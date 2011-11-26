Samsung Galaxy S II için Android 2.3.6 güncellemesi çıkmaya başladı

Galaxy Note ve Galaxy Nexus modelleriyle gündemde olan Samsung, yaygın kullanımdaki en güçlü akıllı telefonu olan Galaxy S II için Android 2.3.6 güncellemesini sunmaya başladı. Önümüzdeki yıl içerisinde Android 4.0'a yükseltilmesi beklenen Galaxy S II, Android 2.3.5'e yükseltilen Galaxy S modelinden bir hafta sonra 2.3.6 sürümünü almaya başladı.

Şu an için resmi olarak sadece Meksika'daki SIM kilitsiz Galaxy S II modelleri için yayınlandığı belirtilen güncellemenin önümüzdeki günlerde daha fazla sayıda ülkede kullanıma sunulması bekleniyor. Gelen bilgilere göre Samsung Kies yazılımı üzerinden kurulabilen Android 2.3.6 güncellemesi daha önce rapor edilen hataları gidermesinin yanında genel kullanım performansına olumlu katkı yapıyor ve telefonun açılış süresini kısaltıyor. Aynı zamanda HSPA hızını arttırdığı, kamera arayüzünü güncellediği ve kilit ekranında askıya kalma sorununu çözen güncellemenin ülkemizde ne zaman çıkacağı ise şu an için bilinmiyor.