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Samsung Galaxy S10 5G'nin fiyatı belli oldu

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un, 5 Nisan'da satışa sunacağı Galaxy S10 5G modelinin fiyatlandırması belli oldu. İşte şirketin en pahalı Galaxy S10 varyantının satış fiyatı.
1 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefon üreticisi Samsung, geçtiğimiz Şubat ayında yeni amiral gemisi modeli Galaxy S10 serisini tanıtmıştı. Serinin en merak edilen konusu ise 5G destekli modelin fiyatlandırmasının nasıl olacağıydı ve Samsung, 5 Nisan'da satışa sunulacak olan cihazın satış fiyatını açıkladı.

Yaz aylarına kadar Avrupa'ya yayılacak

Samsung'un ilk olarak Güney Kore'de satışa sunacağı Samsung Galaxy S10 5G modelinin 256 GB'lık versiyonu 1.231 dolar (6.862 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın 512GB'lık modelinin ise 1.366 dolardan (7.614 TL) satışa sunulacağı açıklandı. Samsung Galaxy S10 5G'nin daha sonra ABD'de satışa sunulacağı ve yaz ayına kadar da birkaç Avrupa ülkesinde piyasaya sürüleceği belirtiliyor.
Samsung Galaxy S10 5G modeli 6.7 inç Super AMOLED ekran, 8 GB RAM, Snapdragon 855 işlemci, 4.500 mAH pil kapasitesi, 256/512 GB depolama alanı, 12 MP + 12 MP + 16 MP üç arka kamera, 10 MP ön kamera, ekrana gömülü ultrasonik parmak izi tarayıcı ve Android 9.0 Pie işletim sistemi ile geliyor. Cihazın üç farklı renkte satışa sunulacağını da belirtmeden geçmeyelim.

https://www.sammobile.com/2019/04/01/galaxy-s10-5g-price-release-date-confirmed/ Yorum Yaz
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BigMuffin 1 ay
Daha s10 alamadan yenisi geliyor yani
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Kerim5100 1 ay
S10+'da 12GB RAM seçeneği varken neden amiral gemisi konumunda tanıtılan modelde 8?
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opysium 1 ay Kerim5100
Zaten bizde telefonda her gün düzenli olarak 8GB RAM kullanmadan edemiyoruz o yüzden 12GB'ı dert ediyoruz.
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shkoksal 1 ay
Basit bir matematik işlemiyle...
1231x5.57=6862 Türk Lirası.
Vergiler ve diğer masraflar hariç, sadece dolar-lira dönüşümü bu.
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The.Mafia 1 ay
Normal çıkanda 5G yokmuymuş bide 5G ayrıyeten bunu satacaklar Türkiye fiyatını merak ediyorum
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Bysnbad 1 ay The.Mafia
Türkiyede satısa çıkmayacak arkadasım gündemi takip etmiyormusun adı üstünde 5g
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Bysnbad 1 ay
Tr ye gelmicek modelin fiyatini nasil belirlediniz 😀
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astegon 1 ay
9999 TL net fiyat
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HABERİN ETİKETLERİ
samsung, çıkış tarihi ve
5 etiket daha fiyatlandırma samsung galaxy s10 5g Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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