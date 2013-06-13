Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy S4 Zoom için ilk tanıtım videosu yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,1b
1
107
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung Galaxy S4 Zoom için ilk tanıtım videosu yayınlandı


Samsung resmi lansmanını dün gerçekleştirdiği Galaxy S4 Zoom için ilk tanıtım videosunu yayınladı. Genel olarak Galaxy S4 Mini’nin üst seviye kamera özellikleriyle harmanlandığı cihaz, 16MP çözünürlüğünde kamera ile geliyor ve 10x optik yakınlaştırma gibi önemli özellikleri bünyesinde barındırıyor. Aynı zamanda OIS yani optik görüntü sabitleme teknolojisine de sahip olan Galaxy S4 Zoom, 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Exynos işlemcisinden güç alıyor ve 4.3-inç büyüklüğünde, 960 x 540 piksel çözünürlük destekli ekran ile geliyor.
1.5GB RAM ile donatılan Galaxy S4 Zoom, yazılım tarafında ise Android 4.2.2 işletim sistemi ile çalışıyor. 20 farklı kamera çekim modu ile desteklenen cihaz, 2330mAh kapasiteli pilden güç alıyor. Galaxy S4 Zoom için hazırlanan ilk tanıtım videosunda, tahmin edilebileceği üzere cihazın kamera fonksiyonları üzerinde duruluyor. Zoom tekerleğinden optik yakınlaştırma ve anından paylaşım gibi özelliklerin ön plana çıkartıldığı Galaxy S4 Zoom’un yakında pazara sunulması beklenirken, ülkemizle ilgili satış tarihi ve fiyat bilgisi ise şu an için bilinmiyor. 


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
thenefy 6 yıl
cok kalın ama.
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TuVNeRa 6 yıl
Telefona ne eklesekte daha pahalıya satsak sorusuna ucube bir çözümü Samsung' dan başka bir firma bulamazdı zaten.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zogguko 6 yıl
çöp
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muco555555 6 yıl
satarım bu kadar emin olmayın cok önyargılısınız bilmediğiniz seyler hakkında cok ön yargılı cevaplar veriyorsunuz üzgünüm ama beni bilmeden görmeden hatta profilime bile bakmadan ismimi bile pesin pesin mücahit yaparak yazısıyorsunuz benim gibi yapın bilmediğiniz seyler hakkında yorum yapmayın benim fikrim tabi bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mstst 6 yıl
Tanidik bir telefoncuya girdim dun vitrinde gordum bir tane fiyatini sordum ikinci el birsey yaparim sana alicaksan dedi . İkinci elmis telefon adam bir gun kullanabilmis :) 1000 liraya al git dedi bana boldumu birakip almak isime gelmedi :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bruno Alves 6 yıl
note 3 ün durumuna göre yeni telefonum insaallah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muco555555 6 yıl
google.com.tr/...

siz zahmet etmeyin ben yazdım link verdim isteyenler buradan baksın lumıa 920 ses sorunu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IRFUN4EVER 6 yıl
Arkadaşlar bu dm de konuştuğunuz güncelleme konusu nedir :) ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IRFUN4EVER 6 yıl
Arkadaşlar bu dm de konuştuğunuz güncelleme konusu nedir :) ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fear of the Dark 6 yıl
Tasarım : Çöp
İşletim Sistemi : Çöp
Kullanılabilirlik : Çöp
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lockheed Martin 6 yıl
mavi gözlü kızın ismini bilen var mı
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thunderbolt 6 yıl Lockheed Martin
Lockheed Martin

mavi gözlü kızın ismini bilen var mı

Shu-fei..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muco555555 6 yıl
okudum güncelleme kısmında haklısınız ama kamera kısmında cok yanılıyorsunuz sizden ricam lütfen kamerasını kullanın elalemden değil siz bir gelefoncuya vs gidin ve kamerasına özellikle 10 optik zoomla neler yaptıgına bir bakın 41 mp lik 1020 kamerası güzeldir ama bana uzakta bulunan bir cısmı cektiremiyorsa bence bir esprisi yoktur ben 920 kullandım stabil olarak dogru bir sıkıntı yaratmadı ama telefonum ısındı ses karsı tarafa gitmiyordu telefonu kapatıp acınca düzeliyordu vs bir ton sıkıntı yasadım ben aklınıza gelecek en üst ne kadar telefon varsa kullandım i5 hariç onuda ben beğenmediğimden almadım almayacagımda ancak bu telefon zoom parasını hakediyor siz ne yazıkki ezberden konusuyorsunuz telefonu kullanmayan kişilerin dedikleri bana cok ciddi gelmez samsungun güncelleme olayında haklısınız ona eyvallah ancak diğer kısımlara katılmıyorum ben w8 in daha gidecek cooook yolu var uygulama ve oyun olarak zayıf kalmıs bir sistemdir nokia ya cok güvenmeyin derim saygılar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MustafaPasam 6 yıl muco555555
muco555555
okudum güncelleme kısmında haklısınız ama kamera kısmında cok yanılıyorsunuz sizden ricam lütfen kamerasını kullanın elalemden değil siz bir gelefoncuya vs gidin ve kamerasına özellikle 10 optik zoomla neler yaptıgına bir bakın 41 mp lik 1020 kamerası güzeldir ama bana uzakta bulunan bir cısmı cektiremiyorsa bence bir esprisi yoktur ben 920 kullandım stabil olarak dogru bir sıkıntı yaratmadı ama telefonum ısındı ses karsı tarafa gitmiyordu telefonu kapatıp acınca düzeliyordu vs bir ton sıkıntı yasadım ben aklınıza gelecek en üst ne kadar telefon varsa kullandım i5 hariç onuda ben beğenmediğimden almadım almayacagımda ancak bu telefon zoom parasını hakediyor siz ne yazıkki ezberden konusuyorsunuz telefonu kullanmayan kişilerin dedikleri bana cok ciddi gelmez samsungun güncelleme olayında haklısınız ona eyvallah ancak diğer kısımlara katılmıyorum ben w8 in daha gidecek cooook yolu var uygulama ve oyun olarak zayıf kalmıs bir sistemdir nokia ya cok güvenmeyin derim saygılar

Ben mi ezberci konuşuyorum yoksa herkes gibi windows phone u kotuleyerek sizmi ? 10 kat optik zoom yapıyor fakat bumu göruntu kalitesinden hiç ödün vermeyerek mi yapıyor ? ki yapsa ne olacak.bu telefonu nasıl kullanacaksınız ? lumia 920 de başınıza gelenler krobik sorunlar değil servise goturseydiniz hallederlerdi ki aynı sorunlar şuan kullandığınız telefonda yani galaxy zoom da olsa idi eminim ki sesinizi çıkarmazdınız.ayrıca bu telefonda hangi oyun ve uygulamaları kullaniyorsunuz sırasıyla yazabilirmisiniz ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muco555555 6 yıl
41 mp kamera olabilir optik zoom yok nokia 920 kullandim en iyi kamera dediler tirt cikti gormem lazim kamerasini zoom yari profesyonel bir cihaz resmen muthis cekimleri var zoomlayarak iki telefonunda resim kalitelerini gormek lazim mp le takilmiyorum goruntu bozmadan ne kadar yakindan cekebiloriz yoksa s4 de iphone da sony z de asagi yukari ayni ceker
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HAAltuntas 6 yıl
Samsung'un farklı çözümler sunmasını nasıl oluyor da "ne yapsak da daha fazla kazansak" düşüncesine bağlıyorsunuz anlamak mümkün değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
efgd 6 yıl
çok sık arızalanır bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Selçuk ALAGÖZ 6 yıl
Hiç bir tane firma da şu akıllı telefonların şarjı problemine adam akıllı çözüm getirmiyor. Anca var olan teknolojileri kes yapıştır yapıyorlar. Kullanıcının konforoundan ziyade cebindeki parada gözleri.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gordon Freedos 6 yıl
fotoğraf çekmeyi seven amatör fotoğrafçılar için güzel bir çözüm olmuş. hem telefon hem fotoğraf makinasını ayrı ayrı taşımaktansa bu şekilde bir çözüm mantıklı gelebilir fakat uzun ömürlü bir kullanım söz konusu olur mu pek emin değilim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Endüstriyel_atık 6 yıl
önemli olan pixel değilmi ? zoom olmasada pixel iyi ise bilgisayarda o zoomu yakalarsın zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3050 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, kamera ve
2 etiket daha akıllı telefon samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Computex 2013: Ekstrem oyun bilgisayarları ve üst seviye donanımlar 6 yıl HTC'nin merkez ofisine girdik: One Mini, Butterfly S ve çok özel bilgiler... 6 yıl Asus Memo Pad HD7: Fiyatıyla iddialı yeni Android tablet 6 yıl Nvidia Shield: Yeni oyun konsolu ön inceleme "Tegra 4 ve Android'in gücü adına!" 6 yıl Corsair Özel: Kasalar, Oyuncu klavye ve Fareleri! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim