İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Samsung Galaxy S III, Dubai'de satışa sunuldu. Türkiye lansmanı dünyaca ünlü Dj'ler eşliğinde 30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Galaxy S III'ün Dubai'de 680$ etiket fiyatı ile çıktığı bildirilirken, satın alan kullanıcılar kutu içeriğine ilişkin fotoğrafları da paylaşmaya başladı. 22 milyondan fazla satan Galaxy S serisinin en yeni ve güçlü temsilcisi olarak piyasaya çıkan Galaxy S III, 4.8-inç büyüklüğünde Super AMOLED HD ekrana sahip.
Samsung tarafından geliştirilen ve 32nm fabrikasyon süreciyle üretilen dört çekirdekli Exynos Quad 4 işlemcisinin güç verdiği telefon, Android 4.0.4 işletim sistemini kullanıyor. S Voice başta olmak üzere çok sayıda gelişmiş özelliği bünyesinde barındıran telefon, 2100mAh kapasiteli pilden güç alıyor. Türkiye için belirlenmiş resmi satış fiyatı henüz açıklanmayan Galaxy S III için serbest piyasada oluşmaya başlayan fiyatlar ise 1600-1700TL seviyesinden başlıyor.
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O zaman DH kullanıcıları olarak birleşip bir protesto yapmak lazım... Sadece DH kullanıcıları katılsa Türkiye'de büyük tepki oluşturulabilir. Yeterki DH yöneticileri bizleri bir araya toplayıp protestoyu başlatsın...
Protesto olarak 24 saat boyunca cep telefonu kullanımı yapılmayacak ve tüm kullanıcılar telefonları kapatacak. Bunun telefom sektörüne vuracağı darbeden bahsetmek istemiyorum.... Adamların 1 gün boyunca şebeke sisteminden gelir elde edememesi onlarında yaptırıma gitmelerini ve telefon satış vergisi ve iletişim vergilerinin düşürülmesinde oldukça etkili olur.
Açık yüreklilikle diyebilirim ki, 1 gün boyunca cep telefonu kullanmasak kesinlikle ölmeyiz :) İnanın bana :D