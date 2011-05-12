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Samsung Galaxy S II'nin işlemci hızı 1.5GHz'e hız aşırtıldı

8 yıl
11,3b
1
33
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung dünya çapında 14 milyondan fazla satarak büyük bir başarıya imza atan Galaxy S modelinin devamı olarak hazırladığı Galaxy S II ile iddialı geliyor. Dünya çapında üç milyondan fazla ön-sipariş aldığı belirtilen Galaxy S II, sahip olduğu donanım özellikleri ve ince tasarımıyla güçlü bir paket sunuyor. ARM'ın Cortex-A8 mimarisini temel alan tek çekirdekli Hummingbird işlemcisiyle Galaxy S modelini kendi sınıfının en hızlı modellerinden biri olarak lanse eden Samsung, Galaxy S II modelinde ise detaylarını diğer pek çok haberimizde belirttiğimiz üzere çift çekirdekli işlemci kullanımına geçiyor. Yine daha önce belirttiğimiz gibi Galaxy S II modelinde farklı bir strateji izlemeye hazırlanan Samsung, yeni amiral gemisini bazı bölgelere kendi geliştirdiği Exynos 4210, bazı bölgelere ise Nvidia'nın Tegra 2 işlemcisiyle dağıtacak.

Samsung Galaxy S II'nin işlemci hızı 1.5GHz'e hız aşırtıldı
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Haberimizin ana konusunda geçiş yapmadan önce iki işlemci arasaındaki farkları da kısaca belirtmekte fayda var. Her ikisi de ARM'ın çift çekirdekli Cortex-A9 mimarisini temel alan işlemciler arasında fark yaratan bazı önemli detaylar bulunuyor. Bu farkların en belirgini kullanılan grafik işlem birimler. Hummingbird tasarımında Imagination firması tarafından tasarlanan PowerVR SGX 540 grafik birimine yer veren Samsung, Exynos 4210 uygulama işlemcisinde ise yine ARM tarafından geliştirilen Mali 400 GPU'sunu kullanıyor. Nvidia'nın Tegra 2 platformunda ise düşük güç tüketimli GeForce ULV grafik birimine yer veriliyor. Farklı tasarımlara sahip olan grafik işlem birimleri arasında performans farkları olması oldukça doğal ancak iki platform arasında doğrudan işlemci performansını ilgilendiren bir takım farklar da bulunuyor. Bilindiği üzere ARM mimarisinin en büyük avantajlarından biri de yeterli ar-ge kaynağına sahip yarıiletken firmalarına özelleştirilmiş (yapılan anlaşmanın kapsamına göre) yongada sistem tasarımları olanağı tanıması.

Samsung Galaxy S II'nin işlemci hızı 1.5GHz'e hız aşırtıldı
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Tegra 2 ile birlikte rakiplerinden farklı bir tasarım anlayışı izleyen Nvidia, ARM'ın medya işlem birimi veya NEON komut setleri olarak ta bilinen SIMD motorunu platforma entegre etmedi. Samsung ise Exynos 4210 platformunda bu desteği sağlıyor, peki bu ne demek oluyor ? Eğer çoklu multimedya formatı, ARM'ın SIMD motorundan faydalanabiliyorsa donanımsal hızlandırma avantajı sayesinde belli koşullar altında Exynos 4210 işlemcisinin Tegra 2'den daha iyi sonuçlara imza atması beklenebilir. İki platform arasında fark yaratabilecek bir diğer detay ise platform çalışma hızları. Mobil Dünya Kongresi'ndeki resmi tanıtımında 1GHz işlemci ile lanse edilen Galaxy S II, artan rekabet koşullarına bağlı olarak pazara sürülmeden güncellemeye tabi tutulmuş ve işlemci hızının 1.2GHz'e yükseltildiği belirtilmişti. Exynos 4210 için bir sorun geliştirme ve üretim Samsung kontrolünde olduğu için bu kolayca yapılacak ve güncelleme. Tegra 2 tarafında ise işin rengi biraz değişiyor zira bilindiği üzere platform standart olarak 1GHz'de görev yapıyor.

Samsung Galaxy S II'nin işlemci hızı 1.5GHz'e hız aşırtıldı
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Exynos 4210 işlemcisinin diagramı.

Bu noktada cevap verilmesi gereken detay, Tegra 2 platformunun 1.2GHz'e hız aşırtıldığı mı yoksa Tegra 2 3D platformuna geçiş yapıldığı mı? Şubat ayında ortaya çıkan resmi yol haritasına göre Nvidia, ilkbahar ayları için Tegra 2 3D platformu pazara sunmayı planlıyordu. Tegra 2'den farklı olarak 1.2GHz'de çalışan işlemci aynı zamanda daha yüksek GPU hızına sahip. Yani Galaxy S II'de hız aşırtılmış Tegra 2 kullanılıyorsa sadece işlemci performansı artacaktır ancak Tegra 2 3D platformuna geçiliyorsa grafik performansında da hissedilir bir artış olmasından söz edilebilir. Galaxy S II'nin işlemcileri için son bir farktan daha söz etmekte fayda var. Bilindiği üzere Tegra 2 platformu, Android 3.0 çalışmalarında Google'ın referans donanımı oldu ve geliştirme çalışmalarında önemli ölçüde Tegra 2 kullanıldı ki şu an Android 3.0'lı tabletlerin tamamı Tegra 2'den güç alıyor zaten. I/O Konferans'ında Android sistemleri arasındaki bölünmüşlüğe son vereceğini ve platformları konsolide edeceğini belirten Google, akıllı telefonlar için Ice Cream Sandwich sürümünü de tanıttı. Son çeyrekte çıkması beklenen bu sürümde, Honeycomb grafik ögelerine de yer verilecek yani bu noktada Tegra 2'nin bir nebze avantaj sağlması da öngörülebilir.

Samsung Galaxy S II'nin işlemci hızı 1.5GHz'e hız aşırtıldı
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Bu kadar detayı açıkladıktan sonra gelelim haberimizin ana konusunda. Beklendiği gibi oldu ve Samsung Galaxy S II için hız aşırtma çalışmaları çok çabul başladı. XDA-Developers'da coolbho3000 rumuzlu üye tarafından yapılan çalışma kapsamında Galaxy S II'nin işlemci hızı %25'lik artış ile 1.5GHz'e yükseltildi. Exynos 4210 işlemcisinden güç alan telefonun, 1.5GHz'de stabil çalıştığı belirtilirken, testlerde de dikkat çekici sonuçlara imza atmayı başardı. Birbirinden bağımsız çok sayıda mobil platform olduğundan akıllı telefonlar için bilgisayarda kullandıklarımız gibi genel anlamda kabul görecek endüstri standardı test uygulamalarından bahsetmek görece zor olsa yaygın olarak kullanılan Quadrant ve Linpack uygulamaları kıyaslama için kullanılabilir. 1.5GHz'de yapılan testler sonucunda Quadrant'dan 4062 puan alan Galaxyu S II, uygulamanın veri tabanında yer alan diğer tüm telefonların en hızlısına dahi dört kata yakın fark atmayı başarıyor. İşlem gücünü gösterek Linpack uygulamasının sonuçlarına baktığımızda ise standart saat hızında 47 MFLOP civarında sonuç alan Samsung Galaxy S II, 1.5GHz'de ise 59.1 MFLOP'luk sonuç elde etti. Android 2.3 işletim sistemiyle gelen ve 4.3-inç büyüklüğündeki Super AMOLED Plus ekranıyla dikkat çeken Galaxy S II için kaynak kodlar internet ortamında yayınlandığı için daha yüksek hızlara ulaşılan sonuçların çıkması da beklenebilir.


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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaslar 4622 quatrant rekorum
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patrain 8 yıl
ugurfenix
Yuhbe kardesim bi telefon islemcisi 1.5ghz olurmt benim bilgisayarin islemcisi 1.80

kusura bakma ama sen biraz geri kalmıssın .d.d
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kirmizibulten 7 yıl
follow up mesaji atayim.galaxy s2 nin custom romla 1.68ghz da alinmis quadrant score u:

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ugurfenix 8 yıl
Yuhbe kardesim bi telefon islemcisi 1.5ghz olurmt benim bilgisayarin islemcisi 1.80
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sangreal_1905 8 yıl

samsung sgs 2 yı ılk tanıttıgnda işlemci 1 ghz da bakıtı tegra 2 nin performansının bıraz gerısınde kalınca hızı yukselttıle ununtmaylımkı optımus 2x 1ghz 1.2 olsaydı ondaa durum farklı olurdu.
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patrain 8 yıl
çıkış fiyatı s den daha ucuz olacakmış diyorlar.bazı parçalarını kendi geliştirdiği için ne kadar doğru acaba ?
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UnInvited_Guest 8 yıl
youtube.com/... şurda video var mesela shrek de bariz belli oluyor ama anlamadım nasıl oluyorda tegra 2 hala iyi.
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UnInvited_Guest 8 yıl
arkadaşlar bir incelemede lg optimus x2 ile sgs 2 karşılaştırılıyor oyunlarda sgs 2 baya geride tegra 2 nin gpu su mali 400 den daha mı iyi acaba fakat sgs 2 diğerlerinde önde sadece oyunlarda geride bilen varsa açıklasın.
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13eta 8 yıl
2 Haziran'da gelmesi bekleniyor cok büyük bir ihtimal fiyatı ise 1800 olarak gelicek kesin diyebilriz bu fiyata .
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patrain 8 yıl
yavv ne zaman gelcek kardeşim ya telefon alcaz alamıyoz gelsin hemen
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djxray 8 yıl
1.5 Ghz gereksiz bence zira 1 ya da 1.2 Ghz günümüz uygulamaları için yeterli. Pil süresini azaltmak pek mantıklı değil. Yinede iyi bir gelişme (:
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sangreal_1905 8 yıl
LG OPTİMUS 2X TEGRA 2 1.4 GHZ
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alınan sonu. 1.5 ghz exynos dan daha iyi
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meego 8 yıl
herkez 1.5ghz iyi diyor da hiç kimse şarj ve ısınma problemini düşünmüyor...Ghz hızı ne kadar artarsa kullandıgın enerjide okadar artar...
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