Samsung Galaxy S5'in yeni özellik ve teknolojileri tek video ile ekranlarınızda





Samsung yeni nesil süper telefonu Galaxy S5 için hazırladığı kapsamlı özellik videosunu yayınladı. Mobil Dünya Kongresi kapsamında lanse edilen telefon, 5.1-inç büyüklüğündeki ekranı, Qualcomm'un şu an sahip olduğu en hızlı işlemci modeli olan Snapdragon 801AC'yi kullanıyor olması, 16MP çözünürlüğündeki yeni kamerası, suya ve toza karşı dayanıklı kasası ile kalp atış takibi sağlayan yeni sensörü gibi detaylar ile ön plana çıkmıştı.

Haberimize konu olan video kapsamında Samsung, kısaca özetlediğimiz bu özelliklerin önemli yanlarını ekranlara getiriyor. Örneğin 0.3 saniyede oto-fokus yapabiliyor olmasıyla dünyanın en hızlı mobil kamerası olarak gösterilen kameranın ne seviyede bokeh efekti uygulayabildiği video kapsamında gösteriliyor. Diğer tarafttan parmak izi okuyucusunun nasıl çalıştığı, arayüzü ilişkin detaylar ve daha pek çok özellik yani Galaxy S5'in merak edilen tüm yönleri video kapsamında detaylandırılıyor. Nisan ayı içerisinde pek çok farklı ülkede satışa sunulması beklenen Galaxy S5, aynı dönemde ülkemizde de raflara girmiş olacak.



