Samsung: Galaxy S III'ü seçmek için dahi olmaya gerek yok

Samsung, Apple'ın merakla beklenen cihazı iPhone 5'in tanıtılmasıyla birlikte Amerika için Galaxy S III ve iPhone 5'in teknik özelliklerini karşılaştıran bir reklam görseli hazırladı.





Söz konusu reklamda iPhone 5 ile Galaxy S III yan yana konularak her iki cihazında sahip olduğu teknik özelliklerden bahsediliyor. iPhone 5 tarafından liste kısa kalırken, Galaxy S III tarafında ise uzun bir liste bulunuyor. Samsung'un listedeki samimiyeti tartışılabilirken, reklamın sloganı da oldukça dikkat çekiyor: ''It doesn't take a genius''. ''Dahi olmaya gerek yok'' şeklinde çevirebileceğimiz slogan ile birlikte Apple'ın fiziksel mağazalarında yer alan Genius barlarındaki çalışanlara ufak bir gönderme yapılıyor.





Samsung bu reklam ile birlikte her ne kadar iPhone 5 yerine Galaxy S III'ün seçilmesinin daha mantıklı bir karar olduğu üzerinde durmuş olsa da, iPhone 5'in ön sipariş yoğunluğu kullanıcıların Samsung gibi düşünmediğini gösteriyor.