Samsung Galaxy S II için Android 4.0 güncellemesi Türkiye'de yayınlandı

Bugünlerde Galaxy S III haberleri ile gündemde olan Samsung, yüksek satış başarısı yakaladığı Galaxy S II modeli için Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesini Türkiye'de yayınladı. Güçlü donanım özellikleri ve yüksek kaliteli Super AMOLED Plus ekranı ile güncelleğini hala koruyan Galaxy S II yeni yazılım güncellemesi ile iddiasını tazelemiş oldu.

İlk defa yine üretimini Samsung'un üstlendiği Google'ın Galaxy Nexus modeliyle piyasaya sürülen Android 4.0 işletim sistemiyle Galaxy S II'ye de yüz tanıma ile kilit açma, geliştirilmiş çoklu uygulama desteği, geliştirilmiş internet tarayıcısı, yüksek 3G maliyetleri ile karşılaşmamak veri tüketim yönetimi gibi pek çok geliştirme ve yeni özellik geliyor.

Galaxy S II için Android 4.0 günellemesi KIES yazılımı vasıtasıyla gerçekleştirilebilir.