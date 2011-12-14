Samsung Galaxy S II'nin Android 4.0 Beta ROM'u internete sızdırıldı

Google ile birlikte geliştirdiği Galaxy Nexus modeliyle Android 4.0 işletim sistemini kullanan ilk akıllı telefonu hazırlayan Samsung, başta Galaxy S II ve Galaxy Note olmak üzere ürün gamında yer alan güncel modeller için Android 4.0 işletim sistemi güncellemesini yeni yıl ile birlikte kademeli olarak kullanıma sunması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak şirket tarafından yapılmış resmi herhangi bir tarih açıklaması olmasa da kapalı kapılar ardında Android 4.0 testlerinin başladı ve Ocak-Şubat döneminde güncellemelerin dağıtılması bekleniyor.

Android 4.0'daki onlarca yeni özelliği geleneksel TouchWIZ arayüzü ile birleştiren Samsung'un, Galaxy S II için test ettiği beta aşamasındaki ROM internet ortamına sızdırıldı. 4.0.1 sürüm numarasına sahip olan güncellemenin Galaxy S II'deki çalışma verimliliğini gösteren bir kullanım videosu da yayınlandı. Yeni ROM'u denemek isteyenler için aynı zamanda kuruluma hazır derlenmiş versiyonu indirilmeye sunulmuş durumda.



http://www.sammobile.com/2011/12/14/exclsuive-android-4-0-1-by-samsung-for-sgs2-custom/ Kullanım videosu ve ROM için adres;