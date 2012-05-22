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Samsung Galaxy S III, Dubai'de satışa sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy S III, Dubai'de satışa sunuldu
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Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Samsung Galaxy S III, Dubai'de satışa sunuldu. Türkiye lansmanı dünyaca ünlü Dj'ler eşliğinde 30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Galaxy S III'ün Dubai'de 680$ etiket fiyatı ile çıktığı bildirilirken, satın alan kullanıcılar kutu içeriğine ilişkin fotoğrafları da paylaşmaya başladı. 22 milyondan fazla satan Galaxy S serisinin en yeni ve güçlü temsilcisi olarak piyasaya çıkan Galaxy S III, 4.8-inç büyüklüğünde Super AMOLED HD ekrana sahip.
Samsung tarafından geliştirilen ve 32nm fabrikasyon süreciyle üretilen dört çekirdekli Exynos Quad 4 işlemcisinin güç verdiği telefon, Android 4.0.4 işletim sistemini kullanıyor. S Voice başta olmak üzere çok sayıda gelişmiş özelliği bünyesinde barındıran telefon, 2100mAh kapasiteli pilden güç alıyor. Türkiye için belirlenmiş resmi satış fiyatı henüz açıklanmayan Galaxy S III için serbest piyasada oluşmaya başlayan fiyatlar ise 1600-1700TL seviyesinden başlıyor.
Samsung Galaxy S III, Dubai'de satışa sunuldu
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cumhurkey 7 yıl
dünyanın zengini dubaililere 680$ bize x2
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Gopc@ 7 yıl Çikizen
Tunç*

Gopc@
başka ülkelerde de buna benzer uygulama var mı? Yoksa sadece bize özel mi?

Bildiğim kadarıyla yok ki olsaydı sadece Türkiye'yi değil diğer ülkeleri de protesto ederdi.

Ayrıca, Türkiye'ye mobil alanında ki vergileri için de uyarı gelmişti, vergilerin düşürülmesi adına.

Bu kadar tepkiye rağmen nasıl bu kadar rahat olabiliyorlar anlamış değilim.

Tüm suç Türkiye insanlarının, yurt dışında ki ve ülkemizle neredeyse alakası bile olmayan insanlar Türkiye'yi vergi konusunda eleştirirken, bizim insanlarımız vergiyi seve seve ödüyor.


O zaman DH kullanıcıları olarak birleşip bir protesto yapmak lazım... Sadece DH kullanıcıları katılsa Türkiye'de büyük tepki oluşturulabilir. Yeterki DH yöneticileri bizleri bir araya toplayıp protestoyu başlatsın...

Protesto olarak 24 saat boyunca cep telefonu kullanımı yapılmayacak ve tüm kullanıcılar telefonları kapatacak. Bunun telefom sektörüne vuracağı darbeden bahsetmek istemiyorum.... Adamların 1 gün boyunca şebeke sisteminden gelir elde edememesi onlarında yaptırıma gitmelerini ve telefon satış vergisi ve iletişim vergilerinin düşürülmesinde oldukça etkili olur.

Açık yüreklilikle diyebilirim ki, 1 gün boyunca cep telefonu kullanmasak kesinlikle ölmeyiz :) İnanın bana :D
Tunç*Gopc@başka ülkelerde de buna benzer uygulama var mı? Yoksa sadece bize özel mi?Bildiğim kada...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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FFadeleSS 7 yıl
Ohoo 2 gün sonra gelir Kilis'e :)
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YGA 7 yıl
Ikinci El forumda gordum biraz once. Yurtdisi cihaz 1699 TL demisler.
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anelka39 7 yıl
Gercekten cok hızlı ama tasarım vasat Nokia'dan ve iphonedan tasarım konusunda ders alması lazım samsungun
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DH Misafiri 7 yıl
Fazla zorlamayın kendinizi. Hesap yaparken beyniniz bozulcak
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YGA 7 yıl
Donanimhaber ikinci elinde gorebiliriz diye dusunuyorum ilanlari. Turkiye'de 1600 TL ciddi anlamda cok fazla, Dubai satisli almak cok daha mantikli geliyor sanki
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KaZAaRa 7 yıl
Bugün Dubai de bir samsung mağazasına sordum. Ellerinde kalmadığını 2499 Dirhem den sattıklarını söylediler. Yaklaşık 1250Tl.
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Opinion 7 yıl KaZAaRa
KaZAaRa

Bugün Dubai de bir samsung mağazasına sordum. Ellerinde kalmadığını 2499 Dirhem den sattıklarını söylediler. Yaklaşık 1250Tl.


Getirenler 1200 TLye aldık desek burada 1900a satıyorlar. 700 TL kar. İyi para : )
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phantom_coal 7 yıl
sahibinden.com/...


Burada var, tukendigini soyluyor, yarin 4 de gelecekmis.
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BeYaBaN. 7 yıl
Onu bunu gecinde benim en cok merak ettigim sey telefonun kac saatte sarj oldugu S2 nin 4 saatte dolmasindan gina geldi. Sarjinin uzun gitmesinin yaninda buda cok onemli bir unsur.
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ByTKN 7 yıl BeYaBaN.
BeYaBaN.

Onu bunu gecinde benim en cok merak ettigim sey telefonun kac saatte sarj oldugu S2 nin 4 saatte dolmasindan gina geldi. Sarjinin uzun gitmesinin yaninda buda cok onemli bir unsur.

Bendeki s2 1.5 - 2 saat arası şarj oluyor.
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inexo 7 yıl
s2 bunun yanında takoz
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mussi47 7 yıl
-b0Ni
berkaylive iphone 4 daha güzel kimse almazki bunu
inciswf.com/...

mükemmel cevap daha ne denirki!
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FERFEROS 7 yıl
Yukarıda arkadaşın koyduğu incelemeyi izledim. One X ve S3 arasında gidip geliyordum.Samsung harika is çıkarmış .İnsallah Türkiye'ye mantıklı ve abartı olmayan fiyatla girerde alırız. Yoksa yurtdışından getir, bir sürü uğraş.
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