Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy S4 Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
27b
1
1093
Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Samsung, Android işletim sistemli Galaxy serisinin en güçlü ve en yeni modelini bugün New York'ta yapacağı lansman ile teknoloji severler ile tanıştıracak. Donanımhaber olarak New York'ta da yerinde takip edeceğimiz bu önemli lansman için yerel saat 02:00'da Donanımhaber.com stüdyosundan sizlere gelişmeleri canlı olarak aktaracağız.

Android işletim sistemli Galaxy serisinin en yeni üyesi Galaxy S4'ü sizler için değerlendireceğiz.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
webconn 6 yıl en beğenilen
Kimse üstüne alınmasın bu benim kendi görüşüm elinde iphone 4s - 5 olup veya S3 olan gidip s4 alırsa cidden bir doktora gözüksün ( S3 kullanıcısıyım )
3 Yanıt Yanıtla +41
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bluENight 6 yıl
şöyle bir cihaz varken hiç alınası durmuyor galaxy


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
2 Yanıt Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xlargest 6 yıl
piston aşağı indi!
1 Yanıt Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
7 Avatar Avatar Avatar
Stand Alone 5 yıl
Arkadaşlar,

Telefona internetten hiçbir bildirim gelmiyor, neden olabilir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
İzleyen arkadaşlarda benim gibi düşünücek olmalılar öncelikle NY saatine göre 7:00pm'de başlıcak lansmanın niye 6:00pm'de başladığını merak ediyorum.
Şov son derece tatmin edici, telefon genelinde güzel ancak beklentimi büyük tuttuğum için olsa gerek tasarım beni tatmin etmedi.
Özellikler ve veriler zaten ortada performansına lafım yok ama bilmiyorum, CES 2013'teki o elastik ekranın tasarıma yansımasını çok isterdim ve bekledim de açıkçası, ancak gördüğüm telefonun tasarımı (kasadan bahsediyorum) galaxy note 2 ile s3 arasında bir tasarımdan ibaret. Tek farkı kasa ana malzemesinin plastik değil polycarbon oluşudyr heralde.Ki bu da hemen hemen plastik görünümüne yakın.
Air touch, group play, galaxy knox, eraser bunlar güzel özellikler olsada samsung'unda tıpkı iphone 4s ve 5 arasındaki gibi s3 ve s4 arasında çok büyük bir ilerleme katettiğini düşünmüyorum. Bunların tamamen birer pazarlama taktiği olduğunu varsayarak teknolojiyi ne kadar da sevsek lütfen bu tüketim çılgınlığından vazgeçelim.telefonunuz bozulmadıysa yasa ihtiyacınız yoksa S3ü olanlar kullanmaya devam etsin iPhone4s'i olanlar 5'e geçmesin. İnanın uçurumlar yok boşuna yabancı sermayeye para kazandırıyoruz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Formel 6 yıl
Buraya yazıyorum S4 en az 50 milyon satacak, HTC ve Sony toplamda 15 satarsa öpüp başlarına koysun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
soyle bir sorum var bu kadar guclu bir donanım bize ne vaad ediyor anlamıs değilim. Galaxy S2 kullanıcısıyım ve simdiye kadar evet S3 um olsaydı su uygulamayı veya oyunu daha ıyı kullanabilirdim demedim. telefonları cok ıyı yapılıyorda bu donanımın hakkını tam vermeden bizi bir yenisine gecmeye zorluyorlar hemde tasarım ve yenilik acısından vasat diyebileceğim bir çabayla(donanıma lafım yok).
sizin bildiginiz S4 icin farklı uygulamalardan haberiniz varmı yada samsung un bu donanım ıcın farklı planları var mı teşekkürler?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
galaxy s3 ve note 2 karısımı bir telefon altyapıya önem verilmis tasarım bekledigim gibi antutu sonuclarında 25 30k bekliyorum türkiyeye gelmesini bkliyorum. fakat 2 gb ram yeter mi ? ve ekranını keske tegra yapsalarmıs en azından performans acısından ısınma ve kasma problemleri çözülseymiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
sızıntıların hepsinin doğru çıkması göz alışkanlığına neden oldu ve beklentileri de oldukça düşürdü.. gayet güzel bir dizaynı var. s pen olsaydı çok daha etkileyici olurdu. samsung inovasyona çok önem verdiğini söylüyordu lansmanında ama kendileri sözle değil uygulamayla gösterse daha iyi olurdu. son sözümüzü not3'de bekliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
valla bende çok merak ediyorum ama galiba uykumkum var uyumaya gidecem ve ben galaxy ace 2 vaz geçmem herlhalde samsung gu tebrik etmek lazım adamlar lar yapıyor en azından yapmaya çalışıyorlar zaten ip hali ortada 4 te bakıyorsun aynı 5 bakıyorsun aynı adam bide yiyor daha ince daha hafif daha iyi ip yaptık zaten bunu yapacak sın önemli olan farklı yapmak htc nin yeni çıkan telefonu gibi samsung gibi herkese iyi geceler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
aypone dedi adam ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Şu internet haberciliğinde, donanım haber gibi işini layıkıyla yapan yok. Şimdi kaliteyi daha iyi anlıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
ben farklı olmasını isterdim benim s3 ten ne farkı var şimdi bunun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
adamlar zaten geçen sene bu işin kaymağını yedi. Belli ki s5 e hazırlık yapacaklar. HTC bu sene götürecek işi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
26993 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, android ve
6 etiket daha galaxy video lansman samsung new york canlı yayın
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung Galaxy S4 detaylı ön inceleme "Bütün detaylar bu videomuzda" 6 yıl 2si1: "2 hafta aradan sonra dönen" oyun ve teknoloji programı video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim