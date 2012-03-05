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Samsung Galaxy S II, 15 Mart'ta Android 4.0 güncellemesi alıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,7b
1
74
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Merakla beklenen Galaxy S III modeline ilişkin iddiaların arka arkaya geldiği Samsung cephesinde, bugüne kadar 22 milyondan fazla satarak önemli bir başarıya imza atan Galxy S II modelinin 15 Mart'ta Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi alacağı açıklandı. Facebook üzerinden yapılan bu açıklamanın sahibi ise Samsung İsrail ofisi.
Bilindiği üzere Samsung, Galaxy ailesinin üst seviye temsilcilerinin Androi 4.0 güncellemesi alacağını açıklamış, iddiaların önemli bir kısmı bu güncellemenin Mart ayında geleceğini işaret etmişti. Gelen son bilgilere bakılırsa en azından İsrail'deki kullanıcılar 15 Mart'ta resmi Android 4.0 güncellemesiyle tanışacak gibi görünüyor. Şu ana kadar Anroid 4.0 tabanlı çok sayıda port girişiminin yapıldığı Galaxy S II, sahip olduğu güçlü donanım özellikleriyle çıkışının üzerinden uzunca bir süre geçmiş olmasına rağmen üst segmentteki güncelleğini korumakta.

https://www.facebook.com/SamsungMobile.IL/posts/342605195781464 Yorum Yaz
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erci501 7 yıl sertacaygun
sertacaygun
19 Kasım'da mı ne çıkan işletim sistemini Mart'ın ortası - sonu gibi almak ? Bir playlist yapmak için canımızın çıkması, Market'in doğru düzgün açık olmaması... Virüs haberleri vs...
Android mi? Soğdum iyice. Linux'un PC sürümleri ne ki Android ne olsun ? Başı boş işletim sistemi kalabalığından başka birşey değil Linux. Android de aynı şekilde. 1 Ghz tek çekirdekli, 512 MB RAM'li Windows Phone'lar Android'den daha hızlı. Ne biçim iş bu ?

Android kullanma o zaman. Silah zoruyla kullanıyorsan polise veya savcılığa git.
sertacaygun19 Kasım'da mı ne çıkan işletim sistemini Mart'ın ortası - sonu gibi almak ? Bir playlist yapmak için canımızın çıkması, Market'in ...
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MacTavish 7 yıl Daxteroy
Daxteroy


özkan_16

Arkadaşlar, herkes tutturmuş yok samsung iyi ama güncelleme yok yazılım desteklemio unutuluyo gidiyo vs...


Allah aşkına daha ne olsun. Ben galaxy S2 aldığımda 2.3.3 versiyonu ile geldi. 2.3.4 yükledmim 2.3.5 yükledim 2.3.6 yükledim e şimdide 4.0 geliyor el insaf daha ne olsun


Iphone fanboylar hep aynı şeyi der pehhh yazılım desteği yok. Ya senin iphone 4 üne ne geldi yazsana ? haftada bir yeni yazılımmı gelioyor?

He şimdi diceksiniz çok eski model olan 3GS bile ios 5 desteği verdi adamlar helal olsun vs.. diceniz
Resmen saçmalıktan başka bişi değil bu yorumlar. iphone nin zaten kaçtane telefonu var ya bi zahmet destek versin tabi 3gs e Samsung her bütceye göre telefon çıkarıyor hepsinede yazılım desteği vericek değilki. En güncel telefonlarına yazılım desteği sunuyor buda çok doğal. çok isteye custom rom atar kullanır bukadar basit

Apple gibi asla stabil bir sistem yapamadilar, yapamayacaklar da. Sistemi gelistirende Google'dir, Samsung degil. Sadece destekleyip desteklemeyecegine onlar karar verir.

Telefondaki GHZ denen olayin ve fazla RAM in goz boyama oldugu hala anlamadiniz...

Google yazılımı bitirip çıkarıp sanal rom, sanal drive (virtualbox gibi yazılımlarla) ile üreticilere gönderiyor çalışır bir şekilde hemde ücretsiz olarak.
Bende indirip baktım, sanal telefonda android'in google'dan çıkmış hali gayet iyi. Sorun donanım üreticilerinin entegrasyonunda. Kendilerine özgü arayüz yapacaz, driver derken sistem gidiyor tabi.


ios'ta ne yapabiliyorsun Allah aşkına bana bi de. Daha yığın bellek olarak gösteremedik. Heryerden kapalı arkadaş. Bişey alamadık içinden.

iPhone 4'de tabi bişey olmaz, kapalı kutudan farkı var mı?
Kusura bakmayın ama ben iPhone "akıllı telefon" felan demiyorum.
Apple'ın izin vermediği programlar yüklenemiyor. Nerde özgür yazılımcılık?
Ufak bir ihtiyacım olduğunda bizim şirketteki javacı arkadaştan isteyecem, iki dk'da verecek bana sağolsun.
İphone dediğiniz oyuncakta bu var mı?
"iTunes yazılımını kullanmadan iPhone'a müzik yükleyemezsiniz? Sebep? Sanane yav tanıt yığın bellek olarak atayım keyfimin kahyası mısın?
"Bluetooth'la başka bir cep telefonu ya da bilgisayara dosya aktarımı yapamazsınız. iPhone'un 'bluetooth' özelliğini sadece 'bluetooth' kulaklıkla kullanabilirsiniz." Al sana.
"Teknolojinin temel kavramlarından biri olan 'Kopyala-Yapıştır'ı dolarlar saydığınız iPhone'da yapamazsınız. Her şeyi, örneğin şifre tekrarlarını defalarca yazmak zorundasınız."


Android'den şikayetçi olanlara bak onlar internetten 3. parti rom'ları indirip sorun yaşıyorlar. Eee, android berbat.
Bunun farkında olan arkadaşlara bişey demiyorum.

Foruma geçen hafta konu açtım iphone için niyetlendim, o yok bu yok ne bu vazgeçtim arkadaş ya.
Daxteroyözkan_16Arkadaşlar, herkes tutturmuş yok samsung iyi ama güncelleme yok yazılım desteklemio un...
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5 Yanıt Yanıtla +9
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Guest-F8946C419 7 yıl
Güzel telefon üretiyorlar eyvallah ama yazılım ayağında hep bir sıkıntı mevcut. O durum kötü bence..
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circumciser 7 yıl
10 mart yalanlanmisti 15 mart kesin tarih mi acabaaa
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Mike Tyson 7 yıl
15 Mart kesin tarih mi ? :D
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Tanarri 7 yıl
ya bu kadar geç sürmesi pazarlama stratajisi şimdi yeni gelicek telefonlarda 4.0 ve üstü olucak e adam niye günceleme yapsın s2 için? ben olsam bende yapmazdım niyemi? e aklıma şu gelir glaxy nexus yada s3 piyasaya tam yaygın hale gelmesini bekliyene kadar giderim s2 alırım bi güzel güncelerim bakarım keyfime ne uraşıcam s3 nexusla felan s2 gibi güzel telefonmu var? ama bu iki telefon veya varsa başka gelecek onlar piyasaya sürerim satışını bi yaptırırım karımı alır ondan sonra s2 günceleme yayınlarım veya telefonların çıkmasına yakın yaparım bunu. bu kadar beklemenizin nedenide bu bence!
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.i. 7 yıl
Herkesin mors olduğu anlar... 4 desteği bile verecek...
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engurlu 7 yıl
Ayni apple kullanicisi arkadaslar ayni klasik yorumlar..

Bu arkadaslara sorarim ios 5 te neler vâki oldu da ics yi begenmezler ???

Biraz kanuni sultan suleyman vari oldu ama :))
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Andulin266 7 yıl
İlk çıktığından beri S2 kullanıyorum gerekli güncellemeleri almadı dersem yalan olur, güncelleme gelmedi diyenlerde yalan söyler. Bura da herhangi bir sistemi övmenin ya da yermenin anlamı nedir onu anlayamıyorum.

Google kendi cihazları hariç güncelleme alan bir cihaz var mı ? Boş beleş konuşmanın anlamı yok .
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Umutcan 7 yıl engurlu
engurlu

Ayni apple kullanicisi arkadaslar ayni klasik yorumlar..

Bu arkadaslara sorarim ios 5 te neler vâki oldu da ics yi begenmezler ???

Biraz kanuni sultan suleyman vari oldu ama :))

S2'nin daha da mükkemmel olacağı gerçeğinin farkındalar, şimdiden kıskanmaya başlamış bile 4s kullanıcıları...
Apple önce itunes'dur, ıvır zıvırdır kullanıcıyı zorlayıcı ve kısıtlayıcı şeylerden vazgeçmesi lazım android'in özgür platformu ile yarışmak istiyorsa.
Ben s2'ye mp3'ü, yazılımı direkt usb bellek kolaylığı ile atabilirken, iphone kullanıcıları dört dönmek zorunda kalıyor. Ve hala da daha iyi olduğunu savunabiliyorlar.
Steve jobs'u bu yüzden takdir etmek lazım, daha kötü bile olsa apple ürünlerine bu kadar sadık, gerçeği göremeyen fanlar yarattığı için.

Fakat windows phone derseniz durum elbette değişir, windows phone/mobile da kullanıcıya çeşitli özgürlükler tanıyan bir işletim sistemi ve temeli android/ios'dan
çok daha eskiye dayanıyor. Dolayısıyla sistem kaynaklarını ikisinden de daha etkili kullandığı su götürmez bir gerçek. Fakat microsoft malesef windows phone 7 tanıtımını
yeterince gerçekleştiremiyor. Yazılım ve uygulama desteğinin çok sıkı bir düzeyde tutulması lazım ki tercih sebebi olabilsin.
Ben özgürlük sunan yazılımların her zaman yanındayım, kapalı kutulardan oldum olası nefret etmişimdir. (Kırılmadan önce ps3 de dahil !)
Hiçbir firma kullanıcıyı bir cihazın temel özelliklerini kullanmak için bile ekstra yazılım kullanma zorunluluğunda bırakmak durumunda değil. Özgürlük kolaylıktır.
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fatihcelik 7 yıl
ics yi buyuk bi merakla son kullanici surumunu bekliyoruz 2.3.6 ya gore ne farklar olucak?
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MacTavish 7 yıl
Şu rom'ları bile bile yapmıyorlar yeni çıkaracakları 4.0'lı modeller satsın diye.
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X-FI 7 yıl
Haberi geç verdiniz DH ekibi... bu haberi ilk ben paylaştım SGS2 Ana konusunda ;) ...
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iPhoneDalton 7 yıl
Merak ettiğim arayüzde bir değişiklik olucakmı ? Olmasa pile pil süresinde biraz artış gelse yeterli.
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mert1907 7 yıl
Sen hala bada'yı p.ç olarak görmeye devam et Samsung burda 2.0 güncellemesini bekleye bekleye bi hal olduk artık.Yakın zamanda kurtulucam bada'dan ve büyük bir ihtimalle HTC alacağım.
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Mike Tyson 7 yıl
Arkadaslar guncelleme Israil`e degil, global capta olacak. Boyle biliyorum ben.
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Batuist 7 yıl
güzelim cihazın performansında sıkıntı yaratmasında.. vistanın PCleri gerdiği gibi bu ics'de telefonları gerdi...
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Whisper911 7 yıl
galaxy+ ın günahı ne kardeşim 1.4 ghz telefon 4.0 alamıyor
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