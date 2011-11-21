Samsung Galaxy S III'te kullanılacak işlemci detaylanıyor

Samsung cephesindeki gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Galaxy Nexus modeliyle Android 4.0 işletim sistemli ilk telefonu hazırlayan Samsung, Galaxy Note modeliyle de ekran boyutu en büyük (5.3-inç) akıllı telefonu önümüzdeki günlerde ülkemizde kullanıma sunacak. Tüm bunlara ek olarak Samsung, yüksek satış başarısı elde ettiği Galaxy S II modelinin yerini alacak Galaxy S III için hazırlıklarına devam ediyor. Şubat ayında Barselona'da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen yeni telefonun kullanılması beklenen işlemcinin detayları ortaya çıktı.

Galaxy S II modelinde kendi geliştirdiği Exynos 4210 işlemcisini kullanan Samsung, Galaxy S III için de benzer bir adım atacak gibi görünüyor. ARM'ın Cortex-A9 tasarımını temel alan ve 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli Exynos 4210 işlemcisi aynı zamanda ARM'ın Mali 400 grafik yongasına sahip. Kısa bir süre önce aynı işlemcinin 32nm üretim teknolojisine uyarlanarak 1.5GHz'e yükseltilen 4212 versiyonunu da anons eden Samsug, güncellenen detaylar ve geliştirilen performans sayesinde Exynos 4212 işlemcisinin Exynıs 4210 ile kıyaslandığında %30 daha az güç tükettiği ve grafik performansının %50 daha hızlı olduğunu duyurmuştu. Galaxy S III için Samsung'un dört çekirdekli işlemci kullanımına geçiş yapacağı telefon olacak gibi görünüyor.

Henüz Samsung tarafından resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa bile Galaxy S III muhtemelen detayları yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan Exynos 4412 işlemcisinden güç alacak gibi görünüyor. Dört adet Cortex-A9 çekirdeğini bir arada sunacak olan yeni işlemcinin, Exynos 4212 ile benzer şekilde 32nm üretim teknolojisiyle hazırlandığı ve 1.5GHz'de görev yapacağı ifade ediliyor. Bu noktada Nvidia'nın Tegra 3 platformunun 40nm üretim teknolojisiyle hazırlandığını dikkate alırsak eğer, Samsung'un silikon teknolojisinde daha ileri fabrikasyon süreci kullanmasından ötürü daha yüksek verimlilik sunması beklenebilir ancak öte taraftan aynı dönemde Qualcomm'un 28nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Snapdragon S4 işlemci ailesinin lanse edilmesi de beklenebilir.

Exynos 4412 işlemcisi için Samsung'un en büyük sürprizi GPU yani grafik işlemci tarafında olabilir. Geçtiğimiz günlerde Imagination firmasının PowerVR GPU tasarımlarını lisanslayan diğer taraftan ARM'ın Mali GPU ekosisteminin en güçlü üyelerinden biri olan Samsung'un, dört çekirdekli yeni işlemcisinde duyurusu yakın zamanda yapılan Mali-T604 işlemcisini kullanması beklenebilir. Galaxy S II modelindeki Exynos 4210 işlemcisinde ARM tarafından tasarlanan Mali 400 grafik yongasına yer veren Samsung, bu tercihi ile Android işletim sistemlerinde kullanılan en hızlı GPU tasarımını kullanmış olsa bile, genel değerlendirmede Apple'ın A5 işlemcisindeki çift çekirdekli PowerVR SGX542MP GPU'sunun gerisinde kaldığı söylenebilir. Mali-T604 grafik yongası ise ARM tarafından yapılan açıklamalara göre Mali 400 ile kıyaslandığında 5 kat daha grafik performansı vaad ediyor ve 1-4 çekirdekli farklı konfigürasyon seçenekleri sunabiliyor. 2010 yılında üç hatlı GPU mimarisini anons eden ARM tarafında yeni tasarımı benimseyeceğini açıklayan ilk isimlerden biri Samsung olmuştu ve şirketin bu noktada Exynos 4412 için en büyük adımı GPU tarafında atması bekleniyor.

Samsung Galaxy S III için en iyi ihtimall Şubat ayına kadar beklenmesi gerekecek ancak daha öncesinde Ocak ayında CES Fuarı'nda telefona ilişkin daha fazla sayıda bilginin ortaya çıkma ihtimali de bulunuyor. Bu noktada Galaxy S III için neredeyse kesin gözüyle bakılan detaylar arasında dört çekirdekli işlemci, yeni nesil grafik işlem birimi, yepyeni bir kamera, 2GB bellek ve Android 4.x gibi özellikler geliyor. Galaxy S III ile aynı dönemde Android dünyasının diğer isimlerinin de dört çekirdekli telefonlarını duyurması bekleniyor. Görünen o ki 2012, işlemci üreticilerinden sonra tüketici elektroniği firmaları için de "çekirdek meydan savaşları"nın başladığı yıl olacak gibi. Galaxy S III'le ilgili detayları geldikçe bildirmeye devam edeceğiz.