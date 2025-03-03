Xiaomi, telefona manyetik olarak bağlanan modüler 35 mm lensini tanıttı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, Barcelona'da düzenlenen MWC 2025 fuarında modüler 35 mm lensini ve bu lense uyumlu Xiaomi 15'in özel bir versiyonunu tanıttı. Bu yenilikçi yaklaşımla, DSLR seviyesinde fotoğraf kalitesi akıllı telefonlara entegre ediliyor.

Manyetik olarak telefona yapışıyor

Modüler optik sistem, kullanıcıların yüksek performanslı bir kamera modülünü manyetik olarak Xiaomi 15'e takabilmesini sağlıyor. Geleneksel klipsli lenslerin aksine, Xiaomi'nin tasarımı doğrudan telefonun donanımıyla entegre oluyor ve yerleşik bir kameraya benzer sorunsuz bir deneyim sağlıyor. Sistem, yüksek çözünürlüklü görüntüler çekerken gecikmeyi ortadan kaldıran ve neredeyse anında veri aktarımı sağlayan Xiaomi'nin tescilli LaserLink teknolojisini kullanıyor.

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Modüler lensin içinde, standart akıllı telefon sensörlerinden önemli ölçüde daha büyük olan 100 MP Micro Four Thirds (M4/3) sensörü bulunuyor. Yüksek görüntü kalitesi ve geniş dinamik aralık sunan sensör, geniş bir diyafram açıklığına sahip 35 mm'lik tamamen asferik cam lensle birlikte geliyor. Bu sayede, çok yüksek düşük ışık performansı ve hassas alan derinliği kontrolü elde ediliyor. Lens ayrıca, dokunarak odaklama işlevi için yerleşik bir otomatik odaklama motoru ve manuel ayarlama için fiziksel bir odak halkası içeriyor.

Apple'ın MagSafe sistemine benzeyen Xiaomi'nin modüler lens sistemi, cihazın arkasına manyetik olarak takılıyor. Bağlandıktan sonra kullanıcılar, Kamera uygulaması içinde standart ve modüler kamera modları arasında geçiş yapabiliyor. Sistem, kapsamlı post-prodüksiyon esnekliği arayan profesyonel fotoğrafçılara hitap eden RAW görüntü yakalamayı da destekliyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi etkinlikte, DSLR tarzı kontroller sunan Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition’ı da 199 euro fiyatıyla tanıttı. Bu kit, çıkarılabilir deklanşör düğmesine sahip bir USB-C kamera tutacağı, pozlama, ISO ve beyaz dengesi için ayar düğmeleri, bir zoom kolu ve uzun süreli kullanım için 2.000 mAh kapasiteli batarya içeriyor.

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Xiaomi, telefona manyetik olarak bağlanan 35 mm lensini tanıttı