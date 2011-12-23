Samsung: Galaxy S ve Galaxy Tab için ICS güncellemesi yok

Haber Editörü
Google'ın Android işletim sisteminin yeni sürümü Ice Cream Sandwich'i resmi olarak yayınlamasının ardından firmalar da ürünlerini güncellemek için çalışmalara başladı. Pek çok firma hangi ürününü güncelleyeceğini duyurdu. Bunların arasında hayal kırıklığı yaratanlar da var.
Samsung'un Galaxy SII, Note, Tab 10.1, 8.9, 7.7, 7.0 Plus modelleri 2012 ilk çeyreğinde ICS güncellemesi alması kesinleşen modeller. Ancak geçen yılın oldukça popüler olan ve satış rekorları kıran akıllı telefonu Galaxy S ve tableti Galaxy Tab bu güncellemeden faydalanamayacak.
Samsung yayınladığı resmi duyuruda ICS sürümü ile modellerine getireceği TouchWiz arayüzü, Samsung widget'leri ve Video Calls uygulaması için cihazların ROM'larında yeteri kadar yer olmadığını ve RAM kapasitelerinin de düşük olduğunu açıkladı.
Bu bakımdan kullanıcılara CyanogenMod gibi kişisel ROM'ların yolu görünmüş oldu. Geçtiğimiz aylarda HTC de Desire modeline Gingerbread güncellemesi için benzer bir sebep ileri sürmüş ve büyük tepki almıştı.
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Tam S kullananlar yine iyi S Plus ve Galaxy W ne yapsın kimsenin rom çıkarttığı yok. Samsung da kesin çıkartmıyacak ne yapacağız biz.
Bence 3 sene sonra Samsung öyle modeller çıkaracak ki 4s e ios 8 de yüklense kimse yüzüne bakmayacak..
Tüketici bilinçlendikçe donanımsal olarka destekleniyorsa firmalardan güncelleme beklemesi mantıklıdır...
Akıllı olan firmalar yeni ürünlerini yeni sürümlerle çıkartmaktalar... Bu gelenek ve algı tüketici hayrı için kesinlikle yıkılmalı..
Sözkonusu Samsung güçlü GPU ensonunda Android 4 ile hakkını verecek diyoruz bu sefer çıkmayacak deniliyor... Sonuçta tek akıllı! Samsung değil. HTC de öyle... HTC Desire S de tüketici baskısına dayanamadığı için Sense arayüzü olmayan güncellemeyi çıkartmıştır ... Aynı durum Samsung için de bekliyoruz... Her ne kadar Galaxy Note sahibi olsam da Samsung gibi firmaların yaklaşımları yanlış buluyorum.. Bu rezil adeti Archos ta yapıyordu ... Etki tepkiyi doğurur... Önemli olan herkesin bilinçlenmesi... Bilmeyen zaten tepki de vermez...
Önemli olan bilinçli tüketicinin susmaması... İlgili olsun olmasın olay tüketiciyi ilgilendiriyor.
Nokia 5800 ilk çıktığı gün almıştım fiyatı da 900 TL idi...
Nokia 5800 için sadece iyileştirme çıkarmıştır yenilik desen menülerde ve tarayıcısında kinetik kaydırma var başka birşey yok.. Dandik olan Flash Lite 3.1 ötesi de yok... Nokia nın övülecek tarafı yoktur... Yıllar geçti Nokia 5800 a FlashLite 4 bile gelmedi ...
Nokia sms uyımsuzluğu giderir güncelleme sanırsınız... Güncelleme köklü yeniliklerle olur.. Nokia nın kısmen köklü sayılabilecek artısı internet tarayıcısı dır gerçi FlashLite 4 desteği yok...
Microsoft Nokia yo donanımsal olarak faydalanacak. Yazılımsal olarak Microsoft ne derse o olacak. Tıpkı Meego nun önünü kesmeleri gibi...
Samsung sonuçta Nokia gibi TEK işletim sistemi (Meego ve Symbianları pratikte gelecek vaad etmiyor veya engelleniyor) yok.
Samsung kendi işletim sistemi Bada yı geliştirse de hem Android hem Windows Phone için de iyi ürünler çıkartmaktadır...
Samsung genelde iyi donanımsal özellikleriyle biliniyor tek eksiği yazılımsal destek... Android ile fırsatı yakalasa da pazarlaam strateji yüzünden olan SGS , SG Tab (7") ve onun varyantlarına olacak...
Iphone daki kısıtlamalar sürükle bırak mp3 video belge dosya atmanın engellenmeis bataryanın çıkartılabilir olmayışı flash desteği olmaması gerçek multitaskin e sahip olmayaşı çeşidin fazla olmayaşı yüzünden Iphone ürünleri pek rağbet görmüyor...
Ne de fiziksel klavyeli hatta kalemi bile olmayan ürünleri ile KIT oluşu övülemez...
Önden kamerayı Iphone larda geç akıl etti. Nedense aynı gelenek Ipad de de oldu :) ...
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