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Samsung: Galaxy S ve Galaxy Tab için ICS güncellemesi yok

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,9b
1
132
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın Android işletim sisteminin yeni sürümü Ice Cream Sandwich'i resmi olarak yayınlamasının ardından firmalar da ürünlerini güncellemek için çalışmalara başladı. Pek çok firma hangi ürününü güncelleyeceğini duyurdu. Bunların arasında hayal kırıklığı yaratanlar da var.

Samsung'un Galaxy SII, Note, Tab 10.1, 8.9, 7.7, 7.0 Plus modelleri 2012 ilk çeyreğinde ICS güncellemesi alması kesinleşen modeller. Ancak geçen yılın oldukça popüler olan ve satış rekorları kıran akıllı telefonu Galaxy S ve tableti Galaxy Tab bu güncellemeden faydalanamayacak.

Samsung yayınladığı resmi duyuruda ICS sürümü ile modellerine getireceği TouchWiz arayüzü, Samsung widget'leri ve Video Calls uygulaması için cihazların ROM'larında yeteri kadar yer olmadığını ve RAM kapasitelerinin de düşük olduğunu açıkladı.

Bu bakımdan kullanıcılara CyanogenMod gibi kişisel ROM'ların yolu görünmüş oldu. Geçtiğimiz aylarda HTC de Desire modeline Gingerbread güncellemesi için benzer bir sebep ileri sürmüş ve büyük tepki almıştı.

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mmnder16 7 yıl en beğenilen
Samsung bu güncelleme sıkıntısı yüzünden biraz müşteri kaybedecek gibi.. HTC'yi bu konuda örnek almalı.. S2 kullanmama rağmen aklımşa şu sorular yok değil (her ne kadar sandviche güncellemeyecek olsam bile, çünkü 2.3.5 stabil) acaba seneye telefonuma veya 2 sene sonra yeni çıkan gücellemeler gelecek mi? yoksa samsung yeni telefon piyasaya sürdüğü gibi, eski telefonlarını unutacak mı? E be kardeşim kullanıcı güncellemeyi istiyor, sen yap güncellemeyi, altına da not düş, şu telefonların ramleri yetersiz olduğundan performans kayıpları yaşanacaktır, güncelleme yükleneceği gibi diye artık gerisini kullanıcı düşüncün. çünkü kullanıcı istiyor. hoşş gerçi bizim kullanıcı için ram, işlemci felan farketmez.. biz celeron'a 512mb rami olan bir pc'ye windows 7 kurmuş bir milletiz :)) senin dert ettiğin şeye bak yaa :))
Samsung bu güncelleme sıkıntısı yüzünden biraz müşteri kaybedecek gibi.. HTC'yi bu konuda örnek almalı.. S2 kullanmama rağmen aklımşa şu sorular yok değil (her ...
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xxxx1 7 yıl
banane senin rom'undan remin'den,bana satarken yeterli yer yok demiyorsun ama Samsung efendi...satana kadar ondan sonra her kes evine...
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DH Misafiri 7 yıl
hep söylediğim gibi bu işi sadece iphone yapıyor.1 sene önce 1700 tlye aldığınız android telefon ölüyor.ram bahane,salladıkları şahane.iphone 256 mb ram 600 mhz 3gs son ios5 i nasıl çalıştırıyor bakın.telefon çıkalı nerdeyse 3,5 sene oldu...seneyede sgs2 biter....komik valla...
hep söylediğim gibi bu işi sadece iphone yapıyor.1 sene önce 1700 tlye aldığınız android telefon ölüyor.ram bahane,salladıkları şahane.iphone 256 mb ram 600 mhz...
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engurlu 7 yıl
Su an galaxy s te catir catir kullaniyorum İCS yi..Stabil surum olmadigi halde muthis hizli..Stabilde cihaz ucacak..Bosuna felaket tellalligi yapmayin arkadaslar..
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eng304 7 yıl engurlu
engurlu

Su an galaxy s te catir catir kullaniyorum İCS yi..Stabil surum olmadigi halde muthis hizli..Stabilde cihaz ucacak..Bosuna felaket tellalligi yapmayin arkadaslar..

Tam S kullananlar yine iyi S Plus ve Galaxy W ne yapsın kimsenin rom çıkarttığı yok. Samsung da kesin çıkartmıyacak ne yapacağız biz.
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nehuse 7 yıl
Ne çok yaygara yapılıyor.HTC Hero da 2.3.7 rom u gayet stabil kullanıyorum.Root edin telefonu işinize bakın adamlar güncelleme yapsa yeni telefonları nasıl satacak kırk dereden su getiriyorlar işte :)
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bluENight 7 yıl
yapılan terbiyesizlik. Galaxy s kullanıcısıyım daha 1 yıl oldu teli alalı güncelleme yok bi daha samsunga para mara vermem. umarım iphone artık 4" ve üzeri telde çıkartır bizde işimize bakarız . Bundan sonra android benim için bitmiştir.
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DH Misafiri 7 yıl
Nasıl ROM'da yer yok ya! Nexus S'de de 512 MB RAM var tamamen bahane! Resmen uydurmuşlar ya hadi 1.5 yılı doldu Galaxy S'in. o kadar Galaxy Ace, Galaxy S Plus, Galaxy SL falan var onlara ne olacak?. 15 milyon kullanıcısını mağdur ediyor Samsung. Birçok kişi Samsung'dan soğuyacaktır bu yüzden. Optimus Black'e bile ICS geliyor ya.
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DH Misafiri 7 yıl
Nasıl ROM'da yer yok ya! Nexus S'de de 512 MB RAM var tamamen bahane! Resmen uydurmuşlar ya hadi 1.5 yılı doldu Galaxy S'in. o kadar Galaxy Ace, Galaxy S Plus, Galaxy SL falan var onlara ne olacak?. 15 milyon kullanıcısını mağdur ediyor Samsung. Birçok kişi Samsung'dan soğuyacaktır bu yüzden. Optimus Black'e bile ICS geliyor ya.
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DH Misafiri 7 yıl
Bu da demek oluyor ki!! önemli olan DONANIM değil YAZILIM . İOS 5 ve APPLE . . . , galaksy wifi 5.0 alacaktım cihaz 500 tl den 350 tl ye kadar düştü , 2 ci eli sürü ile. İPOD TOUCH 4 1,5 yıl oldu ama halen yüksek fiyatta , sadece YAZILIM desteği ve MARKET sorunları sebebi ile almıyorum.
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Mr. Jingles 7 yıl
Galaxy S II'yi geçtim çıkacak olan Galaxy S III için 3 yıl sonrasını söyleyeyim. 3 yıl sonra iPhone 4S hâlâ güncelleme alıyorken kendisinden sonra çıkmış olmasına rağmen Galaxy S III çoktan tarihin tozlu sayfaları arasına karışacak.
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engurlu 7 yıl Mr. Jingles
sugar_klavyeci
Galaxy S II'yi geçtim çıkacak olan Galaxy S III için 3 yıl sonrasını söyleyeyim. 3 yıl sonra iPhone 4S hâlâ güncelleme alıyorken kendisinden sonra çıkmış olmasına rağmen Galaxy S III çoktan tarihin tozlu sayfaları arasına karışacak.

Bence 3 sene sonra Samsung öyle modeller çıkaracak ki 4s e ios 8 de yüklense kimse yüzüne bakmayacak..
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DH Misafiri 7 yıl
one minute samsung one minute...daha da samsung almam arkadaş
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orhan azeri 7 yıl
Ona kalirsa en iyi android guncellemesi veren htc bile adece sensation ve evo 3d ye destek vericek en cox tutulan modelleri desire hd,incredible s ,desire s,desire(hatda 2.3 bile yarim yamalak geldi)android 4.0 gelmedi ayni sekildelg optimus black hala android 2.3 bile yok
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smart1978 7 yıl orhan azeri
orhan azeri

Ona kalirsa en iyi android guncellemesi veren htc bile adece sensation ve evo 3d ye destek vericek en cox tutulan modelleri desire hd,incredible s ,desire s,desire(hatda 2.3 bile yarim yamalak geldi)android 4.0 gelmedi ayni sekildelg optimus black hala android 2.3 bile yok

Tüketici bilinçlendikçe donanımsal olarka destekleniyorsa firmalardan güncelleme beklemesi mantıklıdır...

Akıllı olan firmalar yeni ürünlerini yeni sürümlerle çıkartmaktalar... Bu gelenek ve algı tüketici hayrı için kesinlikle yıkılmalı..

Sözkonusu Samsung güçlü GPU ensonunda Android 4 ile hakkını verecek diyoruz bu sefer çıkmayacak deniliyor... Sonuçta tek akıllı! Samsung değil. HTC de öyle... HTC Desire S de tüketici baskısına dayanamadığı için Sense arayüzü olmayan güncellemeyi çıkartmıştır ... Aynı durum Samsung için de bekliyoruz... Her ne kadar Galaxy Note sahibi olsam da Samsung gibi firmaların yaklaşımları yanlış buluyorum.. Bu rezil adeti Archos ta yapıyordu ... Etki tepkiyi doğurur... Önemli olan herkesin bilinçlenmesi... Bilmeyen zaten tepki de vermez...

Önemli olan bilinçli tüketicinin susmaması... İlgili olsun olmasın olay tüketiciyi ilgilendiriyor.
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DH Misafiri 7 yıl
Bir yılı askın zamandır android kullanıyorum. 6 sene samsung klasik bir telefon kullandım yanında ikinci telefonum nokia oldu hep. Şuan bit telefonum android işletim sistemli samsung içinde kendi çabamla yüklü olan 2.3.5 sürümü yüklü ki o da rus romu yüklü diğer telefonum 5800 nokia ex. music nokia ona yıllarca yazılım güncellemesi ile destek verdi ve piyasa fiyatını ne aşşağıya çektirdi nede satışını durdurdu. Şuan piyasayı izliyorum samsung saman alevi bir yükseliş ile ben ne oldum moduna girerek ne çıkarsam satıyorum diyor. Ancak nokia ve apple bu piyasada dibe vurup yukarı çıkmayı çok iyi bilen iki firma olarak samsungun uzun süre bu şekilde gitmesine izin vermeyecekler gibi görünüyor. Nokia arkasına aldığı microsoft ile yakın zamanda 5800 yerine yeni bir win. phone aldıracak gibi (geliştirirlerse sistemi ve şuan genel de kullanılan bilgisayarlarımız ile uyumluluğu mükemmel olursa neden olmasın) ve diğer ikinci telefonum iphone4S yada çıkarsa iphone5 olacak gibi ve işletim sistemim olan diğer bilgisayarım (macbook pro imac veya ipad im ile birlikte) rahatça kullanacak ve her türlü desteği alacak durumda olan işletim sistemi ile. Samsungun şuan fiyat avantajından başka avantajı yok. Android in popülerliği dışında bir avantajı da yok. Bu maduriyet ve kendi kesem dolsun politikası ile yakında telefon upgrade edicek olanlar yada yenilenme yoluna gidecek olanlar samsung ve android işletim sistemini seçmeyecek gibi görünüyor. Ne güncel sürümler tüm kullanıcılara uygun çıkıyor nede tüm modellere destek veriliyor. Saygılar...
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smart1978 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bir yılı askın zamandır android kullanıyorum. 6 sene samsung klasik bir telefon kullandım yanında ikinci telefonum nokia oldu hep. Şuan bit telefonum android işletim sistemli samsung içinde kendi çabamla yüklü olan 2.3.5 sürümü yüklü ki o da rus romu yüklü diğer telefonum 5800 nokia ex. music nokia ona yıllarca yazılım güncellemesi ile destek verdi ve piyasa fiyatını ne aşşağıya çektirdi nede satışını durdurdu. Şuan piyasayı izliyorum samsung saman alevi bir yükseliş ile ben ne oldum moduna girerek ne çıkarsam satıyorum diyor. Ancak nokia ve apple bu piyasada dibe vurup yukarı çıkmayı çok iyi bilen iki firma olarak samsungun uzun süre bu şekilde gitmesine izin vermeyecekler gibi görünüyor. Nokia arkasına aldığı microsoft ile yakın zamanda 5800 yerine yeni bir win. phone aldıracak gibi (geliştirirlerse sistemi ve şuan genel de kullanılan bilgisayarlarımız ile uyumluluğu mükemmel olursa neden olmasın) ve diğer ikinci telefonum iphone4S yada çıkarsa iphone5 olacak gibi ve işletim sistemim olan diğer bilgisayarım (macbook pro imac veya ipad im ile birlikte) rahatça kullanacak ve her türlü desteği alacak durumda olan işletim sistemi ile. Samsungun şuan fiyat avantajından başka avantajı yok. Android in popülerliği dışında bir avantajı da yok. Bu maduriyet ve kendi kesem dolsun politikası ile yakında telefon upgrade edicek olanlar yada yenilenme yoluna gidecek olanlar samsung ve android işletim sistemini seçmeyecek gibi görünüyor. Ne güncel sürümler tüm kullanıcılara uygun çıkıyor nede tüm modellere destek veriliyor. Saygılar...

Nokia 5800 ilk çıktığı gün almıştım fiyatı da 900 TL idi...

Nokia 5800 için sadece iyileştirme çıkarmıştır yenilik desen menülerde ve tarayıcısında kinetik kaydırma var başka birşey yok.. Dandik olan Flash Lite 3.1 ötesi de yok... Nokia nın övülecek tarafı yoktur... Yıllar geçti Nokia 5800 a FlashLite 4 bile gelmedi
...

Nokia sms uyımsuzluğu giderir güncelleme sanırsınız... Güncelleme köklü yeniliklerle olur.. Nokia nın kısmen köklü sayılabilecek artısı internet tarayıcısı dır gerçi FlashLite 4 desteği yok...

Microsoft Nokia yo donanımsal olarak faydalanacak. Yazılımsal olarak Microsoft ne derse o olacak. Tıpkı Meego nun önünü kesmeleri gibi...

Samsung sonuçta Nokia gibi TEK işletim sistemi (Meego ve Symbianları pratikte gelecek vaad etmiyor veya engelleniyor) yok.

Samsung kendi işletim sistemi Bada yı geliştirse de hem Android hem Windows Phone için de iyi ürünler çıkartmaktadır...

Samsung genelde iyi donanımsal özellikleriyle biliniyor tek eksiği yazılımsal destek... Android ile fırsatı yakalasa da pazarlaam strateji yüzünden olan SGS , SG Tab (7") ve onun varyantlarına olacak...

Iphone daki kısıtlamalar sürükle bırak mp3 video belge dosya atmanın engellenmeis bataryanın çıkartılabilir olmayışı flash desteği olmaması gerçek multitaskin e sahip olmayaşı çeşidin fazla olmayaşı yüzünden Iphone ürünleri pek rağbet görmüyor...

Ne de fiziksel klavyeli hatta kalemi bile olmayan ürünleri ile KIT oluşu övülemez...

Önden kamerayı Iphone larda geç akıl etti. Nedense aynı gelenek Ipad de de oldu :) ...
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alito 7 yıl
amaaan bıktım zırt pırt güncelleme yapmaktan. 2.3.4 de kalakaldım, üşeniyorum yeni rom kurmaya. bunlarınki komple kalsın zaten yapacakları iş bu kadar olur daha fazlasını beklemiyorum.
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