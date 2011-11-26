Samsung Galaxy S II için Android 2.3.6 güncellemesi çıkmaya başladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Galaxy Note ve Galaxy Nexus modelleriyle gündemde olan Samsung, yaygın kullanımdaki en güçlü akıllı telefonu olan Galaxy S II için Android 2.3.6 güncellemesini sunmaya başladı. Önümüzdeki yıl içerisinde Android 4.0'a yükseltilmesi beklenen Galaxy S II, Android 2.3.5'e yükseltilen Galaxy S modelinden bir hafta sonra 2.3.6 sürümünü almaya başladı.
Şu an için resmi olarak sadece Meksika'daki SIM kilitsiz Galaxy S II modelleri için yayınlandığı belirtilen güncellemenin önümüzdeki günlerde daha fazla sayıda ülkede kullanıma sunulması bekleniyor. Gelen bilgilere göre Samsung Kies yazılımı üzerinden kurulabilen Android 2.3.6 güncellemesi daha önce rapor edilen hataları gidermesinin yanında genel kullanım performansına olumlu katkı yapıyor ve telefonun açılış süresini kısaltıyor. Aynı zamanda HSPA hızını arttırdığı, kamera arayüzünü güncellediği ve kilit ekranında askıya kalma sorununu çözen güncellemenin ülkemizde ne zaman çıkacağı ise şu an için bilinmiyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hayır kies e bağladığında 2.3.5 e geçmesi lazım eğer sürüm bilgisinin olduğu sayfa açıldığıında yanında (TUR) yazıyosa sürümün.
TUR yazıyosa ve 2.3.3 ise kiesi güncelle önce...
O telefondan kaynaklı bir şey. Onunla ilgilenmekten kendine vakit ayıramıyorsun
yok hocam tüm uygulamaları kapattığımda da gene aynısı oluyor mesela bugün sabah başladı hala devam ediyor galeri açarken bekletiyor.
ama mp3lerde videolarda asla sıkıntı yok.mesela geçende oldu böyle 2-3 saate düzeldi bugün ise tamamen devam ediyor galeriye basınca bekletiyor..nomedi klasörünü silin diyor nette sildik yine aynısı birşey farketmedi dostum
benim telefon 2.3.5 ve hiç 2.3.4 güncellemesi alamadım kies ten. 2.3.5 i de kies ten kurdum evet. senin telefonun menşei ney... mesela kies e bağlanınca yanında ne yazıyor (TUR) mu yazıyor versiyon ekranında... Türkiye den garantili mi aldın ?
gs2nin donanım gücü ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacaktır.
Bu konuda haklısınız.. SAmsung çok satan modellere destek veriyor..
Fakat herşeye rağmen yazılımsal güncelleme işi Android ve kendi arayüzünü adapte etme uğraşına rağmen Samsung eskisinden biraz daha iyi destek veriyor...
Samsung kendi arayüzü olmasa eminim tüm Android modelleri kısa süredece güncellenebilir...
bu iş 1.5 ile başladı sonra sırasıyla 1.6/2.0/2.1/2.2/2.3/2.3.2/2.3.3/2.3.4/2.3.5 ve şimdi de 2.3.6 bu güncellemeler sistem upgrade i olduğu için kullanıcı cihazı satın aldığı firmaya bağlı kimi firma erken çıkarıyor kimisi geç ,geç çıkınca hackli romlar falan ara o olmadı yenisini bul,bu bence kullanıcı deneyimini çok zedeleyen birşey buna bir çözüm bulunmalı yoksa karmaşadan başka bir şey değil...
4.0 Ice Cream Sandwich bu nedenle geldi ya zaten Telefon ve Tablet arasında uçurum vardı bu uçurumu bu uyumsuzluğu ortadan kaldırmak ve telefon tarafında ise sürüm karmaşalarını engellemek amaçlanmıştı 2012 ilk yarıdan snra bunun ne anlamda etkili olduğunu araştırma şirketlerinin raporları ile göreceğimizi düşünüyorum artık HTC G1 bile ( 528 mhz cpu / 192 ram / adreno 130 gpu ) 4.0 en azından çalıştırıp kullanılabiliyosa 600-800 mhz armv6 ve üstü cihazlar için durum dahada parlak 2012 H1 durum netleşir