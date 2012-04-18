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Samsung Galaxy S II için Android 4.0 güncellemesi Türkiye'de yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
106,3b
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126
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bugünlerde Galaxy S III haberleri ile gündemde olan Samsung, yüksek satış başarısı yakaladığı Galaxy S II modeli için Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesini Türkiye'de yayınladı. Güçlü donanım özellikleri ve yüksek kaliteli Super AMOLED Plus ekranı ile güncelleğini hala koruyan Galaxy S II yeni yazılım güncellemesi ile iddiasını tazelemiş oldu.
İlk defa yine üretimini Samsung'un üstlendiği Google'ın Galaxy Nexus modeliyle piyasaya sürülen Android 4.0 işletim sistemiyle Galaxy S II'ye de yüz tanıma ile kilit açma, geliştirilmiş çoklu uygulama desteği, geliştirilmiş internet tarayıcısı, yüksek 3G maliyetleri ile karşılaşmamak veri tüketim yönetimi gibi pek çok geliştirme ve yeni özellik geliyor.
Galaxy S II için Android 4.0 günellemesi KIES yazılımı vasıtasıyla gerçekleştirilebilir. 

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ezimuse 7 yıl en beğenilen
magandalar18
yeni güncellemeyle 41 mp fotoğraf çekebiliyormu çekiyorsa alıcam yoksa nokianın telofonunu beklicem.

Nick mesaj uyumu bu kadar olur.
magandalar18yeni güncellemeyle 41 mp fotoğraf çekebiliyormu çekiyorsa alıcam yoksa nokianın telofonunu beklicem.Nick mesaj uyumu bu k...
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MirageLord 7 yıl
Biz HTC kullanıcıları olarak 2012 aralıkta almayı planlıyoruz...
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ANDROIDER 7 yıl cem650
cem650
bu haberi daha önce almıştık biraz geç kalmadınmı Donanımhaber.com ...

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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar samsung galaxy s2 i9100g modelli telefonum var ancak kies e bağlanamıyorum. yardımlarınızı bekliyorum şimdiden çok teşekkürler...
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DH Misafiri 7 yıl
meraba arkadaşlar ben yurt dışında kullandıgım cihazda 4.0.3 surumunu kullanıyorum mukemmel yalnız batarya cok daha cabuk bitiyor
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DH Misafiri 7 yıl
SARJ GUZEL AKSINE DAHA IYI BEN DUN YUKLEDIM SADECE ARAMA YAPARKEN BAZEN KASIYOR
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DH Misafiri 7 yıl
beyler galaxy s2 GT_I9100G kullanıcısyım kies üzerinden güncelleme yapamıyorm çünkü yoq bu konuda bilgisi olan varsa yardımcı olabilr mi ? güncellemeyi nasıl yapıcam :(
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Midgardian 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

beyler galaxy s2 GT_I9100G kullanıcısyım kies üzerinden güncelleme yapamıyorm çünkü yoq bu konuda bilgisi olan varsa yardımcı olabilr mi ? güncellemeyi nasıl yapıcam :(

9100G için henü ICS güncellemesi gelmedi yanlışım yoksa bu ay sonu çıkacak.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaslar galaxy s2 kullaniyorum simdi yeni guncelleme yaparsam telefonumda kayitli veriler rehber vs silinir mi?
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myo_1433 7 yıl
selamın aleyküm arkadaşlar ben kiesi pcye kurdum ve güncelleştirmeyi buldu benim sorum şu telefonum rootlu değil ics yi kurduktan sonra wipe yapmak gerekiyormuş wipe yapıncada veriler siliniyormuş ben uygulamaları nasıl yedek alabilirim
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myo_1433 7 yıl
arkadaşlar ben samsung galaxy s 2 yi almanyadan aldım kieste çıkmıyor güncelleme ne yapmam lazım yardımcı olur musunuz
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mgokhanozen 7 yıl myo_1433
myo_1433

arkadaşlar ben samsung galaxy s 2 yi almanyadan aldım kieste çıkmıyor güncelleme ne yapmam lazım yardımcı olur musunuz

Telefonun modeli i9100G mi? Açılırken bir bakıver. Eğer i9100G ise henüz çıkmadı ICS bu model için.
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can6prmk 7 yıl
sadece KIES olmasına gerek yok OTA ile de oluyor. AyarlarUygulamaları YönetTümüGoogle Hizmetleri Çerçevesi'ne girip "Veriyi Sil" diyin sonra bütün veri silindikten sonra Güncelleştirme Denetleyin. Bana ilk deneyişimde 243 MB'lık 4.0.3 geldi. Ana Bant sürümü: I9100XXKI4
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DarkEnergy 7 yıl
Güncelleme sonrası benim yaşadığım en büyük sorun wifi açarken kilitlenme, wifi açamamak.
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XperiaTM 7 yıl
Arkadaşlar bu G olan için ice cream sandwich gelecek mi gelmeyecek mi ? ona göre ben bel bağlamayayım bu işe.
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pisnick 7 yıl DarkEnergy
DarkEnergy

Güncelleme sonrası benim yaşadığım en büyük sorun wifi açarken kilitlenme, wifi açamamak.

Aynı sorun bendede var, çoğu zaman kitlenmiyor ama wifi açılmıyor, restart edilince açılıyor :(

4.0.4 gelsede çözülse şu sorunlar...
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DH Misafiri 7 yıl
Yükledim ama memnun değilim....
Galaxy S2ye android 4 güncelemesi yaptık. sonuç önceden hiç tıkanma tokken şimdi günde en az birkaç defa ve her programda donmalar oluyor. Telefon kilitlenip kalıyor. bazen düşünüyorum 2.3.4 sürümüne gerimi geçsem diye. Acaba herkeste böylemi.?
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cumur 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Yükledim ama memnun değilim....
Galaxy S2ye android 4 güncelemesi yaptık. sonuç önceden hiç tıkanma tokken şimdi günde en az birkaç defa ve her programda donmalar oluyor. Telefon kilitlenip kalıyor. bazen düşünüyorum 2.3.4 sürümüne gerimi geçsem diye. Acaba herkeste böylemi.?

şuan hiçbir sıkıntı yok odinle tekrar yükle tüm wipeleri güzel yap
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mesut89 7 yıl
arkdaslar hepinize meraba ben bugün telefonumu güncelledim ama ben telefonumun polonya sürümümü türkiye sürümümü oldugunu nerden anlıcam yardımcı olurmusunuz acaba ben bunu izmirde bugün basarı elektronikten yaptım siz ne düsünüyorsunuz herangi bir sorun olurmu sizce daha tam kullanmadım cunku cevaplarsanız tsk ederim sizlere
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tantrumtr 7 yıl
Merhabalar,

Yaklaşık 1 hafta önce bende ICS ye geçtim. Ancak telefon eskisine göre kesinlikle daha sıkıntılı. Sarj konusu kesinlikle problem, eski HTC Desire HD ayarına gelmiş, durumda işten çıkmadan önce kesinlikle sarj etmem gerekiyor. Telefon kesinlikle daha yavaşlamış durumda, menüler arasında gezerken bile bu farkediliyor. Özellikle mailleri alma konusunda çok sıkıntı var, hem mailler çok geç açılıyor, hemde çok fazla takılıyor.

Güncellemeyi kesinlikle beğenmedim, bunu geri almanın bir yolu yokmu?
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