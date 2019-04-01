Facebook artık karşınıza çıkan gönderileri neden gösterdiğini açıklayacak

Son bir yıldır kullanıcı gizliliği konusunda birçok skandala imza atan Facebook, bu sicilini düzeltebilmek için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Pazar günü şirketten yapılan bir açıklamaya göre, kullanıcılar artık haber akışlarındaki gönderilerin neden onlara gösterildiğini öğrenebilecek.

Mayıs ayına kadar tüm kullanıcılara sunulacak

Facebook'a gelen bu yeni özelliğin halihazırda reklamlar için kullanıldığını biliyoruz. Ancak şirket bu seçeneği normal gönderiler için de sunacak ve kullanıcılar gönderileri neden gördüklerini öğrenebilecekleri gibi, gelecekte bu gibi yayınları ne sıklıkla görmek istediklerini de kontrol etme şansına kavuşacaklar.

https://www.theverge.com/2019/4/1/18290195/facebooks-news-feed-why-am-i-seeing-this-post-ad-context-interaction

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Facebook'taki bu yeni seçeneğe gönderininaçılır menüyü kullanarak erişebileceksiniz. İlgili seçeneğe tıkladıktan sorasize neden bu gönderiyi gösterdiğine dair bilgiler sunacak. Yapılan açıklamalara göre bu yeni özellik bu hafta devreye sokulacak veayının ortasına kadar da tüm kullanıcılara sunulmuş olacak.