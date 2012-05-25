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Samsung Galaxy S III'ün Güney Kore versiyonu farklı tasarıma sahip

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
66,9b
1
114
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung yakın zamanda ülkemizde de lanse edeceği yeni nesil akıllı telefonu Galaxy S III'ü anavatanı Güney Kore'de farklı bir tasarımla satışa sunacak. Yerini alacağı Galaxy S II ve 5-inç boyutundaki Galaxy Note modelleriyle kıyaslandığında uluslarası versiyonu oval bir yapıya sahip olan Galaxy S III'ün Güney Kore'ye yönelik LTE destekli tasarımı ise köşeli hatlara geri dönüş yapıldığını görüyoruz.
Kuzey Amerika pazarına da Güney Kore için hazırlanan tasarımın sunulması beklenirken, dizayn tarafındaki farklılığa ek olarak donanımsal özelliklerde de bir takım değişiklikler var. Henüz LTE desteği sunan dört çekirdekli bir platform olmadığı için Güney Kore ve Amerika için hazırlanan tasarımda, Qualcomm'un çift çekirdekli ve LTE destekli Snapdragon S4 işlemcisine yer verilmesi bekleniyor.

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greenleafffff 7 yıl en beğenilen
iyicene b.kunu çıkardılar ya , japonyaya 2 gb ram lisini koreye farklı kasa sahip modelini , yok kenyaya güneş enerjisiyle çalışan modelini , nedir bu ya , galaxy s 3 p m v s w a g ye hazır olun.. sonrada telefonun fiyatı ölsün , sonra niye iphone diyorlar , apple'in hangi ülkeye ayricalık tandııgını gördünüz?
iyicene b.kunu çıkardılar ya , japonyaya 2 gb ram lisini koreye farklı kasa sahip modelini , yok kenyaya güneş enerjisiyle çalışan modelini , nedir bu ya , gala...
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1 Yanıt Yanıtla +38
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IhtiyarDelikanli 7 yıl
kore versiyonu daha güzelmiş
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OverClocK1ng 7 yıl greenleafffff
greenleafffff

iyicene b.kunu çıkardılar ya , japonyaya 2 gb ram lisini koreye farklı kasa sahip modelini , yok kenyaya güneş enerjisiyle çalışan modelini , nedir bu ya , galaxy s 3 p m v s w a g ye hazır olun.. sonrada telefonun fiyatı ölsün , sonra niye iphone diyorlar , apple'in hangi ülkeye ayricalık tandııgını gördünüz?

Doğru söylüyorsun ama Galaxy S3 modelinde LTE desteklemediği için Snapdragon işlemci ile üretti.

En azından Apple gibi 4G var deyip satıp ta sonradan rezil olup 4G kelimesini kaldırma yapmadı. Ne ise öyle satıyor.
greenleafffffiyicene b.kunu çıkardılar ya , japonyaya 2 gb ram lisini koreye farklı kasa sahip modelini , yok kenyaya güneş enerjisiyle ...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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DH Misafiri 6 yıl
Kore malının farkı ne ne gibi özellikleri var
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaş lar bende koremalı var iistiyene getirte bilirim ama izmir de olması lazım buca şirinyer tarafları 400 tl ye var 1tane cobuk sipariş verin getirtem açele edin 333 tane vardı 122 tane kaldı
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shell 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaş lar bende koremalı var iistiyene getirte bilirim ama izmir de olması lazım buca şirinyer tarafları 400 tl ye var 1tane cobuk sipariş verin getirtem açele edin 333 tane vardı 122 tane kaldı

Ben 8 yildir koredeyim. su ana kadar hic bir orijinal s3 un (s3 den bahsediyorsan eger) (senin koydugun kar dahil)400 tl ye satildigini ne gordum ne duydum.Bu sattigin ancak taklit olabilir.Kore bir cin degildir.Kimse Samsungun vatanina kacak cin yapimi telefonu sokup satamaz.Kimsede itibar etmez zaten.Sahte samsung s3 u satabilecek bir telefoncu, sirket veya korede uretebilecek bir fabrikayi kesinlikle bulamazsin..Yaptirmazlar..Burdaki ceza ve kurallari cinle karistirma derim...Bence sen Kore yerine cin mali diyerek sat milletinde kafasini karistirma..


NOT:Kesin Bilgi ---> Kore de cikan galaxy s3 bu eski ve gecersiz haberdeki gibi kare yani note 2 ye benzer sekilde cikmamis olup oval olan model olarak cikmisti.Kare resmine benzer Olarak Note 2 cikti
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Golden Gate 7 yıl
Sağdaki s2 nin aynısı . Sağdaki tasarımı isteyen s2 alsın .
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söny 7 yıl
s2 nin tasarımı çoğu kullanıcı tarafından beğenilmedi ama benim için çok güzeldi kore pazarında satılan telefon gerçekten çok daha güzel bir yapıya sahip hiç bir zaman oval telefonlardan hoşlanmadım amerika ve kore pazarında olcağı için ülkemizdede spot sitelerinde buluruz gibime geliyor inş buluruz diyorum yakında bir değişim yapıcam ve s3 oval görüntüsü gerçekten hoşuma gitmiyor
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar kare modelli cihazı koreden alsak turkiyede problem yasarmiyiz
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Elefue 7 yıl
sağdaki biraz paint gibi duruyo gerçeği değil bence çerçevesi alt ve üst çerçevesi küçük olduğu halde daha uzun sanki galaxy note 2 böyle olur gibi
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ozican0148 7 yıl
özellik olarak sağdaki tip olarak soldaki
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bozo_78 7 yıl
doğubankta satış fiyatı 2000 tl pasaport kayıtlı sanırsam..
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DARBE 7 yıl
Samsung diyorki: istediğim tasarıma ve donanıma sahip her türlü akıllı telefonu üretebilirim.
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alikiziltoprak 7 yıl
Kore olanı daha güzelmiş. Oval telefonları ben de sevmiyorum. Sanki daha çok bayanlara hitap ediyormuş gibi geliyor bana.
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Guest-C6BBFF977 7 yıl
En iyi donanıma ama en kötü tasarıma sahip.Kore versiyonu mükemmel.
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Sylargray 7 yıl
İlk mesajdaki resim temsili sanırım. 1 Mayıs'da internete S3 olduğu iddia edilen bir fotoğraf sızmıştı. Büyük ihtimalle bu sızan fotoğraf S3'ün Kore'de satılacak olan versionuna ait;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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asaltek 7 yıl
işte gerçek s3 şimdi çıktı. Bunu iphone hukuk savaşları yüzünden dünyaya yedirmezler.
Dünyanın en iyi telefonu olmasına tek adım kalmış, o da gerçek 1080p amoled true-HD ekran.
Yanlız "@denizhanq" ın dediği gibi ekran niye biraz daha büyük?
Bu model gelse almak isterdim, oval şekil de güzel olabilir, fakat galaxy ruhunu köşeli tasarım daha güzel yansıtıyor bence, göreceli bir kavram tabi...
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