Samsung Galaxy S II'nin Android 4.0 Beta ROM'u internete sızdırıldı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Google ile birlikte geliştirdiği Galaxy Nexus modeliyle Android 4.0 işletim sistemini kullanan ilk akıllı telefonu hazırlayan Samsung, başta Galaxy S II ve Galaxy Note olmak üzere ürün gamında yer alan güncel modeller için Android 4.0 işletim sistemi güncellemesini yeni yıl ile birlikte kademeli olarak kullanıma sunması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak şirket tarafından yapılmış resmi herhangi bir tarih açıklaması olmasa da kapalı kapılar ardında Android 4.0 testlerinin başladı ve Ocak-Şubat döneminde güncellemelerin dağıtılması bekleniyor.
Android 4.0'daki onlarca yeni özelliği geleneksel TouchWIZ arayüzü ile birleştiren Samsung'un, Galaxy S II için test ettiği beta aşamasındaki ROM internet ortamına sızdırıldı. 4.0.1 sürüm numarasına sahip olan güncellemenin Galaxy S II'deki çalışma verimliliğini gösteren bir kullanım videosu da yayınlandı. Yeni ROM'u denemek isteyenler için aynı zamanda kuruluma hazır derlenmiş versiyonu indirilmeye sunulmuş durumda.
Kullanım videosu ve ROM için adres;
http://www.sammobile.com/2011/12/14/exclsuive-android-4-0-1-by-samsung-for-sgs2-custom/
http://www.sammobile.com/2011/12/14/exclsuive-android-4-0-1-by-samsung-for-sgs2-custom/
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videoyu izleyip yazdıklarımı okursan, benim şikayetçi olduğum noktanın bulunduğum uygulamadan başka uygulamaya geçiş için , bulunduğum uygulamadan ilgili widgeta gitmek zorunda olmam. Video'yu izlersen herhangibir uygulamada menü tuşuna bastığında bütün açık uygulamalar görünüyor bu sayede zaman kaybetmeden kullanabiliyorsun.
Menüden görev yönetici dediğin için demiştim.
Anlaşıldı
Görev yöneticisinin kısa yolunu ana ekrana koyabilirsin. Android cihaz kullanıyorsun faydalan
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Adı üstünede beta, yüklediğim gibi kaldırdım.
Touchwiz çokta önemli değil benim için, bir çok launcher mevcut istediğim gibi kişiselleştirebiliyorum ve görsellik muazzam.
Ama iyi yapmislar... ugrasiyor olmalari sevindirici bir haber...
Aynen katılıyorum, nasıl bir meretse Sense yüzünden HTC dışında telefon alamaz oldum. Herhangi bir telefonu incelerken bilinçaltından Sense ile kıyaslıyorum, incelediğim telefona bir türlü ısınamıyorum.
Hiç ellemesin samsung ICS'in kendi arayüzüne.
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