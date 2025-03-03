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    Micron, G9 mimarisine dayalı UFS 4.1 & UFS 3.1 depolama çiplerini duyurdu

    Micron, akıllı telefonlar için dünyanın ilk G9 tabanlı UFS 4.1 ve UFS 3.1 depolama çözümünü duyurdu. Yeni depolama çipleriyle daha fazla yapay zeka özelliği cihaz içinde gerçekleşecek.
    micron UFS 4.1 depolama çipi Tam Boyutta Gör
    Micron, G9 mimarisine dayalı UFS 4.1 ve UFS 3.1 depolama yongalarını duyurdu. Yeni depolama yongalarıyla akıllı telefonlarda yapay zeka işlemleri daha hızlı ve güvenli gerçekleşecek.

    Akıllı telefonlar için UFS 4.1 depolama neler getiriyor?

    Micron’un akıllı telefonlarda yer alacak yeni UFS 4.1 ve UFS 3.1 depolama yongaları, G9 işlem düğümüne dayanıyor ve güç verimliliği ve okuma/yazma hızında iyileştirmeler sunuyor. Yongaların depolama kapasitesi 256 GB - 1 TB arasında değişecek. Bu bellekleri ultra ince ve katlanabilir akıllı telefonlarda göreceğiz.

    Micron kullanıcı deneyimini artıracak ve bazı yapay zeka işlemlerinin performansını iyileştirecek ufak yazılımsal ayarlamalar da yapıldığını söylüyor. Örneğin; UFS 4.1 depolama çözümleri, okuma-yazma verimliliğini artıran Bölgeli UFS'yi desteklerken; Veri birleştirme, UFS aygıtının içindeki veriyi yeniden konumlandırma ve birleştirmeyi %60 oranında iyileştiriyor. Sabitlenmiş WriteBooster, WriteBooster geçici belleğinde bulunan verilere %30'a kadar daha hızlı erişim sağlıyor. Akıllı gecikme izleyicisi, gecikme günlüklerini analiz ederek otomatik hata ayıklama işlemini yapıyor.

    Yeni depolama çipleri, Micron'un 2026 başlarında piyasaya sürülmesi planlanan 1y LPDDR5X yongalarının ardından kısa bir süre sonra amiral gemisi cihazlarda kullanılacak.

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    -OFLU- 19 saat önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 1 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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