"Samsung Galaxy S5, 23 Şubat'ta lanse ediliyor"

Samsung'un yeni nesil akıllı telefon modeli Galaxy S5 için önemli bir iddia ortaya atıldı. Sızdırdığı gizli bilgiler ile zaman zaman gündeme gelen Rus gazetezi Eldar Murtazin, Galaxy S5'in Samsung tarafından 23 Şubat'ta Barselona'da lanse edileceğini ve Nisan ayında piyasaya sürüleceğini öne sürdü. Aslında bu oldukça önemli bir iddia zira, kısa bir süre bir Samsung yöneticisi de kazara Galaxy S5'in Mobil Dünya Kongresi'nde duyurulacağını onaylamıştı.

23 Şubat'ta yani Mobil Dünya Kongresi başlamadan bir gün önce İspanya saati ile akşam 6'da lanse edileceği bildirilen Galaxy S5, muhtemelen aynı gün yapılacak HTC One 2 lansmanıyla da kafa kafaya gelecek gibi. Etkinlik çerçevesinde lanse edilen telefonlar genellikle bir gün öncesinde firmaların kendi organizasyonlarında tanıtıldığından aynı gün HTC'ye ek olarak LG, Sony ve Huawei gibi firmaların da yeni telefon duyurularını yapması beklenebilir.

Samsung Galaxy S5'te olması beklenen yeniliklerin başında ekran geliyor. 5.2-inç olacağı konuşulan ekran aynı zamanda QHD çözünürlükte olacak yani 2560 x 1440 piksel çözünürlük desteği sunacak. Yeni nesil 64-bit Exynos 6 işlemcisi ve yeni bir grafik işlem birimiyle güçlendirilmiş Galaxy S5 ayrıca 3GB LPDDR3 bellek ile gelecek gibi görünüyor. Bazı iddialar 4GB'ı işaret ediyor olsa bile, Samsung muhtemelen Galaxy Note 4 için bu girişimde bulunacak.

Kamera tarafı da Samsung Galaxy S5'in bir başka önemli yeniliği olacak. 16MP veya 20MP çözünürlüğündeki kamerada, karanlıkta daha fazla ışık alınmasını sağlayan yeni bir sensör modülü olacak. OIS yani optik görüntü sabitleme özelliğinin olup olmayacağı ise muallak. İlk iddialar olacağı yönünde idi ancak sonrasında gelen haberler olmayabileceğini de dile getirdi. 2900mAh büyüklüğünde selefine göre daha büyük bir pil ile doantılan telefon, silikon elektrodlar sayesinde pilin artmasına rağmen kasa kalınlığında taviz verilmedn karşımıza çıkıyor olacak.

Android 4.4 ile gelecek olan Galaxy S5 öyle görünüyor ki yeni de bir kullanıcı arayüzüne sahip olacak. Ortaya çıkan bazı yeni görüntüler, arayüzün özellikle Google Now benzeri bir tasarıma sahip olduğu ve magazin tipi içerik sıralama şeklinde organize edildiğini ortaya koyuyor. Bu arayüz hali hazırda Samsung'un Galaxy Tab Pro ve Note Pro tabletlerinde bulunuyor ve eğer merak ediyorsanız Galaxy Tab Pro videomuzu izleyerek arayüzü de görebilirsiniz.

Peki Samsung Galaxy S5'in fiyatı ? Gelen bilgilere göre Galaxy S5 yerini alacağı Galaxy S4 ile aynı fiyat seviyesinden sunulacak yani 600 dolar civarında bir fiyatlandırması olacak. İleriye dönük olarak Samsung'un ürün gamına ne gibi yeni modeller ekleneceği şu anda bilinmediğinden firmanın fiyat anlamında nasıl bir yol izleyeceği de henüz netlik kazanmış değil fakat bu sene içerisinde şirketin, farklı özelliklere sahip üst seviye modeller de sunması bekleniyor.

https://twitter.com/eldarmurtazin/status/425529576023146496