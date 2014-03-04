Samsung Galaxy S5'in yeni özellik ve teknolojileri tek video ile ekranlarınızda

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung yeni nesil süper telefonu Galaxy S5 için hazırladığı kapsamlı özellik videosunu yayınladı. Mobil Dünya Kongresi kapsamında lanse edilen telefon, 5.1-inç büyüklüğündeki ekranı, Qualcomm'un şu an sahip olduğu en hızlı işlemci modeli olan Snapdragon 801AC'yi kullanıyor olması, 16MP çözünürlüğündeki yeni kamerası, suya ve toza karşı dayanıklı kasası ile kalp atış takibi sağlayan yeni sensörü gibi detaylar ile ön plana çıkmıştı.
Haberimize konu olan video kapsamında Samsung, kısaca özetlediğimiz bu özelliklerin önemli yanlarını ekranlara getiriyor. Örneğin 0.3 saniyede oto-fokus yapabiliyor olmasıyla dünyanın en hızlı mobil kamerası olarak gösterilen kameranın ne seviyede bokeh efekti uygulayabildiği video kapsamında gösteriliyor. Diğer tarafttan parmak izi okuyucusunun nasıl çalıştığı, arayüzü ilişkin detaylar ve daha pek çok özellik yani Galaxy S5'in merak edilen tüm yönleri video kapsamında detaylandırılıyor. Nisan ayı içerisinde pek çok farklı ülkede satışa sunulması beklenen Galaxy S5, aynı dönemde ülkemizde de raflara girmiş olacak.
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Aynen öyle. Takmıyorum rehberi kafaya artık.
Ama Samsung un bir şeyler yapması şart. S6500 telefonu var. Onda saniyede geliyor rehber mesela. Yani yapınca oluyor.
Gerçi yine milyonlar satacak orası ayrı HTC One karşısında Galaxy S4 alanlar varsa Z2/M8 yerine de S5 alan tonla koyun olacaktır.
Eğer dediklerimi yapsaydın tüm Dünya harbiden Samsung yapmış derdi ama nerede keşke diyebilsek...
Samsung bunu yapmak yerine daha da kötüye gidiyor. Ben açık söylemek gerekiyrse Apple'ı taklit edeceklerini (parmak izi konusunda) tahmin etmemiştim. Hadi taklit ettin başarılı et. Keşke bu sene biz çıkarmıyoruz hacı, seneye veya yılın son çeyreğinde çok acayip bişi gelecek, bekleyin falan deselerdi :)
Performans olarakda Real Racing'de ki kasmalar çok sıkıntı. Hadi performans olarak Iphone'a kafa tutuyor denilirdi, o da yok.
Şu durumda Apple seneye telefon çıkarmasa bile olur, ben 5 kullanıcısıyım, üzeirne para verseler düşünürüm bu cihazı almaya ya da alır gider başka bir ıphone alırım :)
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