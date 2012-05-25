Samsung Galaxy S III'ün Güney Kore versiyonu farklı tasarıma sahip

Samsung yakın zamanda ülkemizde de lanse edeceği yeni nesil akıllı telefonu Galaxy S III'ü anavatanı Güney Kore'de farklı bir tasarımla satışa sunacak. Yerini alacağı Galaxy S II ve 5-inç boyutundaki Galaxy Note modelleriyle kıyaslandığında uluslarası versiyonu oval bir yapıya sahip olan Galaxy S III'ün Güney Kore'ye yönelik LTE destekli tasarımı ise köşeli hatlara geri dönüş yapıldığını görüyoruz.

Kuzey Amerika pazarına da Güney Kore için hazırlanan tasarımın sunulması beklenirken, dizayn tarafındaki farklılığa ek olarak donanımsal özelliklerde de bir takım değişiklikler var. Henüz LTE desteği sunan dört çekirdekli bir platform olmadığı için Güney Kore ve Amerika için hazırlanan tasarımda, Qualcomm'un çift çekirdekli ve LTE destekli Snapdragon S4 işlemcisine yer verilmesi bekleniyor.