Samsung Galaxy S II, 15 Mart'ta Android 4.0 güncellemesi alıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Merakla beklenen Galaxy S III modeline ilişkin iddiaların arka arkaya geldiği Samsung cephesinde, bugüne kadar 22 milyondan fazla satarak önemli bir başarıya imza atan Galxy S II modelinin 15 Mart'ta Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi alacağı açıklandı. Facebook üzerinden yapılan bu açıklamanın sahibi ise Samsung İsrail ofisi.
Bilindiği üzere Samsung, Galaxy ailesinin üst seviye temsilcilerinin Androi 4.0 güncellemesi alacağını açıklamış, iddiaların önemli bir kısmı bu güncellemenin Mart ayında geleceğini işaret etmişti. Gelen son bilgilere bakılırsa en azından İsrail'deki kullanıcılar 15 Mart'ta resmi Android 4.0 güncellemesiyle tanışacak gibi görünüyor. Şu ana kadar Anroid 4.0 tabanlı çok sayıda port girişiminin yapıldığı Galaxy S II, sahip olduğu güçlü donanım özellikleriyle çıkışının üzerinden uzunca bir süre geçmiş olmasına rağmen üst segmentteki güncelleğini korumakta.
https://www.facebook.com/SamsungMobile.IL/posts/342605195781464 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Android kullanma o zaman. Silah zoruyla kullanıyorsan polise veya savcılığa git.
Google yazılımı bitirip çıkarıp sanal rom, sanal drive (virtualbox gibi yazılımlarla) ile üreticilere gönderiyor çalışır bir şekilde hemde ücretsiz olarak.
Bende indirip baktım, sanal telefonda android'in google'dan çıkmış hali gayet iyi. Sorun donanım üreticilerinin entegrasyonunda. Kendilerine özgü arayüz yapacaz, driver derken sistem gidiyor tabi.
ios'ta ne yapabiliyorsun Allah aşkına bana bi de. Daha yığın bellek olarak gösteremedik. Heryerden kapalı arkadaş. Bişey alamadık içinden.
iPhone 4'de tabi bişey olmaz, kapalı kutudan farkı var mı?
Kusura bakmayın ama ben iPhone "akıllı telefon" felan demiyorum.
Apple'ın izin vermediği programlar yüklenemiyor. Nerde özgür yazılımcılık?
Ufak bir ihtiyacım olduğunda bizim şirketteki javacı arkadaştan isteyecem, iki dk'da verecek bana sağolsun.
İphone dediğiniz oyuncakta bu var mı?
"iTunes yazılımını kullanmadan iPhone'a müzik yükleyemezsiniz? Sebep? Sanane yav tanıt yığın bellek olarak atayım keyfimin kahyası mısın?
"Bluetooth'la başka bir cep telefonu ya da bilgisayara dosya aktarımı yapamazsınız. iPhone'un 'bluetooth' özelliğini sadece 'bluetooth' kulaklıkla kullanabilirsiniz." Al sana.
"Teknolojinin temel kavramlarından biri olan 'Kopyala-Yapıştır'ı dolarlar saydığınız iPhone'da yapamazsınız. Her şeyi, örneğin şifre tekrarlarını defalarca yazmak zorundasınız."
Android'den şikayetçi olanlara bak onlar internetten 3. parti rom'ları indirip sorun yaşıyorlar. Eee, android berbat.
Bunun farkında olan arkadaşlara bişey demiyorum.
Foruma geçen hafta konu açtım iphone için niyetlendim, o yok bu yok ne bu vazgeçtim arkadaş ya.