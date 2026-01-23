Realme Neo 8 uygun fiyata 165Hz tazeleme hızı sunuyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Realme Neo 8 akıllı telefon modeli bütçesini düşünen tüketiciler için amiral gemisi özelliklerini oldukça uygun fiyatlara sunuyor. Yıl içerisinde başka rakibi gelmezse bu fiyatlara bu donanımı sunabilen tek model olarak kalabilir.

Realme Neo 8 özellikleri

6.78 inçlik Samsung Sky ekran

Snapdragon 8 Gen 5 yonga seti

LPDDR5X RAM

UFS 4.1 depolama

50MP OIS+50MP periskop+8MP ultra geniş arka kamera

16MP ön kamera

8000mAh batarya,80W hızlı şarj

Realme'nin 10.000 mAh bataryalı telefonu yakında geliyor 1 hf. önce eklendi

Realme Neo 8 akıllı telefon modeli bu yılın en agresif amiral gemilerinden birisi haline geliyor. Ekran pek çok oyunda 165Hz tazeleme hızını desteklerken lokal olarak 6500 nit parlaklık ile rekor kırıyor. Yüksek hava akışı ile desteklenen soğutma sistemi GT performans yazılımının çalışmasına da katkı sağlıyor.

Gelişmiş göz koruma çözümleri olan cihazda bataryayı es geçerek doğrudan telefona şarj verme, ultrasonik parmak izi okuyucu, IP69 suya dayanıklılık, şeffaf RGB arka panel, stereo hoparlör, uydu iletişimi, 3.5x optik yakınlaştırma, 120x dijital yakınlaştırma gibi diğer özellikler yer alıyor.

Realme Neo 8 fiyatı ve çıkış tarihi

Realme Neo 8 12GB/256GB - 345$

Realme Neo 8 16GB/256GB - 387$

Realme Neo 8 12GB/512GB - 415$

Realme Neo 8 16GB/512GB - 458$

Realme Neo 8 16GB/1TB - 530$

Realme Neo 8 akıllı telefon modeli Çin'de satışa sunulmuş durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Realme Neo 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: