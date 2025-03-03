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    Honor yapay zeka işine kafayı taktı: Dudak uçuklatan bir bütçe ayrıldı!

    Yapay zekaya yönelik yapılan çalışmalar her geçen gün biraz daha fazla gündemi meşgul ederken, bu konuya yönelik önemli bir haber de Çinli teknoloji şirketi Honor’dan geldi.

    Honor yapay zeka işine kafayı taktı

    Çinli teknoloji şirketi Honor, önümüzdeki beş yıl içinde yapay zeka alanında 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde duyurulan bu plan, şirketin akıllı telefon üreticiliğinin ötesine geçerek bir yapay zeka ekosistemi kurma hedefini güçlendirmeyi amaçlıyor.

    Huawei'den 2020'de ayrıldıktan sonra bağımsız bir marka olarak büyüme sürecine giren Honor, küresel pazardaki yerini sağlamlaştırmak için yenilikçi ürünler sunmaya devam ediyor. Şirket, özellikle katlanabilir telefonlarla dikkat çekse de, küresel akıllı telefon pazarında halen nispeten küçük bir oyuncu. 2024 itibarıyla Çin dışındaki pazar payını %2,3’e yükselten Honor, geçen yıl %1,7 seviyesindeydi. Bu büyüme, markanın Apple ve Samsung gibi üst segment rakiplerle rekabet etme çabasının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

    Yatırımın büyük bölümü, yapay zekayı donanımlara entegre etmeye ve gelişmiş AI asistanları geliştirmeye ayrılacak. Honor, sadece kendi cihazları için değil, farklı markaların yapay zeka destekli ürünleriyle de uyumlu çalışabilecek bir sistem oluşturmayı hedefliyor. Kullanıcılara daha geniş bir ekosistem sunmayı planlayan şirket, cihazlar arası etkileşimi artırarak daha kesintisiz bir deneyim vadetmeyi amaçlıyor. Ayrıca, bir kısmı gelecekteki gelişmiş yapay zeka teknolojileri için ayrılan yatırım, özellikle İnsan Üstü Yapay Zeka (AGI) alanında araştırmaları da kapsıyor.

    Honor, Google ve Qualcomm ile de yakın iş birliği içinde çalıştığını duyurdu. Şirket, kullanıcıların günlük işlerini kolaylaştıracak bir yapay zeka asistanı üzerinde çalışıyor. Örneğin, bu asistan, belirli kriterlere göre restoran rezervasyonu yapabiliyor. Google’ın Gemini AI teknolojisini temel alan bu özellikler, Honor'un en yeni cihazlarına entegre edilecek. Ayrıca, şirket Magic serisi akıllı telefonları için yedi yıl boyunca Android güncellemeleri ve güvenlik desteği sunacağını açıkladı. Bu adımla Honor, Samsung ve Google’ın Pixel serisi gibi uzun vadeli yazılım desteği sağlayan sınırlı sayıdaki markalardan biri haline geldi.

    Honor’un Google ile bağlarını güçlendirmesi, teknoloji dünyasında dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, Google’ın özellikle Çinli üreticilere gelişmiş yapay zeka teknolojileri konusunda mesafeli durduğunu belirtirken, bu yeni ortaklık Honor’un Google ve Samsung gibi devlerle aynı ligde yer almaya başladığını gösteriyor.

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    -OFLU- 18 saat önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 1 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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