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Samsung: Galaxy S III'ü seçmek için dahi olmaya gerek yok

6 yıl
23,4b
1
432
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Samsung: Galaxy S III'ü seçmek için dahi olmaya gerek yok
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Samsung, Apple'ın merakla beklenen cihazı iPhone 5'in tanıtılmasıyla birlikte Amerika için Galaxy S III ve iPhone 5'in teknik özelliklerini karşılaştıran bir reklam görseli hazırladı.

Söz konusu reklamda iPhone 5 ile Galaxy S III yan yana konularak her iki cihazında sahip olduğu teknik özelliklerden bahsediliyor. iPhone 5 tarafından liste kısa kalırken, Galaxy S III tarafında ise uzun bir liste bulunuyor. Samsung'un listedeki samimiyeti tartışılabilirken, reklamın sloganı da oldukça dikkat çekiyor: ''It doesn't take a genius''. ''Dahi olmaya gerek yok'' şeklinde çevirebileceğimiz slogan ile birlikte Apple'ın fiziksel mağazalarında yer alan Genius barlarındaki çalışanlara ufak bir gönderme yapılıyor.

Samsung bu reklam ile birlikte her ne kadar iPhone 5 yerine Galaxy S III'ün seçilmesinin daha mantıklı bir karar olduğu üzerinde durmuş olsa da, iPhone 5'in ön sipariş yoğunluğu kullanıcıların Samsung gibi düşünmediğini gösteriyor.  

http://www.businessinsider.com/samsung-galaxy-s-iii-anti-iphone-5-ad-2012-9#ixzz26ZJ7OU8V Yorum Yaz
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CWaRRioR 6 yıl en beğenilen
Arkadaşlar şu yanılgıdan kurtulun lütfen. Telefondaki programlar kafasına göre yetki alıyor kafasına göre kapanıyor diye bir şey yok. Android için bilgi ve tecrübe gerekiyor. İzinler zaten kurulumdan önce belirtiliyor, siz de uygunsa onaylıyorsunuz. Ayrıca sonradan da yetkileri değiştirebilmek mümkün. Diğer taraftan yazılımlar profesyoneller tarafından geliştirildiği gibi amatörlerce de geliştiriliyor (mesela öğrenciler çokça denemelerde bulunuyor). Kapanma problemi telefonun değil yüklediğiniz programın başarısızlığıdır. Diğer taraftan Android tek cihaz için optimize edilmiyor, her fiyat aralığı için Android telefon olduğunu unutmayınız. Son olarak Samsung 4.1 sürümünün çıkış tarihlerini zaten açıkladı, hangi yazılım desteğinden yakınıyorsunuz. Ekran kartı değil ki bu her çıkan yazılımda oyunda güncellensin.

Eğer Android kullanmak zor geliyorsa kullanmayınız, bakın Apple daha kullanıcı dostu. Kilitlenme de olmaz, başka birşey de. Çünkü size hiçbir yetki vermiyor, kullanıcı hatasını minimuma indirgiyor. Eğer özgürlüğü kalsın, sadece pratik olsun diyorsanız Apple tabi ki. Android kullanmak daha fazla sorumluluk ve bilgi gerektiriyor.

NOT:
iPhone 4, 4S; Samsung Galaxy S, S2, S3 kullanıcıları lütfen kendinizi kandırmayın. Stok yazılımla bu telefonlar 2 gün aktif kullanımı hiçbir şekilde çıkaramazlar. Akıllı telefonların en zayıf noktasıdır bu.
Arkadaşlar şu yanılgıdan kurtulun lütfen. Telefondaki programlar kafasına göre yetki alıyor kafasına göre kapanıyor diye bir şey yok. Android için bilgi ve tec...
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19 Yanıt Yanıtla +73
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the_end_ 6 yıl Jül Sezar
Burn in Hell

cagataykoroglu

Burn in Hell

cagataykoroglu

Sen önce Jb güncellemesini çıkart sonra Apple a b.k atarsın. Ayrıca 2 sene iphone kullandım 1-2 kere dışında program hatasıyla hata mesajı almışlığım olmadı. S3 te her gün farklı uygulamalar hata verip kapanıyor. aç/kapa, reset vs işe yaramadı. 11 saatin üstünde konuşma 790 saat bekleme yazmışlar. 3g açık olsa ama kullanmasam bile 1 günü dolduramayan cihaz şu an başka bir cihaz demektir. yukarıdaki s3 le bendekinin alakası yok. bildiğin dolandırılmışım.

Birde fandroitlere sorun bakalım. Biz neyin kafasındayız S3'de 1 gram kasma donma çökme problemleriyle karşılaşmamışlar


Çok isteyen olursa günlük olarak ss atarım. ama şöyle de bir sorun var. elin kenarıyla ss alma özelliği çalışmıyor. daha doğrusu o ahreketi yapmak istediğimde ekran değişiyor. ana ekrandaysam diğer tablara geçiyor. teşekkürler samsung
tabii direct call özelliğinin ara butonunun 1 saniyeden kısa sürede başlattığı aramayı 3-4 saniyede başlatması paylaşım özelliklerinin genelde samsung çihazlarla uyumlu olması vs saçmalıklarını saymıyorum. şahsen daha özgür diye ios tan android e geçtiğime çok pişmanım. kafasına göre wifi açan, kafasına göre gps açan, kafasına göre kendini kapatmayan arkada çalışan, bedava/paralı her uygulamanın telefon rehberime ve arama kayıtlarıma ulaşım yetkisi olacağını bilseydim asla android e geçmezdim.
bazı fanboylar 1-1 yi basacaktır ama neyin kafasını yaşadıklarını cidden bende anlamıyorum.

Anlamışsınızdır artık ios'un android'den daha özgür olduğunu.

yukarda arkadaş bişeylerden bahsetmiş ve sende olabildiğince alıntı yaparak dahada içeriye gömmüşsün. ne demek ios daha özgür :D

itunes olmadan yaşayabiliyor musun? Hayır. Bitti. Burda bitti işte.


Gelelim diğer konuya. Kardeş telefonuna uygulama indirirken gerekn izinler diye açıklma yapıyor. 2 göze sahipsiniz. Daha ne diyeyim yahu. Apple size bir telefon yapmış siz değil apple kullanıyor telefonu. bu durumda özgürlük oluyor. Bırakın bu işleri yahu.
Burn in HellcagataykorogluBurn in Hellcagataykoroglu
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Bukalemun 6 yıl
1 yıldır S2 ye vermediği YAZILIM DESTEĞİ
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tempestatem 6 yıl
Iphone 4s 1700 lira s3 1300,ayrica s3 kadar komik duran bir telefon yoktur. O boyut nedir.
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Bannedfromdh 6 yıl
malesef insanlar aldıkları şeyinkkötü olduğunu boşa para verdiğinidduymak istemiyor. ben sogru karari verdim umarım sizde verirsiniz. s3 iyidir iyi ;) ben şimdiye kadar tek birsey için pişmanım. osa s4 u beklemedigim için

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gs09gs09 6 yıl
slymn_71
Al birini vur ötekine Apple Samsung için Samsungda Apple için ancak bu kadar reklam yapabilir .. Hergün biri diğeri şiakayer edip kötüleyip duruyor sanki piyasada başka telefon yokmuş gibi. Adamlar tek el olmaya çalışıyor ve çok ta güzel gidiyor.. 4ever Nokia Hep ezilenlerin yanından olmuşumdur.

iyide kardeşim nokiada ne gelişme var acaba ? sybiandır tutturdu gidio kafasının dikine batıcak halen sybian bazen şüpeleniyorum nokia sahiplerinde Türklük var sanırım hafiften bi inattır gidiolar.Htc desen ne samsung kadar iyi nede ihonela kapışabilir.yanı sıra fiyatlarıda ucuk şu piyasada alınacak markalar belli Samsung apple htc gerisi fasa fiso :D
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neogeo 6 yıl
Bu Itunes tan nasil kurtulabiliriz, ben hayatimda boyle sacma sapan bi program gormedim..
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gs09gs09 6 yıl
bunlarda işletim sistemine takıldı kldı yok ios 3 4 5 6 7 8 miş :D bunlar olunca nedeğişiklik geldi iphone onu söyleyin :D android tek güncellemede bir ton kısayol özellik geliyor ios da bunlar yok kusura bakmayın yani :D kullanan bilir iphone kullanıyorum ama olay ortada satarsam bide s3 alıp deniyicem hoşuma gitti
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slymn_71 6 yıl
Al birini vur ötekine Apple Samsung için Samsungda Apple için ancak bu kadar reklam yapabilir .. Hergün biri diğeri şiakayer edip kötüleyip duruyor sanki piyasada başka telefon yokmuş gibi.
Adamlar tek el olmaya çalışıyor ve çok ta güzel gidiyor..
4ever Nokia Hep ezilenlerin yanından olmuşumdur.
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Guest-F8946C419 6 yıl
displaymate.com/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Daha samsung'un plastik kasa ve pentile ekranını savunan var mıdır acaba?
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Amedra 6 yıl
hâlâ şu olayı sürdürüyorsunuz ya anlamış değilim...
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yüksel69 6 yıl
Eline al kullan,anla
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aşkacısı 6 yıl
önemli olan sadece donanım değil yazılım desteği .stabilite
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alvarez 6 yıl
Samsung ya da Apple fanı değilim.İkisininde beğendiğim yönleri tabiki var. samsung büyük bir atakta ama bir takdir edilesi özelliği samsung türkiye diye bir oluşum olduğu için 150 dolara mal ettiği telefon için, 3350 tl ödemiyor insanlar.

apple acil olarak apple türkiye olusumunu kurmali.
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teknoloji4ever 6 yıl
Bu samsung neden sürekli Apple'a sataşıyor? Neden her reklamda iPhone'nu sürekli kötülüyor? Bunun tek sebebi kendinden emin olmamaktır. Eğer sen sürekli başka firmayı kötüleyen reklamlar yapıyorsan kötülediğin firmanın telefonun seninkinden daha başarılı olduğunu düşünüyosundur. Samsung hep Apple'ı kötülüyor demekki korkuyor ben hiç HTC ye veya Nokia ya sataştığını görmedim.
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Maestro 6 yıl
Dava sonrası samsung her fırsatta apple' a sataşıyor. Herkes hangisi hoşuna gidiyorsa onu alır büyütecek bir şey yok bu kadar.
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