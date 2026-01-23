Realme Neo 8 uygun fiyata 165Hz tazeleme hızı sunuyor

Realme Neo 8 özellikleri
- 6.78 inçlik Samsung Sky ekran
- Snapdragon 8 Gen 5 yonga seti
- LPDDR5X RAM
- UFS 4.1 depolama
- 50MP OIS+50MP periskop+8MP ultra geniş arka kamera
- 16MP ön kamera
- 8000mAh batarya,80W hızlı şarj
Realme Neo 8 akıllı telefon modeli bu yılın en agresif amiral gemilerinden birisi haline geliyor. Ekran pek çok oyunda 165Hz tazeleme hızını desteklerken lokal olarak 6500 nit parlaklık ile rekor kırıyor. Yüksek hava akışı ile desteklenen soğutma sistemi GT performans yazılımının çalışmasına da katkı sağlıyor.
Gelişmiş göz koruma çözümleri olan cihazda bataryayı es geçerek doğrudan telefona şarj verme, ultrasonik parmak izi okuyucu, IP69 suya dayanıklılık, şeffaf RGB arka panel, stereo hoparlör, uydu iletişimi, 3.5x optik yakınlaştırma, 120x dijital yakınlaştırma gibi diğer özellikler yer alıyor.
Realme Neo 8 fiyatı ve çıkış tarihi
- Realme Neo 8 12GB/256GB - 345$
- Realme Neo 8 16GB/256GB - 387$
- Realme Neo 8 12GB/512GB - 415$
- Realme Neo 8 16GB/512GB - 458$
- Realme Neo 8 16GB/1TB - 530$
Realme Neo 8 akıllı telefon modeli Çin'de satışa sunulmuş durumda.