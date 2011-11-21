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Samsung Galaxy S III'te kullanılacak işlemci detaylanıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
21,2b
1
107
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung cephesindeki gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Galaxy Nexus modeliyle Android 4.0 işletim sistemli ilk telefonu hazırlayan Samsung, Galaxy Note modeliyle de ekran boyutu en büyük (5.3-inç) akıllı telefonu önümüzdeki günlerde ülkemizde kullanıma sunacak. Tüm bunlara ek olarak Samsung, yüksek satış başarısı elde ettiği Galaxy S II modelinin yerini alacak Galaxy S III için hazırlıklarına devam ediyor. Şubat ayında Barselona'da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen yeni telefonun kullanılması beklenen işlemcinin detayları ortaya çıktı.
Samsung Galaxy S III'te kullanılacak işlemci detaylanıyor
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Galaxy S II modelinde kendi geliştirdiği Exynos 4210 işlemcisini kullanan Samsung, Galaxy S III için de benzer bir adım atacak gibi görünüyor. ARM'ın Cortex-A9 tasarımını temel alan ve 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli Exynos 4210 işlemcisi aynı zamanda ARM'ın Mali 400 grafik yongasına sahip. Kısa bir süre önce aynı işlemcinin 32nm üretim teknolojisine uyarlanarak 1.5GHz'e yükseltilen 4212 versiyonunu da anons eden Samsug, güncellenen detaylar ve geliştirilen performans sayesinde Exynos 4212 işlemcisinin Exynıs 4210 ile kıyaslandığında %30 daha az güç tükettiği ve grafik performansının %50 daha hızlı olduğunu duyurmuştu. Galaxy S III için Samsung'un dört çekirdekli işlemci kullanımına geçiş yapacağı telefon olacak gibi görünüyor.
Henüz Samsung tarafından resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa bile Galaxy S III muhtemelen detayları yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan Exynos 4412 işlemcisinden güç alacak gibi görünüyor. Dört adet Cortex-A9 çekirdeğini bir arada sunacak olan yeni işlemcinin, Exynos 4212 ile benzer şekilde 32nm üretim teknolojisiyle hazırlandığı ve 1.5GHz'de görev yapacağı ifade ediliyor. Bu noktada Nvidia'nın Tegra 3 platformunun 40nm üretim teknolojisiyle hazırlandığını dikkate alırsak eğer, Samsung'un silikon teknolojisinde daha ileri fabrikasyon süreci kullanmasından ötürü daha yüksek verimlilik sunması beklenebilir ancak öte taraftan aynı dönemde Qualcomm'un 28nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Snapdragon S4 işlemci ailesinin lanse edilmesi de beklenebilir. 
Exynos 4412 işlemcisi için Samsung'un en büyük sürprizi GPU yani grafik işlemci tarafında olabilir. Geçtiğimiz günlerde Imagination firmasının PowerVR GPU tasarımlarını lisanslayan diğer taraftan ARM'ın Mali GPU ekosisteminin en güçlü üyelerinden biri olan Samsung'un, dört çekirdekli yeni işlemcisinde duyurusu yakın zamanda yapılan Mali-T604 işlemcisini kullanması beklenebilir. Galaxy S II modelindeki Exynos 4210 işlemcisinde ARM tarafından tasarlanan Mali 400 grafik yongasına yer veren Samsung, bu tercihi ile Android işletim sistemlerinde kullanılan en hızlı GPU tasarımını kullanmış olsa bile, genel değerlendirmede Apple'ın A5 işlemcisindeki çift çekirdekli PowerVR SGX542MP GPU'sunun gerisinde kaldığı söylenebilir. Mali-T604 grafik yongası ise ARM tarafından yapılan açıklamalara göre Mali 400 ile kıyaslandığında 5 kat daha grafik performansı vaad ediyor ve 1-4 çekirdekli farklı konfigürasyon seçenekleri sunabiliyor. 2010 yılında üç hatlı GPU mimarisini anons eden ARM tarafında yeni tasarımı benimseyeceğini açıklayan ilk isimlerden biri Samsung olmuştu ve şirketin bu noktada Exynos 4412 için en büyük adımı GPU tarafında atması bekleniyor.  
Samsung Galaxy S III'te kullanılacak işlemci detaylanıyor
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Samsung Galaxy S III için en iyi ihtimall Şubat ayına kadar beklenmesi gerekecek ancak daha öncesinde Ocak ayında CES Fuarı'nda telefona ilişkin daha fazla sayıda bilginin ortaya çıkma ihtimali de bulunuyor. Bu noktada Galaxy S III için neredeyse kesin gözüyle bakılan detaylar arasında dört çekirdekli işlemci, yeni nesil grafik işlem birimi, yepyeni bir kamera, 2GB bellek ve Android 4.x gibi özellikler geliyor. Galaxy S III ile aynı dönemde Android dünyasının diğer isimlerinin de dört çekirdekli telefonlarını duyurması bekleniyor. Görünen o ki 2012, işlemci üreticilerinden sonra tüketici elektroniği firmaları için de "çekirdek meydan savaşları"nın başladığı yıl olacak gibi. Galaxy S III'le ilgili detayları geldikçe bildirmeye devam edeceğiz. 

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damn2u 8 yıl en beğenilen
Nanometre küçülmesi nereye inerse insin o sözde güç tüketimini yoğun kullanımla hiç olmamış gibi görmeye devam edeceğiz nasıl olsa. Samsung şu an sadece üst düzey donanımsal özellikler kullanarak mobil sektöre yön veren, diğer firmaları rekabetci olmaya zorlayan firma rolünde fakat birde işin diğer yönü var. Mesela bir çok kullanıcı 4 çekirdekli işlemci ve daha iyi grafik birim performansı yerine çift çekirdekli işlemci + mali400 gpu performansı mevcutken çok daha az ısınan, çok daha uzun şarjı giden ergonomik bir ürünü tercih ederlerdi.

Son sürat giden donanımsal değişiklikler yerine gelişim tasarruf ve pil teknolojisi zirve yaparsa işte o zaman gerçekten teknolojik bir devrim olacak. Tabi bunu ilk Samsung yaparsa zirveyi hak ederek omuzlardan inmeyecektir.
Nanometre küçülmesi nereye inerse insin o sözde güç tüketimini yoğun kullanımla hiç olmamış gibi görmeye devam edeceğiz nasıl olsa. Samsung şu an sadece üst...
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Colossal 8 yıl
Klişe Mode On
Gelsin gelsin rekabet iyidir.
Aman canım ne işimize yarayacak canımız sıkıldığında çıtlarız artık o kadar çekirdeği.
Apple fanboylar toplanır şimdi.
Çok büyük ya nasık taşıycaz o kadar büyük telefonu.
Çözünürlük az full hd olsa keşke
Kim ne derse desin Samsung [yourock.gif]
Klişe Mode Off
Klişe Mode OnGelsin gelsin rekabet iyidir.Aman canım ne işimize yarayacak canımız sıkıldığında çıtlarız artık o kadar çekirdeği.Apple fanboylar top...
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1 Yanıt Yanıtla +32
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frukan 8 yıl
joven

Glaxy s2 karizmasını 4s çizdi muhtemelen bu telefon 2012 2 çeyrek çıkacak

Onunda karizmasını yine İphone çizecek demedi demeyin tecrübe ile sabit

Nasıl çizdi pardon da siriyle mi ?
jovenGlaxy s2 karizmasını 4s çizdi muhtemelen bu telefon 2012 2 çeyrek çıkacakOnunda karizmasını yine İphone çizecek dem...
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DH Misafiri 7 yıl
Sony, 2012 de ericsson dan tamamen ayrıldıktan sonra artik mobil dünyasında serbest ve tek hakim marka olacaklarını açıkladı.'2012 den itibaren piyasaya sürülecek ürünler devrim niteliğinde olacak'.'Bundan sonra isteyene özel tasarımlı ve özellikli telefon üretilecek'.'Tasarım cizilip sony bayilerine baş vurulacak,özellik kısmı tasarimdan sonra belirlenecek'.sony devinin sunduğu özellikler tasarıma göre değişecek.ayrica başlangıç olarak 2012 de 2 yeni android telefon piyasada rekor kiracak.ilk olanı xperia hd: çift çekirdek 1gb ram,32gb rom,1.5 ghz cpu,12 mp exmor r kamera,brava engin,2450 mah batarya......ikinci ürün ise ' Xperia Lord ': hakkinda ileriki günlerde bahsedilecek ürün bilgisi ise; ' simdiye kadar playstation portable için kullanmayı düşünüyorduk'.' ama sony olarak tek marka halinde ilk cıkacak akilli telefonumuzun rakipsiz olması gerekiyordu'.'bu yüzden xperia lord adlı ürün ps2 oyunlarını direk oynatabilecek..yani ram ve cpu hatta ekran kartı özellikleri mobil dunyasinda adımızı altin harflerle yazdiracak'.'batarya konusunda da yeni ilklerimiz oldu'...'Dragon batarya diye adlandırdığımız batarya 'x-lord' ve sonrakilerinde kullanilacak'.dendi..
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ikdemrici 8 yıl
selam samsung note daha yeni aldım ne S3 ya bu da güzelmiş neyse :)
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DH Misafiri 8 yıl
abi daha samsung note daha yeni çıktı ne s3 bahsediyolar oha oldum ben daha yeni aldım ehuehuehuehe :(((
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DDRll 8 yıl
Daha evinde 2 çekirdekli bilgisayarı olmayan insanlar var ama artık telefonda bile 4 çekirdek kullanılmaya başladı.Bu gidişle telefonda GTA 4 oynamak hayal olmayacak.
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MxFxOx 8 yıl
Akıllı telefonlar çok çabuk gelişiyor hızlarına yetişmek de çok zor rekabet hat safada önce htc sonra samsung derken apple düzeni bozdu iphone4'den sonra 5 çıkacak derken pazar kaybı korkusuyla 4s çıkardı.Tüketici olarak bu rekabetçi ortamda tercih etmek de zorlaşıyor.Fanboyluktuk değil ama htc daha sağlam ilerliyor.apple kafadan sildim android tercihim
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Pissoff 8 yıl
Her yeni çıkan iphone modelinde yeni özellik ne eklendi diye sorup siri zaten daha önce de vardı diye dalga geçenler bana s3 de yazılımsal olarak ne geliştirildi onu da bir zahemt anlatsınlar donanımsal olarak cpu bakımından üst düzey ama gpu su daha anca 4s düzeyine çıkabiliyor yani samsung bu yaptıklarıyla teknolojik bakımdan çok da çığır açan yenilikler getirmiyor ama bu eleştirilmiyor hatta övülüyor bak 4 çekirdekli işlemci gelmiş diye zaten mevcut 2 çekirdekli işlemciler bile bize yeterken 4 çekirdek farkını hissedebileceğimizi sanmıyorum bunu apple iphone a yapsaydı hemen para için fiyat yükseltmek için yaptılar denirdi yani toparlarsak samsung apple la yarışabilcek özgünlük de modeller çıkarmıyor mobiliteden yoksun bilgisayarlar üretiyorlarmış gibi sürekli cpu yu geliştiriyorlar ama apple her seferinde sanki zorunluymuş gibi üst düzey mobil cihazlar üretince eleştiriliyor bunu hazmedemiyorum işte herkes kendini teknoloji üstadı sanıyor apple babamın malı falan değil ne apple ne de samsung kullanıyorum bu yüzden fanatizme gerek yok açık bir şey varsa dünyada teknolojiye apple yön veriyor...
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aydinoglu 8 yıl
çıksada incelesek :D
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akibeel 8 yıl
maşallah yakında pclerle kapısır bu adamlar:)
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DH Misafiri 8 yıl
sanki bi ara güneş enerjili telefon vardı bu tarz bişeye koysak ya ben mi çok zekiyim yoksa bi saçmalık mı var bu işte
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darkaura 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

sanki bi ara güneş enerjili telefon vardı bu tarz bişeye koysak ya ben mi çok zekiyim yoksa bi saçmalık mı var bu işte

gunes enerjisiyle kendini sarj eden harici bataryalar var. ama sabahdan aksama gunesin anlinda bekletsen ancak %10-20si doluyor. mevcut gunes paneller bir fayda sagliyacak kadar verimli degil.

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mehmetgirgin 8 yıl
iyice bilgisayarlaştı bunlar
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