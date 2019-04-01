Facebook artık karşınıza çıkan gönderileri neden gösterdiğini açıklayacak

Teknoloji Editörü
Son bir yıldır kullanıcı gizliliği konusunda birçok skandala imza atan Facebook, bu sicilini düzeltebilmek için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Pazar günü şirketten yapılan bir açıklamaya göre, kullanıcılar artık haber akışlarındaki gönderilerin neden onlara gösterildiğini öğrenebilecek.
Mayıs ayına kadar tüm kullanıcılara sunulacak
Facebook'a gelen bu yeni özelliğin halihazırda reklamlar için kullanıldığını biliyoruz. Ancak şirket bu seçeneği normal gönderiler için de sunacak ve kullanıcılar gönderileri neden gördüklerini öğrenebilecekleri gibi, gelecekte bu gibi yayınları ne sıklıkla görmek istediklerini de kontrol etme şansına kavuşacaklar.Facebook'taki bu yeni seçeneğe gönderinin sağ üst köşesindeki açılır menüyü kullanarak erişebileceksiniz. İlgili seçeneğe tıkladıktan sora Facebook size neden bu gönderiyi gösterdiğine dair bilgiler sunacak. Yapılan açıklamalara göre bu yeni özellik bu hafta devreye sokulacak ve Mayıs ayının ortasına kadar da tüm kullanıcılara sunulmuş olacak.
https://www.theverge.com/2019/4/1/18290195/facebooks-news-feed-why-am-i-seeing-this-post-ad-context-interaction Yorum Yaz Paylaş Tweetle