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Samsung Galaxy S5'in yeni özellik ve teknolojileri tek video ile ekranlarınızda

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy S5'in yeni özellik ve teknolojileri tek video ile ekranlarınızda

Samsung yeni nesil süper telefonu Galaxy S5 için hazırladığı kapsamlı özellik videosunu yayınladı. Mobil Dünya Kongresi kapsamında lanse edilen telefon, 5.1-inç büyüklüğündeki ekranı, Qualcomm'un şu an sahip olduğu en hızlı işlemci modeli olan Snapdragon 801AC'yi kullanıyor olması, 16MP çözünürlüğündeki yeni kamerası, suya ve toza karşı dayanıklı kasası ile kalp atış takibi sağlayan yeni sensörü gibi detaylar ile ön plana çıkmıştı.
Haberimize konu olan video kapsamında Samsung, kısaca özetlediğimiz bu özelliklerin önemli yanlarını ekranlara getiriyor. Örneğin 0.3 saniyede oto-fokus yapabiliyor olmasıyla dünyanın en hızlı mobil kamerası olarak gösterilen kameranın ne seviyede bokeh efekti uygulayabildiği video kapsamında gösteriliyor. Diğer tarafttan parmak izi okuyucusunun nasıl çalıştığı, arayüzü ilişkin detaylar ve daha pek çok özellik yani Galaxy S5'in merak edilen tüm yönleri video kapsamında detaylandırılıyor. Nisan ayı içerisinde pek çok farklı ülkede satışa sunulması beklenen Galaxy S5, aynı dönemde ülkemizde de raflara girmiş olacak. 

 
 

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mX-L4S3R 5 yıl en beğenilen
O kadar donanımla rehbere 3-4 sn de giriyorsa benim gözümde çöptür
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turanerdem 5 yıl
elinizde 26 ocakta bulunan lumia 1520 nin hala inceleme videosunu koymadınız.ondan sonra da droidhaber diyince de üzülüyorlar.varsa yoksa android telefon incelemesi.sitenin ismi donanımhaber, ne anakart ne ekran kartı ne de başka bir şeyin ne haberi yapılıyor ne de incelemesi.
elinizde 26 ocakta bulunan lumia 1520 nin hala inceleme videosunu koymadınız.ondan sonra da droidhaber diyince de üzülüyorlar.varsa yoksa android telefon incele...
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seyru 5 yıl
Reklam güzel ama telefon Sony Z2'nin gerisinde kaldı
1 Yanıt Yanıtla +40
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SturdyHead 5 yıl
Şu tasarımı görünce kahkaha atıyorum ya














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DH Misafiri 5 yıl
ben yıllardır samsung kullanıcısıyım şuana kadar kullanmadığım samsung cihaz yoktur sanıyorum tabi amiral gemi niteliğinde olancihazlar s-s2-s3-s4-note-note2-note-3 daha önceleri tuşlu telefonlarından tutun ominaya ve wave serisine kadar ama neyazıkki iki gün önce iphone 5s aldım ve samsunga veda ettim artık samsung gözümde para etmiyor imei olayı kalktı plastike ısrarla devam etti s5 son umuttu oda tırt çıktı yazılım konusunda iyidi eskiden artık güncelemeler gec vede kusturacak dercede sorunlu stabilite sıfır bence android illede kullanacaksanız samsung haric lg-sony-htc alın ben yıllarca samsung kulanan biri şahsen öyle yaptık artık iphone5s ten sıkılırsam androide gecmek istersem kesinlikle tercihim samsung yana olmayacak cok şans tanıdım ama samsung daha iyi olmak yerine çook daha kötü olma yolunu seçti samsung benden bukadar
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Suicide Machine 5 yıl
rehberi kasan arkadaslar exdialer yuklerse hem roket hizinda hem de daha estetik bir rehbere ve arama ekranina sahip olabilirler.
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DigitalWorld 5 yıl Suicide Machine
porcelain heart

rehberi kasan arkadaslar exdialer yuklerse hem roket hizinda hem de daha estetik bir rehbere ve arama ekranina sahip olabilirler.


Aynen öyle. Takmıyorum rehberi kafaya artık.

Ama Samsung un bir şeyler yapması şart. S6500 telefonu var. Onda saniyede geliyor rehber mesela. Yani yapınca oluyor.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
kamerasını çok beğendim
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pygmalion 5 yıl
S4 plus diye satsalar bu kadar tepki almazdı, hatta güzel satış yapardı.
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Elsa 5 yıl
Şu telefonun fiziksel olarak tasarımını değiştirip ses sistemini geliştirip yazılımsal olarak da hızlandırsalar ve rakipleri kadar fiyatla sunsalardı gerçekten süper olacaktı ancak yine 0-1 geriden başladın Samsung..

Gerçi yine milyonlar satacak orası ayrı HTC One karşısında Galaxy S4 alanlar varsa Z2/M8 yerine de S5 alan tonla koyun olacaktır.

Eğer dediklerimi yapsaydın tüm Dünya harbiden Samsung yapmış derdi ama nerede keşke diyebilsek...
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General. 5 yıl
Samsung'ta bu cihazı yaptığına inanamıyordur herhalde.
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burki_rock 5 yıl
Birkaç yorumda "Sony Xperia Z" de ilk sürümünde yerden yere vuruldu diye gördüm. Adamlar o telefondaki felaketlerden feyz alıp Z1'de düzeltme yaptılar.
Samsung bunu yapmak yerine daha da kötüye gidiyor. Ben açık söylemek gerekiyrse Apple'ı taklit edeceklerini (parmak izi konusunda) tahmin etmemiştim. Hadi taklit ettin başarılı et. Keşke bu sene biz çıkarmıyoruz hacı, seneye veya yılın son çeyreğinde çok acayip bişi gelecek, bekleyin falan deselerdi :)
Performans olarakda Real Racing'de ki kasmalar çok sıkıntı. Hadi performans olarak Iphone'a kafa tutuyor denilirdi, o da yok.
Şu durumda Apple seneye telefon çıkarmasa bile olur, ben 5 kullanıcısıyım, üzeirne para verseler düşünürüm bu cihazı almaya ya da alır gider başka bir ıphone alırım :)
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Robinson_Crusoe 5 yıl
Kalp atış takibi ne işe yarayacak, Ayrıca önce Apple yapıyor sonra samsung çalıyor yaratıcı ol biraz samsung yaratıvı önce git bi kasasını değiş telefonun ilk çıkardığın model ile aynı kasa,
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nero67 5 yıl
S4 kullaniyorum hic icim isinamadi su S5'e. Note 3 'u cok begenmistim ama S5'in ne tasarimini begendim ne de ozellikleri bekledigim gibi geldi. Sevemedim su S5'i.
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