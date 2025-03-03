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    AnTuTu açıkladı: Şubat ayının en güçlü Android telefonları

    Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, Şubat ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. İşte geçtiğimiz Şubat ayının en iyi telefonları...             
    AnTuTu açıkladı: Şubat ayının en güçlü Android telefonları Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon dünyasında performans ölçümü konusunda popüler platformlardan biri olan AnTuTu, Şubat 2025 ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki, hem amiral gemisi hem de orta segment modellerin yer aldığı bu listede hangi cihazlar bulunuyor? Gelin, Şubat ayının en güçlü Android telefonlarına birlikte bakalım.

    Şubat ayının en güçlü Android telefonları

    AnTuTu'nun 1-28 Şubat 2025 tarihleri arasında topladığı istatistiklere göre amiral gemisi segmentinde zirvede, 2.890.600 puan ile OnePlus Ace 5 Pro bulunuyor. Onu yakından takip eden modeller ise 2.884.682 puanla Vivo X200 Pro ve 2.879.356 puanla Red Magic 10 Pro+. Dördüncülük koltuğunda ise 2.868.237 puanla iQOO 13 yer alıyor.

    AnTuTu açıkladı: Şubat ayının en güçlü Android telefonları Tam Boyutta Gör
    Yonga seti tarafına baktığımızda, amiral gemisi rekabetinde MediaTek Dimensity 9400'ü kullanan telefonlar çoğunlukta. Listede bulunan 10 telefondan 5'i Dimensity 9400, 4'ü Snapdragon 8 Elite ve 1'i Snapdragon 8 Gen 3 kullanıyor. Ayrıca bu listenin yalnızca Android telefonları kapsadığını hatırlatalım.

    Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 16 Pro Max ortalama 1.947.255, iPhone 15 Pro Max ise 1.641.883 puana sahip. Referans olarak, geçen yıl karşımıza çıkan ve iPhone 14 Pro ve Pro Max’te bulunan A16 Bionic çipi 1.474.011 puan alırken, M2'li iPad Pro 6 (12.9 inç) 2.133.398 puana sahipti.

    Şubat 2025'teki en güçlü amiral gemisi Android telefonlar:

    • OnePlus Ace 5 Pro
    • vivo X200 Pro
    • Red Magic 10 Pro+
    • iQOO 13
    • iQOO Neo 10 Pro
    • OnePlus 13
    • Realme GT7 Pro
    • Oppo Find X8 Pro
    • Redmi K80 Pro
    • Oppo Find X8
    AnTuTu açıkladı: Şubat ayının en güçlü Android telefonları Tam Boyutta Gör
    Orta segment telefonlar tarafında ise liderlik 1.720.839 puanla Redmi Turbo 4'e ait. Onu 1.609.208 puanla OnePlus Ace 3V ve 1.279.627 puanla OPPO Reno 13 Pro takip ediyor. Qualcomm ve MediaTek rekabeti burada da devam ederken, Dimensity 8400-Ultra en güçlü orta segment çipi olarak dikkat çekiyor. Şubat 2025'teki en güçlü orta segment Android telefonları ise şu şekilde:

     

    • Redmi Turbo 4
    • OnePlus Ace 3V
    • OPPO Reno 13 Pro
    • Redmi K70E
    • Oppo Reno 13
    • Redmi Note 12T Pro
    • Oppo Reno 12
    • iQOO Z8
    • iQOO Neo 7 SE
    • Redmi Note 12T Pro
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    -OFLU- 21 saat önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 1 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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