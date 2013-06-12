Samsung Galaxy S4 Zoom lanse edildi: 10x optik yakınlaştırma yapabilen akıllı telefon

Samsung bugün yaptığı açıklama ile Galaxy S4 Zoom adını verdiği kamera odaklı yeni akıllı telefonunu tanıttı. Galaxy S4’ü sadece tek bir model ile tutmayıp suya-toza dayanıklı Active, fotoğraf odaklı Zoom ve kompakt boyutlu Mini gibi alternatif modeller ile marka yapma stratejisini benimseyen Samsung, adeta telefonlu fotoğraf makinesi diyebileceğimiz Galaxy S4 Zoom modeli ile farklı bir kategoriye adım atıyor. Galaxy Camera modeliyle akıllı telefonların temel özelliklerini dijital fotoğraf makinesi ile birleştiren ancak telefon görüşmesine olanak tanımayan Samsung, bu defa tam tersi bir adım izliyor.

Galaxy S4 Zoom, genel olarak Galaxy S4 Mini’nin gelişmiş kamera özellikleriyle donatılmış versiyonu olarak gösterilebilir. Oldukça tombul bir kasaya sahip olan cihazda, 4.3-inç büyüklüğünde ve 960 x 540 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana yer veriliyor. Samsung üretimi 1.5GHz hızında çift çekirdekli Exynos işlemcisinden güç alan telefon, 1.5GB RAM ve Android 4.2.2 işletim sistemiyle geliyor. 1.5MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan telefonun asıl farkı arka kamerasında zira cihaz üzerinde, 10x optik yakınlaştırma yapabilen 16MP çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Standart olarak 16:9 görüntü formatında 12MP görüntüler kaydeden telefon, 26 farklı kamera modu ile geliyor ve foto-video kayıtları için kullanıcılara çok sayıda ince ayar olanağı da tanıyor. MicroSD kart kullanımına da olanak tanıyan Galaxy S4 Zoom, LTE, WiFi, Bluetooth 4.0 ve NFC gibi teknolojileri de destekliyor.

Samsung Galaxy S4, 2330mAh kapaisteli pil ile geliyor. Pil kapasitesi kuşkusuz Galaxy Camera ile kıyaslandığında ciddi orada arttırılmış durumda. Yüksek görüntü kalitesi ve düşük ışık performansı için optik görüntü sabitleme ve Xenon Flash gibi özellikler de Galaxy S4 Zoom'un öne çıkan detayları arasında gösterilebilir. Yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S4 Zoom’un fiyatı ise şu an için bilinmiyor. 20 Haziran’dan Londra’da yapılacak Samsung etkinliğine Donanimhaber.com olarak biz de katılacağız. Galaxy S4 Zoom’un da orada olması halinde ilk izlenimleriniz ve ön inceleme videolarımız da sizlerle paylaşıyor olacağız.