Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Samsung Galaxy S III, Dubai'de satışa sunuldu. Türkiye lansmanı dünyaca ünlü Dj'ler eşliğinde 30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Galaxy S III'ün Dubai'de 680$ etiket fiyatı ile çıktığı bildirilirken, satın alan kullanıcılar kutu içeriğine ilişkin fotoğrafları da paylaşmaya başladı. 22 milyondan fazla satan Galaxy S serisinin en yeni ve güçlü temsilcisi olarak piyasaya çıkan Galaxy S III, 4.8-inç büyüklüğünde Super AMOLED HD ekrana sahip.

Samsung tarafından geliştirilen ve 32nm fabrikasyon süreciyle üretilen dört çekirdekli Exynos Quad 4 işlemcisinin güç verdiği telefon, Android 4.0.4 işletim sistemini kullanıyor. S Voice başta olmak üzere çok sayıda gelişmiş özelliği bünyesinde barındıran telefon, 2100mAh kapasiteli pilden güç alıyor. Türkiye için belirlenmiş resmi satış fiyatı henüz açıklanmayan Galaxy S III için serbest piyasada oluşmaya başlayan fiyatlar ise 1600-1700TL seviyesinden başlıyor.