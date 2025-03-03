Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, 5.000 nit parlaklık sunan yeni OLED panelini duyurdu

    Samsung, 5.000 nit gibi inanılmaz bir tepe parlaklık seviyesine ulaşabilen yeni OLED panelini tanıttı. Yeni ekran, daha parlak olmasının yanında daha yüksek verimlilik de sunuyor.
    Samsung, 5.000 nit parlaklık sunan yeni OLED panelini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Samsung, 5.000 nit gibi inanılmaz bir tepe parlaklık seviyesine ulaşabilen yeni OLED panelini İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen MWC 2025 fuarında duyurdu.

    Daha parlak ve daha verimli

    Yeni OLED panel, polarizöre olan ihtiyacı ortadan kaldıran Samsung'un yeni On-Cell Film (Hücre İçi Film, OCF) teknolojisini kullanıyor. Geleneksel olarak ortam ışığını engellemek için kullanılan polarizörlerin, OLED parlaklığını %50'ye kadar azalttığı belirtiliyor. Polarizörü kaldırarak Samsung, yalnızca daha parlak değil, aynı zamanda daha enerji verimli bir ekran elde etmeyi başardığını söylüyor.

    Samsung, 5.000 nit parlaklık sunan yeni OLED panelini duyurdu Tam Boyutta Gör
    OCF II isimli OLED panel, ekran alanının %10'unda 5.000 nit tepe parlaklık seviyesi sunabiliyor. Daha önceki paneller, ekran alanının %1'i ile %5'i arasında bu parlaklık seviyelerine çıkabiliyordu. 

    Parlaklıktan daha önemlisi, Samsung'un yeni panelinde verimliliği önemli ölçüde arttırmış olması. Samsung, bu parlaklık seviyelerinin önceki panellere kıyasla 1,5 kat daha yüksek verimlilikle elde edildiğini ve aynı parlaklığın yalnızca %63 güç tüketimiyle korunabileceğini belirtiyor. Bu da daha uzun pil ömrü, daha az ısı üretimi ve daha uzun ekran ömrü anlamına geliyor.

    Polarizörün kaldırılması, Samsung'un OLED panellerini geleneksel tasarımlara göre %20 daha ince hale getirmesine de olanak sağlıyor. Bu teknoloji ilk olarak Galaxy Z Fold 3'te tanıtıldı ve klasik akıllı telefonlara ve hatta katlanabilir dizüstü bilgisayarlara genişletiliyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde, Samsung'un yeni OLED panelini kullanan daha ince ve daha uzun pil ömrü sunan akıllı telefonları görmeye başlayacağız.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

    Profil resmi
    -OFLU- 1 gün önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 2 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    beşiktaş"ta sevgiliyle gidilecek yerler mercedes e 200 tutulan modeli ankara plaka sırası hangi harfte 2024 opel ustası tavsiye sınav stresi için ilaç

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Dell Inspiron 15
    Dell Inspiron 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum