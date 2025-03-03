Samsung, 5.000 nit parlaklık sunan yeni OLED panelini duyurdu

Daha parlak ve daha verimli
Yeni OLED panel, polarizöre olan ihtiyacı ortadan kaldıran Samsung'un yeni On-Cell Film (Hücre İçi Film, OCF) teknolojisini kullanıyor. Geleneksel olarak ortam ışığını engellemek için kullanılan polarizörlerin, OLED parlaklığını %50'ye kadar azalttığı belirtiliyor. Polarizörü kaldırarak Samsung, yalnızca daha parlak değil, aynı zamanda daha enerji verimli bir ekran elde etmeyi başardığını söylüyor.
Parlaklıktan daha önemlisi, Samsung'un yeni panelinde verimliliği önemli ölçüde arttırmış olması. Samsung, bu parlaklık seviyelerinin önceki panellere kıyasla 1,5 kat daha yüksek verimlilikle elde edildiğini ve aynı parlaklığın yalnızca %63 güç tüketimiyle korunabileceğini belirtiyor. Bu da daha uzun pil ömrü, daha az ısı üretimi ve daha uzun ekran ömrü anlamına geliyor.
Polarizörün kaldırılması, Samsung'un OLED panellerini geleneksel tasarımlara göre %20 daha ince hale getirmesine de olanak sağlıyor. Bu teknoloji ilk olarak Galaxy Z Fold 3'te tanıtıldı ve klasik akıllı telefonlara ve hatta katlanabilir dizüstü bilgisayarlara genişletiliyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde, Samsung'un yeni OLED panelini kullanan daha ince ve daha uzun pil ömrü sunan akıllı telefonları görmeye başlayacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
Galaxy A36 ya yükseliyorum