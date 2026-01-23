Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Realme Neo 8 uygun fiyata 165Hz tazeleme hızı sunuyor

    Realme Neo 8 akıllı telefon modelinde 6.78 inçlik Samsung Sky ekran, Snapdragon 8 Gen 5 yonga seti, 120x dijital yakınlaştırma, 8000mAh kapasiteli batarya gibi özellikler yer alıyor.

    Realme Neo8 Tam Boyutta Gör
    Realme Neo 8 akıllı telefon modeli bütçesini düşünen tüketiciler için amiral gemisi özelliklerini oldukça uygun fiyatlara sunuyor. Yıl içerisinde başka rakibi gelmezse bu fiyatlara bu donanımı sunabilen tek model olarak kalabilir. 

    Realme Neo 8 özellikleri

    • 6.78 inçlik Samsung Sky ekran
    • Snapdragon 8 Gen 5 yonga seti
    • LPDDR5X RAM
    • UFS 4.1 depolama
    • 50MP OIS+50MP periskop+8MP ultra geniş arka kamera
    • 16MP ön kamera
    • 8000mAh batarya,80W hızlı şarj

    Realme Neo 8 akıllı telefon modeli bu yılın en agresif amiral gemilerinden birisi haline geliyor. Ekran pek çok oyunda 165Hz tazeleme hızını desteklerken lokal olarak 6500 nit parlaklık ile rekor kırıyor. Yüksek hava akışı ile desteklenen soğutma sistemi GT performans yazılımının çalışmasına da katkı sağlıyor. 

    Gelişmiş göz koruma çözümleri olan cihazda bataryayı es geçerek doğrudan telefona şarj verme, ultrasonik parmak izi okuyucu, IP69 suya dayanıklılık, şeffaf RGB arka panel, stereo hoparlör, uydu iletişimi, 3.5x optik yakınlaştırma, 120x dijital yakınlaştırma gibi diğer özellikler yer alıyor. 

    Realme Neo 8 fiyatı ve çıkış tarihi

    • Realme Neo 8 12GB/256GB - 345$
    • Realme Neo 8 16GB/256GB - 387$
    • Realme Neo 8 12GB/512GB - 415$
    • Realme Neo 8 16GB/512GB - 458$
    • Realme Neo 8 16GB/1TB - 530$

    Realme Neo 8 akıllı telefon modeli Çin'de satışa sunulmuş durumda. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    banyo tavan küf nasıl temizlenir ford mondeo 2.0 tdci kullanıcı yorumları anadolu lisesinden meslek lisesine geçiş dudak morarması nasıl geçer okyanus koleji hangi cemaatin

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 40 Pro 5G
    Tecno Camon 40 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum