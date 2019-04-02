Samsung Galaxy S10 5G'nin fiyatı belli oldu

Akıllı telefon üreticisi Samsung, geçtiğimiz Şubat ayında yeni amiral gemisi modeli Galaxy S10 serisini tanıtmıştı. Serinin en merak edilen konusu ise 5G destekli modelin fiyatlandırmasının nasıl olacağıydı ve Samsung, 5 Nisan'da satışa sunulacak olan cihazın satış fiyatını açıkladı.

Yaz aylarına kadar Avrupa'ya yayılacak

Samsung'un ilk olarak Güney Kore'de satışa sunacağı Samsung Galaxy S10 5G modelinin 256 GB'lık versiyonu 1.231 dolar (6.862 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın 512GB'lık modelinin ise 1.366 dolardan (7.614 TL) satışa sunulacağı açıklandı. Samsung Galaxy S10 5G'nin daha sonra ABD'de satışa sunulacağı ve yaz ayına kadar da birkaç Avrupa ülkesinde piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

https://www.sammobile.com/2019/04/01/galaxy-s10-5g-price-release-date-confirmed/

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Samsung Galaxy S10 5G modeliSuper AMOLED ekran,işlemci,pil kapasitesi,depolama alanı,üç arka kamera,ön kamera, ekrana gömülüveişletim sistemi ile geliyor. Cihazınsatışa sunulacağını da belirtmeden geçmeyelim.