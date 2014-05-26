Samsung Galaxy S5 yeni güncelleme sonrası stres seviyenizi de ölçebiliyor

Dünyanın ilk donanımsal nabız ölçer sensörüne sahip akıllı telefonu olan Samsung Galaxy S5, aynı sensör üzerinden artık stres seviyenizi de ölçebiliyor. Samsung tarafından yeni sürümüne güncellenen S Health uygulaması, sensörü kullanarak insan vücudunun stres seviyesini analiz ediyor ve sonuçları, saatlik, günlük ya da haftalık olarak tablo halinde ekranlara getiriyor.

S Health uygulamasını sağlık platformuna dönüştürme yolunda kararlı olan Samsung, adımsayar, egzersiz, uyku ve kilo gibi detaytlara sahip olan yazılımını, stres ölçüm özelliği ile bir adım daha ileriye götürüyor. 3. parti uygulamalara da destek veren S Health ile Samsung, giyilebilir teknolojilerin sağlık alanındaki bireysel asistan olma amacını kendisine has ekstra özellikler ile geliştirerek, gelecekte çıkartacağı ürünlerin yazılımsal zeminini de oluşturuyor.

Ekstra yazılım ve yazılım özelliklerinin bir yansıması olarak rakipleri karşısında, başta rehber ve galeri olmak üzere belli noktalarda en yavaş arayüze sahip olan TouchWIZ ile Samsung, mevcut stratejisi çerçevesinde cihazlarını en uzun donanım ve yazılım özellik listesine sahip ürünler olarak konumlandırmayı hedefliyor. Siz ne düşünüyorsunuz, yeni özellikler ile Galaxy S5'in sensörü daha kullanışlı bir hale mi geldi yoksa boşa harcanmış bir donanımsal hamle mi ?



