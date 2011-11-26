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Samsung Galaxy S II için Android 2.3.6 güncellemesi çıkmaya başladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
53,3b
1
63
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy S II için Android 2.3.6 güncellemesi çıkmaya başladı
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Galaxy Note ve Galaxy Nexus modelleriyle gündemde olan Samsung, yaygın kullanımdaki en güçlü akıllı telefonu olan Galaxy S II için Android 2.3.6 güncellemesini sunmaya başladı. Önümüzdeki yıl içerisinde Android 4.0'a yükseltilmesi beklenen Galaxy S II, Android 2.3.5'e yükseltilen Galaxy S modelinden bir hafta sonra 2.3.6 sürümünü almaya başladı.
Şu an için resmi olarak sadece Meksika'daki SIM kilitsiz Galaxy S II modelleri için yayınlandığı belirtilen güncellemenin önümüzdeki günlerde daha fazla sayıda ülkede kullanıma sunulması bekleniyor. Gelen bilgilere göre Samsung Kies yazılımı üzerinden kurulabilen Android 2.3.6 güncellemesi daha önce rapor edilen hataları gidermesinin yanında genel kullanım performansına olumlu katkı yapıyor ve telefonun açılış süresini kısaltıyor. Aynı zamanda HSPA hızını arttırdığı, kamera arayüzünü güncellediği ve kilit ekranında askıya kalma sorununu çözen güncellemenin ülkemizde ne zaman çıkacağı ise şu an için bilinmiyor. 
Samsung Galaxy S II için Android 2.3.6 güncellemesi çıkmaya başladı
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DH Misafiri 7 yıl
Türkiyeden alınan modeller için son sürüm 2.3.3 mü zira ben başka güncelleme göremiyorumda?
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mfcaglar 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Türkiyeden alınan modeller için son sürüm 2.3.3 mü zira ben başka güncelleme göremiyorumda?

hayır kies e bağladığında 2.3.5 e geçmesi lazım eğer sürüm bilgisinin olduğu sayfa açıldığıında yanında (TUR) yazıyosa sürümün.

TUR yazıyosa ve 2.3.3 ise kiesi güncelle önce...
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FRAPS 7 yıl
Sgs 2 tam bir asosyal telefonudur.Kimin elinde görsem eleman asosyaldi :D
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leon23 7 yıl
Bizim için orijinal 2.3.6 yazılımı ne zaman gelecek acaba ?
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D3XTER 7 yıl FRAPS
FRAPS

Sgs 2 tam bir asosyal telefonudur.Kimin elinde görsem eleman asosyaldi :D

O telefondan kaynaklı bir şey. Onunla ilgilenmekten kendine vakit ayıramıyorsun
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gmdoctor 8 yıl
Teknode aynı olay bende de oluyo bazen sebebi ise sanırım arka planda kamera uygulaması açık kalınca oluyo onu bi kontrol et.Banada sanki 2.3.5 in kamera performansı pek iyi gelmedi video kaydetmede olsun bi de oynatmada ekran yan yatırmadan da oynatabilme gibi saçma bi özellik yapmışlar ...
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Teknode 8 yıl gmdoctor
OnrPN

Teknode aynı olay bende de oluyo bazen sebebi ise sanırım arka planda kamera uygulaması açık kalınca oluyo onu bi kontrol et.Banada sanki 2.3.5 in kamera performansı pek iyi gelmedi video kaydetmede olsun bi de oynatmada ekran yan yatırmadan da oynatabilme gibi saçma bi özellik yapmışlar ...

yok hocam tüm uygulamaları kapattığımda da gene aynısı oluyor mesela bugün sabah başladı hala devam ediyor galeri açarken bekletiyor.
ama mp3lerde videolarda asla sıkıntı yok.mesela geçende oldu böyle 2-3 saate düzeldi bugün ise tamamen devam ediyor galeriye basınca bekletiyor..nomedi klasörünü silin diyor nette sildik yine aynısı birşey farketmedi dostum
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ReDComrade 8 yıl
galaxy s plus için çıkması muhtemel midir beyler ice cream in ? çıkarsa samsung türkiye bu güncellemeyi bize ulaştırır mı
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freestyle_ 8 yıl
2.3.5 te yoğun kullanımdan sonra örneğin Fruit Ninja oyununun kendi kendine kapanması gibi bir sorun oluyor. Hafızayı sil dedikten sonra normal bir şekilde çalışıyor. Çözümü kolay ama böyle telefonlardan pek anlamayan kullanıcılar bunu anca telefonu kapatıp açarak çözer. Bu sorunu bir daha görmeyeceğim sürümü iple çekiyorum.
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Dark Shade 8 yıl
İyi olur ciksin. bakalim guncelleyelim telefonumuzu
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quartx 8 yıl
Benim tel hala 2.3.4 ve kiese bağladığımda "bu en son çıkan üretici yazılımıdır" diyor.Acaba 2.3.5'e yükseltenler kies üzerinden mi yaptılar.
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mfcaglar 8 yıl
quartx

Benim tel hala 2.3.4 ve kiese bağladığımda "bu en son çıkan üretici yazılımıdır" diyor.Acaba 2.3.5'e yükseltenler kies üzerinden mi yaptılar.

benim telefon 2.3.5 ve hiç 2.3.4 güncellemesi alamadım kies ten. 2.3.5 i de kies ten kurdum evet. senin telefonun menşei ney... mesela kies e bağlanınca yanında ne yazıyor (TUR) mu yazıyor versiyon ekranında... Türkiye den garantili mi aldın ?
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acmtncy 8 yıl
goril929
sony ericsson xperia neo kullanıyorum android 4.0 için haberi vermişler çıkıcak galaxy s2 kullanan arkadaşım var ofiste telefonu inceliyor aralarında hiçbir fark olmadığına karar verdik ;)

gs2nin donanım gücü ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacaktır.
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spiykezulu 8 yıl
kiese düşen sürüm 2.3.6 mı acaba... az sobra yapıcam güncellemeyi. yapan ve yorumu olan var mıdır?
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smart1978 8 yıl
ekselansah
samsung güncelleme onusunda berbat arkadaşlar sakın aldanmayın belli başlı telefonlarına yaparlar ben samsun sl i9003 kullanıyorum hala 2.2.1 froya var sürekli mesaj atıyorum şikayet için ilgilenmiyorlar bile

Bu konuda haklısınız.. SAmsung çok satan modellere destek veriyor..
Fakat herşeye rağmen yazılımsal güncelleme işi Android ve kendi arayüzünü adapte etme uğraşına rağmen Samsung eskisinden biraz daha iyi destek veriyor...
Samsung kendi arayüzü olmasa eminim tüm Android modelleri kısa süredece güncellenebilir...
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ekselansah 8 yıl
samsung güncelleme onusunda berbat arkadaşlar sakın aldanmayın belli başlı telefonlarına yaparlar ben samsun sl i9003 kullanıyorum hala 2.2.1 froya var sürekli mesaj atıyorum şikayet için ilgilenmiyorlar bile
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Stanislas Xavier 8 yıl
Şimdi işletim sisteminin sürekli güncellenmesi firmanın sisteme önem verdiğinin bir göstergesi ancak bu kadar sık güncelleme zaten donanım olarak birbirinden farklı bir çok android cihazı yazılımsal açıdan da farklılaştırıyor ve cihazlar arasında çok büyük farklılıklar olmasına sebep oluyor...
bu iş 1.5 ile başladı sonra sırasıyla 1.6/2.0/2.1/2.2/2.3/2.3.2/2.3.3/2.3.4/2.3.5 ve şimdi de 2.3.6 bu güncellemeler sistem upgrade i olduğu için kullanıcı cihazı satın aldığı firmaya bağlı kimi firma erken çıkarıyor kimisi geç ,geç çıkınca hackli romlar falan ara o olmadı yenisini bul,bu bence kullanıcı deneyimini çok zedeleyen birşey buna bir çözüm bulunmalı yoksa karmaşadan başka bir şey değil...
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aceleciburak 8 yıl Stanislas Xavier
Stanislas Xavier

Şimdi işletim sisteminin sürekli güncellenmesi firmanın sisteme önem verdiğinin bir göstergesi ancak bu kadar sık güncelleme zaten donanım olarak birbirinden farklı bir çok android cihazı yazılımsal açıdan da farklılaştırıyor ve cihazlar arasında çok büyük farklılıklar olmasına sebep oluyor...
bu iş 1.5 ile başladı sonra sırasıyla 1.6/2.0/2.1/2.2/2.3/2.3.2/2.3.3/2.3.4/2.3.5 ve şimdi de 2.3.6 bu güncellemeler sistem upgrade i olduğu için kullanıcı cihazı satın aldığı firmaya bağlı kimi firma erken çıkarıyor kimisi geç ,geç çıkınca hackli romlar falan ara o olmadı yenisini bul,bu bence kullanıcı deneyimini çok zedeleyen birşey buna bir çözüm bulunmalı yoksa karmaşadan başka bir şey değil...

4.0 Ice Cream Sandwich bu nedenle geldi ya zaten Telefon ve Tablet arasında uçurum vardı bu uçurumu bu uyumsuzluğu ortadan kaldırmak ve telefon tarafında ise sürüm karmaşalarını engellemek amaçlanmıştı 2012 ilk yarıdan snra bunun ne anlamda etkili olduğunu araştırma şirketlerinin raporları ile göreceğimizi düşünüyorum artık HTC G1 bile ( 528 mhz cpu / 192 ram / adreno 130 gpu ) 4.0 en azından çalıştırıp kullanılabiliyosa 600-800 mhz armv6 ve üstü cihazlar için durum dahada parlak 2012 H1 durum netleşir
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