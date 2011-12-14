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Samsung Galaxy S II'nin Android 4.0 Beta ROM'u internete sızdırıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
37,2b
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28
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google ile birlikte geliştirdiği Galaxy Nexus modeliyle Android 4.0 işletim sistemini kullanan ilk akıllı telefonu hazırlayan Samsung, başta Galaxy S II ve Galaxy Note olmak üzere ürün gamında yer alan güncel modeller için Android 4.0 işletim sistemi güncellemesini yeni yıl ile birlikte kademeli olarak kullanıma sunması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak şirket tarafından yapılmış resmi herhangi bir tarih açıklaması olmasa da kapalı kapılar ardında Android 4.0 testlerinin başladı ve Ocak-Şubat döneminde güncellemelerin dağıtılması bekleniyor.
Android 4.0'daki onlarca yeni özelliği geleneksel TouchWIZ arayüzü ile birleştiren Samsung'un, Galaxy S II için test ettiği beta aşamasındaki ROM internet ortamına sızdırıldı. 4.0.1 sürüm numarasına sahip olan güncellemenin Galaxy S II'deki çalışma verimliliğini gösteren bir kullanım videosu da yayınlandı. Yeni ROM'u denemek isteyenler için aynı zamanda kuruluma hazır derlenmiş versiyonu indirilmeye sunulmuş durumda.

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BeYaBaN. 7 yıl en beğenilen
haberin başlığını okumasam ics 4.0 olduğunu anlamazdım
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaslar ben denedim,su anda hatta ice cream sandwich 4.0.3 kullaniyorum.cok asiri donmalar oluyor.cokda bir artisini gormedim.sadece setting ekrani biraz degisik.orijinal surumunuzu beklemenizi tavsiye ederim.
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merttr 7 yıl
@andulin266
videoyu izleyip yazdıklarımı okursan, benim şikayetçi olduğum noktanın bulunduğum uygulamadan başka uygulamaya geçiş için , bulunduğum uygulamadan ilgili widgeta gitmek zorunda olmam. Video'yu izlersen herhangibir uygulamada menü tuşuna bastığında bütün açık uygulamalar görünüyor bu sayede zaman kaybetmeden kullanabiliyorsun.
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Andulin266 7 yıl
@merttr

Menüden görev yönetici dediğin için demiştim.

Anlaşıldı
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wagnestnet 7 yıl
Telefonun acilen bu adamın elinden alınması lazım..
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DH Misafiri 7 yıl
Telefonun acilen bu adamın elinden alınması lazım...
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Terlan244 7 yıl
ICS kendisini beklesek iyi olur )
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Andulin266 7 yıl
@merttr

Görev yöneticisinin kısa yolunu ana ekrana koyabilirsin. Android cihaz kullanıyorsun faydalan


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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Adı üstünede beta, yüklediğim gibi kaldırdım.

Touchwiz çokta önemli değil benim için, bir çok launcher mevcut istediğim gibi kişiselleştirebiliyorum ve görsellik muazzam.
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fear-tr 7 yıl
arkadaşın biriortaya mini s2 çıkacak diye bi laf atmıştı ortaya öyle bişey varmı acaba.. ekranı 3.7 inç büyüklüğünde imişş
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Dark Shade 7 yıl
Su touchwizden vazgevemedi bi samsung..
Ama iyi yapmislar... ugrasiyor olmalari sevindirici bir haber...
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sertacarslan 7 yıl
@ressambdrm
Aynen katılıyorum, nasıl bir meretse Sense yüzünden HTC dışında telefon alamaz oldum. Herhangi bir telefonu incelerken bilinçaltından Sense ile kıyaslıyorum, incelediğim telefona bir türlü ısınamıyorum.
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WoXeD 7 yıl
dostum ana ekrana widget olarak program monitörünü eklersen direk olarak ulaşırsın görev yöneticisine ;) bu arada hemen yüklüyorum ics yi :)
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ressambdrm 7 yıl
Touchwiz telefonu almamak, HTC Sense ise telefonu almak için sebeptir.
Hiç ellemesin samsung ICS'in kendi arayüzüne.
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