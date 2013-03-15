Samsung Galaxy S4 Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Samsung, Android işletim sistemli Galaxy serisinin en güçlü ve en yeni modelini bugün New York'ta yapacağı lansman ile teknoloji severler ile tanıştıracak. Donanımhaber olarak New York'ta da yerinde takip edeceğimiz bu önemli lansman için yerel saat 02:00'da Donanımhaber.com stüdyosundan sizlere gelişmeleri canlı olarak aktaracağız.
Android işletim sistemli Galaxy serisinin en yeni üyesi Galaxy S4'ü sizler için değerlendireceğiz.
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Android işletim sistemli Galaxy serisinin en yeni üyesi Galaxy S4'ü sizler için değerlendireceğiz.
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Telefona internetten hiçbir bildirim gelmiyor, neden olabilir?
Şov son derece tatmin edici, telefon genelinde güzel ancak beklentimi büyük tuttuğum için olsa gerek tasarım beni tatmin etmedi.
Özellikler ve veriler zaten ortada performansına lafım yok ama bilmiyorum, CES 2013'teki o elastik ekranın tasarıma yansımasını çok isterdim ve bekledim de açıkçası, ancak gördüğüm telefonun tasarımı (kasadan bahsediyorum) galaxy note 2 ile s3 arasında bir tasarımdan ibaret. Tek farkı kasa ana malzemesinin plastik değil polycarbon oluşudyr heralde.Ki bu da hemen hemen plastik görünümüne yakın.
Air touch, group play, galaxy knox, eraser bunlar güzel özellikler olsada samsung'unda tıpkı iphone 4s ve 5 arasındaki gibi s3 ve s4 arasında çok büyük bir ilerleme katettiğini düşünmüyorum. Bunların tamamen birer pazarlama taktiği olduğunu varsayarak teknolojiyi ne kadar da sevsek lütfen bu tüketim çılgınlığından vazgeçelim.telefonunuz bozulmadıysa yasa ihtiyacınız yoksa S3ü olanlar kullanmaya devam etsin iPhone4s'i olanlar 5'e geçmesin. İnanın uçurumlar yok boşuna yabancı sermayeye para kazandırıyoruz.
sizin bildiginiz S4 icin farklı uygulamalardan haberiniz varmı yada samsung un bu donanım ıcın farklı planları var mı teşekkürler?
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