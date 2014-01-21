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"Samsung Galaxy S5, 23 Şubat'ta lanse ediliyor"

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
17,4b
1
122
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un yeni nesil akıllı telefon modeli Galaxy S5 için önemli bir iddia ortaya atıldı. Sızdırdığı gizli bilgiler ile zaman zaman gündeme gelen Rus gazetezi Eldar Murtazin, Galaxy S5'in Samsung tarafından 23 Şubat'ta Barselona'da lanse edileceğini ve Nisan ayında piyasaya sürüleceğini öne  sürdü. Aslında bu oldukça önemli bir iddia zira, kısa bir süre bir Samsung yöneticisi de kazara Galaxy S5'in Mobil Dünya Kongresi'nde duyurulacağını onaylamıştı. 
23 Şubat'ta yani Mobil Dünya Kongresi başlamadan bir gün önce İspanya saati ile akşam 6'da lanse edileceği bildirilen Galaxy S5, muhtemelen aynı gün yapılacak HTC One 2 lansmanıyla da kafa kafaya gelecek gibi. Etkinlik çerçevesinde lanse edilen telefonlar genellikle bir gün öncesinde firmaların kendi organizasyonlarında tanıtıldığından aynı gün HTC'ye ek olarak LG, Sony ve Huawei gibi firmaların da yeni telefon duyurularını yapması beklenebilir.
Samsung Galaxy S5'te olması beklenen yeniliklerin başında ekran geliyor. 5.2-inç olacağı konuşulan ekran aynı zamanda QHD çözünürlükte olacak yani 2560 x 1440 piksel çözünürlük desteği sunacak. Yeni nesil 64-bit Exynos 6 işlemcisi ve yeni bir grafik işlem birimiyle güçlendirilmiş Galaxy S5 ayrıca 3GB LPDDR3 bellek ile gelecek gibi görünüyor. Bazı iddialar 4GB'ı işaret ediyor olsa bile, Samsung muhtemelen Galaxy Note 4 için bu girişimde bulunacak.
Kamera tarafı da Samsung Galaxy S5'in bir başka önemli yeniliği olacak. 16MP veya 20MP çözünürlüğündeki kamerada, karanlıkta daha fazla ışık alınmasını sağlayan yeni bir sensör modülü olacak. OIS yani optik görüntü sabitleme özelliğinin olup olmayacağı ise muallak. İlk iddialar olacağı yönünde idi ancak sonrasında gelen haberler olmayabileceğini de dile getirdi. 2900mAh büyüklüğünde selefine göre daha büyük bir pil ile doantılan telefon, silikon elektrodlar sayesinde pilin artmasına rağmen kasa kalınlığında taviz verilmedn karşımıza çıkıyor olacak. 
Android 4.4 ile gelecek olan Galaxy S5 öyle görünüyor ki yeni de bir kullanıcı arayüzüne sahip olacak. Ortaya çıkan bazı yeni görüntüler, arayüzün özellikle Google  Now benzeri bir tasarıma sahip olduğu ve magazin tipi içerik sıralama şeklinde organize edildiğini ortaya koyuyor. Bu arayüz hali hazırda Samsung'un Galaxy Tab Pro ve Note Pro tabletlerinde bulunuyor ve eğer merak ediyorsanız Galaxy Tab Pro videomuzu izleyerek arayüzü de görebilirsiniz. 
Peki Samsung Galaxy S5'in fiyatı ?  Gelen bilgilere göre Galaxy S5 yerini alacağı Galaxy S4 ile aynı fiyat seviyesinden sunulacak yani 600 dolar civarında bir fiyatlandırması olacak. İleriye dönük olarak Samsung'un ürün gamına ne gibi yeni modeller ekleneceği şu anda bilinmediğinden firmanın fiyat anlamında nasıl bir yol izleyeceği de henüz netlik kazanmış değil fakat bu sene içerisinde şirketin, farklı özelliklere sahip üst seviye modeller de sunması bekleniyor. 

https://twitter.com/eldarmurtazin/status/425529576023146496 Yorum Yaz
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1OOOOOO 5 yıl en beğenilen
daha s3 ü bırak s2 yi göremedim s5 çıkıyor fakirliğin gözü kör olsun
2 Yanıt Yanıtla +111
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DeHee 5 yıl fukox
fukox
Direk iphone u kopyala samsung değilmi(!)?64 bir işlemci koymuş kopyacılar..

S5 le telefon konuşması yapiliyomus ah Samsung ah hep apple'dan kopya cekiyo
fukoxDirek iphone u kopyala samsung değilmi(!)?64 bir işlemci koymuş kopyacılar..S5 le telefon konuşması yapiliyomus ah Samsu...
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matmuhendisi 5 yıl
2K ekran koycana 1K fazla batarya koy 2 gün rahatça kullanalım telefonu
1 Yanıt Yanıtla +53
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1 Avatar
Redunay 5 yıl
Bu işin sonu yok. kafanıza yatan kaliteli bir telefon alın ve sizi uzun yıllar götürsün. bu tüketim çılgınlığının kölesi olmak zorunda değiliz. 6 ayda bir telefon değiştirmek saçmalık.
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caver 5 yıl
yarın mı şimdi?
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run...rabbt 5 yıl
2k ekran göz boyamadan başka bişey degil
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run...rabbt 5 yıl
Oyun performnsı yerlere inecek
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rcelik21 5 yıl
En çarpıcı iddaa Samsung un malzeme kalitesini artıracağından başka bir şey değildir.
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Dark Shade 5 yıl
galaxy s5 den pek umudum yok açıkcası. daha doğrusu samsung dan artık bir umudum kalmadı. herifler çekirdekleri bassada işlemciye, ram e yüklenseler de bir türlü şu stabiliteyi ve akıcılığı tutturamıyorlar telefonlarında. ayrıca bugüne kadar da hep kötü malzemeli telefonlar çıkardılar. ben boyası sökülmüş s4 ler gördüm ya daha telefon çıkalı 1 seneyi doldurmamışken. bu kadar mı kötü malzeme kullanır bir şirket. herneyse bu biraz daha aluminyum gibi gözüküyor ama samsung bu bunda aluminyum görünümlü plastik kullanmıştır kesin. aluminyum kullansın da demiyor sadece şu boyası sökülen olmadığı birşeymiş gibi görüken tasarımlar yapmasın. boyası sonradan dökülecek metal çerceveli bişeyler yapmasın. neyse konu bu değil. bu model de de samsung hayal kırıklığına uğratıcak gibi duruyor. bekleyip görelim.
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Kungiman 5 yıl
10 çekirdekde koysa Android kasacaktır. Profesyonel uygulamalar ve tasarım : iPhone gerisi yalan.
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Nihilous 5 yıl
Yok plastik kasa, yok çöp. Yahu arkadasim sen gidip Iphone alıyorsun, alüminyum kasa, sonra gidip bir tane silikon kılıf geçirip kullanıyorsun. Ee elin gene plastiğe deydi?
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl Nihilous
Nihilous

Yok plastik kasa, yok çöp. Yahu arkadasim sen gidip Iphone alıyorsun, alüminyum kasa, sonra gidip bir tane silikon kılıf geçirip kullanıyorsun. Ee elin gene plastiğe deydi?

Çok haklısın ama bazen sıkılıp çıkarıp kullanıyorum. Yani böyle bir şansın olması önemli, eee peki Samsung'da ne yapacaksın ?
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doctor5945 5 yıl
m8 yada z1 mini modelini almak bundan daha mantıklı olur 2k ekranlı telefon alınmaz samsung sa hiç alınmaz.
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kymelria 5 yıl
O kadar donanıma kasacağına kendi işletim sistemini geliştirse çok daha güzel olacak

android samsungun sırtında bir kambur resmen
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acura07 5 yıl kymelria
samsungun kamburu androıd degıl androıdın kamburu samsung bunu once bır netlestırelım... TW dıye ıgrenc otesı bır arayuzdur androıdın kasması...
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fortunasuper 5 yıl
çıksın artık be ya beklemekten S6 olduk.
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