Samsung Galaxy S4 Zoom lanse edildi: 10x optik yakınlaştırma yapabilen akıllı telefon

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung bugün yaptığı açıklama ile Galaxy S4 Zoom adını verdiği kamera odaklı yeni akıllı telefonunu tanıttı. Galaxy S4’ü sadece tek bir model ile tutmayıp suya-toza dayanıklı Active, fotoğraf odaklı Zoom ve kompakt boyutlu Mini gibi alternatif modeller ile marka yapma stratejisini benimseyen Samsung, adeta telefonlu fotoğraf makinesi diyebileceğimiz Galaxy S4 Zoom modeli ile farklı bir kategoriye adım atıyor. Galaxy Camera modeliyle akıllı telefonların temel özelliklerini dijital fotoğraf makinesi ile birleştiren ancak telefon görüşmesine olanak tanımayan Samsung, bu defa tam tersi bir adım izliyor.
Galaxy S4 Zoom, genel olarak Galaxy S4 Mini’nin gelişmiş kamera özellikleriyle donatılmış versiyonu olarak gösterilebilir. Oldukça tombul bir kasaya sahip olan cihazda, 4.3-inç büyüklüğünde ve 960 x 540 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana yer veriliyor. Samsung üretimi 1.5GHz hızında çift çekirdekli Exynos işlemcisinden güç alan telefon, 1.5GB RAM ve Android 4.2.2 işletim sistemiyle geliyor. 1.5MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan telefonun asıl farkı arka kamerasında zira cihaz üzerinde, 10x optik yakınlaştırma yapabilen 16MP çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Standart olarak 16:9 görüntü formatında 12MP görüntüler kaydeden telefon, 26 farklı kamera modu ile geliyor ve foto-video kayıtları için kullanıcılara çok sayıda ince ayar olanağı da tanıyor. MicroSD kart kullanımına da olanak tanıyan Galaxy S4 Zoom, LTE, WiFi, Bluetooth 4.0 ve NFC gibi teknolojileri de destekliyor.
Samsung Galaxy S4, 2330mAh kapaisteli pil ile geliyor. Pil kapasitesi kuşkusuz Galaxy Camera ile kıyaslandığında ciddi orada arttırılmış durumda. Yüksek görüntü kalitesi ve düşük ışık performansı için optik görüntü sabitleme ve Xenon Flash gibi özellikler de Galaxy S4 Zoom'un öne çıkan detayları arasında gösterilebilir. Yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S4 Zoom’un fiyatı ise şu an için bilinmiyor. 20 Haziran’dan Londra’da yapılacak Samsung etkinliğine Donanimhaber.com olarak biz de katılacağız. Galaxy S4 Zoom’un da orada olması halinde ilk izlenimleriniz ve ön inceleme videolarımız da sizlerle paylaşıyor olacağız.
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herkes sizin gibi de düşünmeyebilir.. talep yoksa piyasa arz talep şartları olmasa piyasaya sürülmez.
mesela ben her zaman böyle bir (multi purpose) telefonum olsun istemiştim..telefon ve fotoğraf makinesi taşımak yerine . tek bir cihazda toplanması benim için muhteşem..
amatör bir fotoğrafçıyım ... Samsung Galaxy Camera çıktığında, telefon özelliği olmadığı için almamıştım.
son çıkan telefonlarda bir özellik varken başka bir özellik eksiltilip sonraki modelde gösteriliyor. s4 te herşey var ama radyo olmaması gibi...
ama bu cihazda benim için olmazsa olmaz bir çok özelliği barındırıyor.
NFC 'yi kredi kartı ödemelerim için GPS+glonass 'ı da iş icabı orman ve dağ gibi yerleri gezen biri olduğum için sık kullanan biriyim..
kompakt gelişmiş bir fotoğraf makinesinden beklenecek bir çok seçeneği sunuyor... xenon ve LED flas, 10x zoom değeri, 16 mp kamera, ekran boyutu standar 4.3 inç, s4 menşeili olduğu için andorid 5 desteği de alır.
android yazılım ve donanımı sayesinde, sese ve harekete duyarlı resim çekilmesi, GPS yazılımı sayesinde hava durumuna göre ayarlanan kamera ışığı gibi...3g ile instagram paylaşımı, DLNA ile foto ve videoları projektör veya Plazma LCD lere gönderilmesi, jiroskop sayesinde hareketli mekanları sabitleştirilmesi , su terazisi ve pusula gibi daha bir çok özellik mevcut.
kompakt makinelerin çoğu artık android sistemi kullanması şart bence...
Bu cihazda gördüğüm eksiklikler şunlar
barometre (nem ve hava durumu için) s3 te barometre mevcut
işlemci çift çekirdek olması ( en azından 1.2 ghz quad core olabilirdi)
SG Camera 21x zoom sağlarken s4 zoom'da 10x zoom var.
tasarımı SG Camera gibi olabilirdi...
başka bir eksiklik göremiyorum.
inşallah fiyatı 1300 tl den yukarı olmaz :)
Lumia 925? Daha iyi çeker bundan bak demedi deme.
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