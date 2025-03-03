AnTuTu açıkladı: Şubat ayının en güçlü Android telefonları

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon dünyasında performans ölçümü konusunda popüler platformlardan biri olan AnTuTu, Şubat 2025 ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki, hem amiral gemisi hem de orta segment modellerin yer aldığı bu listede hangi cihazlar bulunuyor? Gelin, Şubat ayının en güçlü Android telefonlarına birlikte bakalım.

Şubat ayının en güçlü Android telefonları

AnTuTu'nun 1-28 Şubat 2025 tarihleri arasında topladığı istatistiklere göre amiral gemisi segmentinde zirvede, 2.890.600 puan ile OnePlus Ace 5 Pro bulunuyor. Onu yakından takip eden modeller ise 2.884.682 puanla Vivo X200 Pro ve 2.879.356 puanla Red Magic 10 Pro+. Dördüncülük koltuğunda ise 2.868.237 puanla iQOO 13 yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Yonga seti tarafına baktığımızda, amiral gemisi rekabetinde MediaTek Dimensity 9400'ü kullanan telefonlar çoğunlukta. Listede bulunan 10 telefondan 5'i Dimensity 9400, 4'ü Snapdragon 8 Elite ve 1'i Snapdragon 8 Gen 3 kullanıyor. Ayrıca bu listenin yalnızca Android telefonları kapsadığını hatırlatalım.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 2 Mart 2025 18 sa. önce eklendi

Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 16 Pro Max ortalama 1.947.255, iPhone 15 Pro Max ise 1.641.883 puana sahip. Referans olarak, geçen yıl karşımıza çıkan ve iPhone 14 Pro ve Pro Max’te bulunan A16 Bionic çipi 1.474.011 puan alırken, M2'li iPad Pro 6 (12.9 inç) 2.133.398 puana sahipti.

Şubat 2025'teki en güçlü amiral gemisi Android telefonlar:

OnePlus Ace 5 Pro

vivo X200 Pro

Red Magic 10 Pro+

iQOO 13

iQOO Neo 10 Pro

OnePlus 13

Realme GT7 Pro

Oppo Find X8 Pro

Redmi K80 Pro

Oppo Find X8

Tam Boyutta Gör Orta segment telefonlar tarafında ise liderlik 1.720.839 puanla Redmi Turbo 4'e ait. Onu 1.609.208 puanla OnePlus Ace 3V ve 1.279.627 puanla OPPO Reno 13 Pro takip ediyor. Qualcomm ve MediaTek rekabeti burada da devam ederken, Dimensity 8400-Ultra en güçlü orta segment çipi olarak dikkat çekiyor. Şubat 2025'teki en güçlü orta segment Android telefonları ise şu şekilde:

Samsung'dan bütçe dostu telefona sürpriz güncelleme 20 sa. önce eklendi

Redmi Turbo 4

OnePlus Ace 3V

OPPO Reno 13 Pro

Redmi K70E

Oppo Reno 13

Redmi Note 12T Pro

Oppo Reno 12

iQOO Z8

iQOO Neo 7 SE

Redmi Note 12T Pro

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

AnTuTu açıkladı: Şubat ayının en güçlü Android telefonları