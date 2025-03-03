AnTuTu açıkladı: Şubat ayının en güçlü Android telefonları

- Şubat ayının en güçlü Android telefonları
- Şubat 2025'teki en güçlü amiral gemisi Android telefonlar:
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Şubat ayının en güçlü Android telefonları
AnTuTu'nun 1-28 Şubat 2025 tarihleri arasında topladığı istatistiklere göre amiral gemisi segmentinde zirvede, 2.890.600 puan ile OnePlus Ace 5 Pro bulunuyor. Onu yakından takip eden modeller ise 2.884.682 puanla Vivo X200 Pro ve 2.879.356 puanla Red Magic 10 Pro+. Dördüncülük koltuğunda ise 2.868.237 puanla iQOO 13 yer alıyor.
Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 16 Pro Max ortalama 1.947.255, iPhone 15 Pro Max ise 1.641.883 puana sahip. Referans olarak, geçen yıl karşımıza çıkan ve iPhone 14 Pro ve Pro Max’te bulunan A16 Bionic çipi 1.474.011 puan alırken, M2'li iPad Pro 6 (12.9 inç) 2.133.398 puana sahipti.
Şubat 2025'teki en güçlü amiral gemisi Android telefonlar:
- OnePlus Ace 5 Pro
- vivo X200 Pro
- Red Magic 10 Pro+
- iQOO 13
- iQOO Neo 10 Pro
- OnePlus 13
- Realme GT7 Pro
- Oppo Find X8 Pro
- Redmi K80 Pro
- Oppo Find X8
- Redmi Turbo 4
- OnePlus Ace 3V
- OPPO Reno 13 Pro
- Redmi K70E
- Oppo Reno 13
- Redmi Note 12T Pro
- Oppo Reno 12
- iQOO Z8
- iQOO Neo 7 SE
- Redmi Note 12T Pro
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
Galaxy A36 ya yükseliyorum