Samsung: Galaxy S ve Galaxy Tab için ICS güncellemesi yok

Google'ın Android işletim sisteminin yeni sürümü Ice Cream Sandwich'i resmi olarak yayınlamasının ardından firmalar da ürünlerini güncellemek için çalışmalara başladı. Pek çok firma hangi ürününü güncelleyeceğini duyurdu. Bunların arasında hayal kırıklığı yaratanlar da var.





Samsung'un Galaxy SII, Note, Tab 10.1, 8.9, 7.7, 7.0 Plus modelleri 2012 ilk çeyreğinde ICS güncellemesi alması kesinleşen modeller. Ancak geçen yılın oldukça popüler olan ve satış rekorları kıran akıllı telefonu Galaxy S ve tableti Galaxy Tab bu güncellemeden faydalanamayacak.





Samsung yayınladığı resmi duyuruda ICS sürümü ile modellerine getireceği TouchWiz arayüzü, Samsung widget'leri ve Video Calls uygulaması için cihazların ROM'larında yeteri kadar yer olmadığını ve RAM kapasitelerinin de düşük olduğunu açıkladı.





Bu bakımdan kullanıcılara CyanogenMod gibi kişisel ROM'ların yolu görünmüş oldu. Geçtiğimiz aylarda HTC de Desire modeline Gingerbread güncellemesi için benzer bir sebep ileri sürmüş ve büyük tepki almıştı.