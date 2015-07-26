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Samsung Galaxy S6 edge+ da 4GB RAM ile gelebilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,9b
1
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son günlerde daha çok Galaxy Note 5 modeliyle gündemde olan Samsung, aynı zamanda Galaxy S6 edge+ modeli için de hazırlıklarını sürdürüyor. Her iki telefonun da aynı gün duyurulması beklenirken, Ağustos ayındaki lansman öncesi yeni bilgiler geliyor.
Vietnam kaynaklı bilgilere göre Galaxy S6 edge+ için donanım tarafında bazı farklılıklar yaşanabilir. İlk çıkan haberlerde telefonun Snapdragon 808 işlemci ve 3GB RAM ile geleceği iddia edilmiş ancak Snapdragon 808 hızlı bir şekilde gündemden düşerek, Samsung'un kendi işlemci ailesi Exynos ile yola devam edeceği anlaşılmıştı. Galaxy Note 5 ile anons edilecek olması ve  Note 5'in kalemsiz versiyonu gibi algılanmasından ötürü Exynos 7422 işlemcisiyle geleceği tahmin edilen telefon sürpriz yapabilir.
Samsung Galaxy S6 edge+ da 4GB RAM ile gelebilir
 
Eğer yeni bilgiler doğruysa Galaxy S6 edge+, küçük kardeşi gibi Exynos 7420 işlemcisinden güç alacak ancak daha yüksek saat hızında çalışacak. Dolayısıyla performans olarak Exynos 7422 işlemcili Galaxy Note 5'ten yavaş ama Galaxy S6 ailesinin diğer üyelerinden daha hızlı olması muhtemel görünüyor. Bir başka önemli donanım farkı ise RAM kapasitesinde karşımıza çıkıyor. 3GB RAM'e sahip olan Galaxy S6 ve S6 edge'e kıyasla, büyük ekranlı yeni telefon aynı Galaxy Note 5 modeli gibi 4GB LPDDR4 RAM ile güçlendirilmiş.
Daha büyük ekrana bağlı olarak Galaxy S6 edge+, 3000mAh kapasiteli pil ile gelecek yani küçük kardeşlerinden neredeyse %20 daha büyük batarya kullanacak. SM-G928F kodunu taşıyan yeni telefonun fiyatı henüz bilinmese de, S6 edge'in ülkemiz satış fiyatını dikkate aldığımızda yeni telefonun 3000TL civarı bir başlangıç fiyatına sahip olacağı söylenebilir. Ağustos ayının ikinci haftası lanse edilmesi beklenen ve son haftasında dağıtımına başlanacağı söylenen Galaxy S6 edge+ ile ilgili yeni bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğz.

http://samsungviet.vn/threads/samsung-galaxy-s6-edge-plus-exynos-7420-pin-3000mah-ram-4gb.7133/ Yorum Yaz
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Xloud 4 yıl en beğenilen
Sen 3000 lira bayıl 5 aya yenisi çıksın alan epey premium hissetmiştir kesin.
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Lazeran 4 yıl
bana göre samsung'un en büyük hataları:
1-aynı ekran boyutuna sahip onlarca modeli olması. her ekran boyutuna sahip 1 telefonun olması bana göre hem üzerine daha çok uğraşılabileceği için telefon tasarımını geliştirir hem de yazılım bölümünü rahatlatır.
2-senede 3-4 tane amiral gemisi telefon tanıması ve bu nedene bağlı olarak telefonların 2. el değerlerinin çok çabuk bir şekilde düşmesi ve buna bağlı olarak insanların samsung telefonları çıktığı gibi almak istememesi ve pahalı modellerden uzak durmaları.
3-touchwiz: s6da bile az da olsa takılıyor bu nedenle de 2500tllik telefon almana rağmen nexus 5 kadar akıcı olamıyor. s3'ün yaşadığı faciaya hiç değinmiyorum bile.
4-yetersiz aksesuarlar: telefon pazarında en kârlı bölümlerinden biri olan aksesuar işi çoğu android telefonda 1. ve 2. maddeye bağlı olarak apple kadar gelişmiş değil. sürekli değişen kasa pazardaki android telefonların 1000lerce farklı modelden oluşması bunun en büyük etmeni.
5-çok ucuza kâr oranı düşük telefonlar üretip aşırı kötü hardware ile piyasaya sürmek. bunun neticisinde ios çok daha hızlı gibi şehir efsanelerine sebep olmak. galaxy j g zart zurt gibi telefonlar samsung'un imajını en çok zedeleyen telefonlardır bana göre.
bana göre samsung'un en büyük hataları:1-aynı ekran boyutuna sahip onlarca modeli olması. her ekran boyutuna sahip 1 telefonun olması bana göre hem üzerine ...
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gcb1903 4 yıl
400 liralık çin malı android kullananları göstermiştir.
i6 dengi hangi android kasıyor biraz destekli sallayın.
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1 Avatar
DH Misafiri 4 yıl
Bence piyasada çok şık ve güzel telefonlar var yanlız gerekten Piyasanın sağlam bir işletim sistemine ihtiyaci var Android gibi virüsler ve reklamlar dan Oluşan değil iOS gibi iPhone mecbur kılan değil ama iOS gibi akıcı ve kapalı sistem işletim sistemi olmak Windows fone gibide üvey evlat değil yılda bir Güncelleme ile olmaz
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murahe 4 yıl
gelsin, gelmeli
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General. 4 yıl
Note 5 dışında başka model çıkmaması lazım.S6 alanlar için kötü bir durum.
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joe_santana 4 yıl
ios ve windows işletim sistemi kullandım. sonuç olarak kendimi at gözlüğü takmış gıbı hissettim önüne ne gelirse yiyorsun başka bişi değil. Androide geçtikten sonra kendimi daha rahat ve özgür hissettim. Benim düşüncem budur.
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alemburda34 4 yıl
Hafıza kartı bölümü bi zahmet
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myhotyro 4 yıl
kunglao1
10 gb ram olsa nolurki.Android beş para etmez bir sistem.Ios gibisi yok.Tam bir sistem android sisteme çok fazla para vermek akıl işi değil.Ios gibi bir sistem yazılımın ne kadar öenmli olduğunun bir kanıtı adeta.Android resmen çöp

Sen Steve Jobs'un ruhu musun? Kendinin bişi olmadığın belli sonuçta :))
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MrSAVIOR 4 yıl
android çöp bi işletim sistemi ram artırıp duracaklarına sistemi optimize geçişleri smoothlaştırsınlar takoz gibi kullanımı var.
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dbgstudios 4 yıl
bu şekilde gelirse bugün yarın s6 edge 3.000 tl verecek insanlara ne olacak 1 ay sonra s6 edge plus 4 gb ram 7422 işlemci benim moralimi baya bozar
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kunglao1 4 yıl
10 gb ram olsa nolurki.Android beş para etmez bir sistem.Ios gibisi yok.Tam bir sistem android sisteme çok fazla para vermek akıl işi değil.Ios gibi bir sistem yazılımın ne kadar öenmli olduğunun bir kanıtı adeta.Android resmen çöp
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gcb1903 4 yıl
400 liralık çin malı android kullananları göstermiştir.
i6 dengi hangi android kasıyor biraz destekli sallayın.
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sendemail 4 yıl
Apple ve Microsoft haricindeki diğer firmaları bir türlü anlamıyorum , nasıl bir andavallıktır ki hala uyanamadılar!!!!

Sorun ne ram, ne işlemci ne de geriye kalan zerzavat , SORUN OS'ta ! Android sorun!!!

ne ios ta ne de windows ta takılma donma yok , 1gb ram ile diğer amıral gemılerının yaptıgını yapıyorlar ,
şişmiyorlar vs.r

Donanım yerine az da olsa yazılımla ilgilenseler olmaz mı ?

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