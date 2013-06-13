Samsung Galaxy S4 Zoom için ilk tanıtım videosu yayınlandı









Samsung resmi lansmanını dün gerçekleştirdiği Galaxy S4 Zoom için ilk tanıtım videosunu yayınladı. Genel olarak Galaxy S4 Mini’nin üst seviye kamera özellikleriyle harmanlandığı cihaz, 16MP çözünürlüğünde kamera ile geliyor ve 10x optik yakınlaştırma gibi önemli özellikleri bünyesinde barındırıyor. Aynı zamanda OIS yani optik görüntü sabitleme teknolojisine de sahip olan Galaxy S4 Zoom, 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Exynos işlemcisinden güç alıyor ve 4.3-inç büyüklüğünde, 960 x 540 piksel çözünürlük destekli ekran ile geliyor.

1.5GB RAM ile donatılan Galaxy S4 Zoom, yazılım tarafında ise Android 4.2.2 işletim sistemi ile çalışıyor. 20 farklı kamera çekim modu ile desteklenen cihaz, 2330mAh kapasiteli pilden güç alıyor. Galaxy S4 Zoom için hazırlanan ilk tanıtım videosunda, tahmin edilebileceği üzere cihazın kamera fonksiyonları üzerinde duruluyor. Zoom tekerleğinden optik yakınlaştırma ve anından paylaşım gibi özelliklerin ön plana çıkartıldığı Galaxy S4 Zoom’un yakında pazara sunulması beklenirken, ülkemizle ilgili satış tarihi ve fiyat bilgisi ise şu an için bilinmiyor.



