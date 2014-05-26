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Samsung Galaxy S5 yeni güncelleme sonrası stres seviyenizi de ölçebiliyor

5 yıl
6,4b
1
56
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy S5 yeni güncelleme sonrası stres seviyenizi de ölçebiliyor
Dünyanın ilk donanımsal nabız ölçer sensörüne sahip akıllı telefonu olan Samsung Galaxy S5, aynı sensör üzerinden artık stres seviyenizi de ölçebiliyor. Samsung tarafından yeni sürümüne güncellenen S Health uygulaması, sensörü kullanarak insan vücudunun stres seviyesini analiz ediyor ve sonuçları, saatlik, günlük ya da haftalık olarak tablo halinde ekranlara getiriyor.
S Health uygulamasını sağlık platformuna dönüştürme yolunda kararlı olan Samsung, adımsayar, egzersiz, uyku ve kilo gibi detaytlara sahip olan yazılımını, stres ölçüm özelliği ile bir adım daha ileriye götürüyor. 3. parti uygulamalara da destek veren S  Health ile Samsung, giyilebilir teknolojilerin sağlık alanındaki bireysel asistan olma amacını kendisine has ekstra özellikler ile geliştirerek, gelecekte çıkartacağı ürünlerin yazılımsal zeminini de oluşturuyor.
Ekstra yazılım ve yazılım özelliklerinin bir yansıması olarak rakipleri karşısında, başta rehber ve galeri olmak üzere belli noktalarda en yavaş arayüze sahip olan TouchWIZ ile Samsung, mevcut stratejisi çerçevesinde cihazlarını en uzun donanım ve yazılım özellik listesine sahip ürünler olarak konumlandırmayı hedefliyor. Siz ne düşünüyorsunuz, yeni özellikler ile Galaxy S5'in sensörü daha kullanışlı bir hale mi geldi yoksa boşa harcanmış bir donanımsal hamle mi ?


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stalker(1979) 5 yıl en beğenilen
S5 prime çıkacak ya s5 kullanıcıları strese girmişler mi? onu ölçmek için koymuştur Samsung bu özelliği
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Okan Mercan 5 yıl
herhalde rehbere girerken açılcak bu uygulama :D
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Dreamer Apartment 5 yıl
(6 hafta sonra)

Galaxy S5, yeni güncelleme sayesinde büyük tuvaletinizin yaklaştığını haber veriyor.

Bir bitmedin Samsung.
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DH Misafiri 4 yıl
son güncellemeden sonra adım sayar hiç açılmıyor, samsung hesabına gitmenşi istiyor. sanırım bize hizmet sunmak için böyle yapıyor firma. başka ne olabilir ki; çalışan uygulama artık hiç çalışmıyor, annenin kızlık soyadını, epostasnı, doğum gününü bilmemneyi vermeni istiyor. ha, işe yarıyormuydu? hayır, eğlence olsun babından birşeydi.
Böyle hizmeti... sevenler buyursun efendim.
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Master_Evil 4 yıl
2 modeli birden çıkacak, stres arttırıcı şeyler bunlar
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bkaakco 4 yıl
Hll smsng spr dvm
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kdrcnrbyrm 4 yıl
Çürük elmanın kamilfonlarında yok tabi böyle şeyler


Samsung
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erkutamca 4 yıl
Donanımhaber eskiden böyle değildi. Şimdi yapılan yorumlar gerçekten içler acısı. Seviye namına birşey kalmamış..Yazık..
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sis651 4 yıl
Bu cihazdaki çoğu sensör bu sağlık uygulaması için üretilmiş sensörler değil. Uygulama teorik hesaplamalara göre bir sonuçlara varmaya çalışıyor ama yeterince başarılı olmasını beklemeyin.
Bir adım sayar uygulaması yüklüyorum, uzun bir yürüyüş yapıyorum sonuç bazen var bazen ise 0. Bakıyorsun bir adım ile 1 yapıyor sonraki adım ile 0 yapıyor uygulama. Mucizeler beklenecek bir şey değil bu sensörler, ancak Samsung abanmaya devam ediyor.
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DH Misafiri 4 yıl
İyi güzel ama rehber açarken içimizde oluşan stresi ölçmeye çalırşa ibre sapıtır diye düşünüyorum
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insanikamil 4 yıl
Gereksiz olmuş ne yalan söyliyim.
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Kitmaker 4 yıl
beklerken strese girdim videoyu ileri sardım
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mr.babacan 4 yıl
Gereklidir yada gereksizdir.Herkes bu konuda farklı düşünebilir.Bence de çok lüzumlu değil.Ama adamlar en azından işlemciyi ramı arttır bas yeni modeli mantığında değil, yazılımsal birkaç çırpınışları var.
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ynsemre1 4 yıl
Stresimizim ne kadar ölduğunu bilebiliyoruz biz insanlar cihaza gerek yok bence
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foreveriphone 5 yıl
Bu güncelleme iyiki erdi samsung s5 incelemesini yayınladıktan sonra cıktı yoksa video 4 part olacaktı kesin neyse fazla uzatmayalım şimdi gelir baltacı gün paşa foruma kıyım yapmaya.
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Tom Hagen 5 yıl
marka samsung olduğuna göre sonuçların yüksek çıkması kaçınılmaz

Bu bir yana saçma bir özellik daha işte. Apple'ı savunmuyorum ama zilyon tane özelliği olan s5 yapıyorsunuz telefonun bi uçmadığı kaldı şimdi çıkacak olan dümdüz ip6 katlayacak satışta.
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Cool_psy 5 yıl
yabancı sitelerin video incelemelerine bakıyorum htc m8, xperia z2 ve s5 karşılaştırıyor uzman sonra m8 için premium hissi verdiğini, benzer şekilde z2 nin şık olduğundan bahsetti gel gelelim samsung için it's just a phone nothing special dedi can alıcı nokta it's just a phone yani :D
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