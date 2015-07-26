Samsung Galaxy S6 edge+ da 4GB RAM ile gelebilir

Son günlerde daha çok Galaxy Note 5 modeliyle gündemde olan Samsung, aynı zamanda Galaxy S6 edge+ modeli için de hazırlıklarını sürdürüyor. Her iki telefonun da aynı gün duyurulması beklenirken, Ağustos ayındaki lansman öncesi yeni bilgiler geliyor.

Vietnam kaynaklı bilgilere göre Galaxy S6 edge+ için donanım tarafında bazı farklılıklar yaşanabilir. İlk çıkan haberlerde telefonun Snapdragon 808 işlemci ve 3GB RAM ile geleceği iddia edilmiş ancak Snapdragon 808 hızlı bir şekilde gündemden düşerek, Samsung'un kendi işlemci ailesi Exynos ile yola devam edeceği anlaşılmıştı. Galaxy Note 5 ile anons edilecek olması ve Note 5'in kalemsiz versiyonu gibi algılanmasından ötürü Exynos 7422 işlemcisiyle geleceği tahmin edilen telefon sürpriz yapabilir.

Eğer yeni bilgiler doğruysa Galaxy S6 edge+, küçük kardeşi gibi Exynos 7420 işlemcisinden güç alacak ancak daha yüksek saat hızında çalışacak. Dolayısıyla performans olarak Exynos 7422 işlemcili Galaxy Note 5'ten yavaş ama Galaxy S6 ailesinin diğer üyelerinden daha hızlı olması muhtemel görünüyor. Bir başka önemli donanım farkı ise RAM kapasitesinde karşımıza çıkıyor. 3GB RAM'e sahip olan Galaxy S6 ve S6 edge'e kıyasla, büyük ekranlı yeni telefon aynı Galaxy Note 5 modeli gibi 4GB LPDDR4 RAM ile güçlendirilmiş.

Daha büyük ekrana bağlı olarak Galaxy S6 edge+, 3000mAh kapasiteli pil ile gelecek yani küçük kardeşlerinden neredeyse %20 daha büyük batarya kullanacak. SM-G928F kodunu taşıyan yeni telefonun fiyatı henüz bilinmese de, S6 edge'in ülkemiz satış fiyatını dikkate aldığımızda yeni telefonun 3000TL civarı bir başlangıç fiyatına sahip olacağı söylenebilir. Ağustos ayının ikinci haftası lanse edilmesi beklenen ve son haftasında dağıtımına başlanacağı söylenen Galaxy S6 edge+ ile ilgili yeni bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğz.

http://samsungviet.vn/threads/samsung-galaxy-s6-edge-plus-exynos-7420-pin-3000mah-ram-4gb.7133/