Samsung Galaxy S II, 15 Mart'ta Android 4.0 güncellemesi alıyor

Merakla beklenen Galaxy S III modeline ilişkin iddiaların arka arkaya geldiği Samsung cephesinde, bugüne kadar 22 milyondan fazla satarak önemli bir başarıya imza atan Galxy S II modelinin 15 Mart'ta Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi alacağı açıklandı. Facebook üzerinden yapılan bu açıklamanın sahibi ise Samsung İsrail ofisi.

Bilindiği üzere Samsung, Galaxy ailesinin üst seviye temsilcilerinin Androi 4.0 güncellemesi alacağını açıklamış, iddiaların önemli bir kısmı bu güncellemenin Mart ayında geleceğini işaret etmişti. Gelen son bilgilere bakılırsa en azından İsrail'deki kullanıcılar 15 Mart'ta resmi Android 4.0 güncellemesiyle tanışacak gibi görünüyor. Şu ana kadar Anroid 4.0 tabanlı çok sayıda port girişiminin yapıldığı Galaxy S II, sahip olduğu güçlü donanım özellikleriyle çıkışının üzerinden uzunca bir süre geçmiş olmasına rağmen üst segmentteki güncelleğini korumakta.

https://www.facebook.com/SamsungMobile.IL/posts/342605195781464