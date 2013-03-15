Samsung Galaxy S4 Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı

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Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Samsung, Android işletim sistemli Galaxy serisinin en güçlü ve en yeni modelini bugün New York'ta yapacağı lansman ile teknoloji severler ile tanıştıracak. Donanımhaber olarak New York'ta da yerinde takip edeceğimiz bu önemli lansman için yerel saat 02:00'da Donanımhaber.com stüdyosundan sizlere gelişmeleri canlı olarak aktaracağız.Android işletim sistemli Galaxy serisinin en yeni üyesi Galaxy S4'ü sizler için değerlendireceğiz.