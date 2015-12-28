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Samsung Galaxy S6 mini bir e-ticaret sitesinde ortaya çıktı

Samsung'un mini akıllı telefon serisindeki son halka olması beklenen Galaxy S6 mini, sürpriz bir şekilde kendisini gösterdi. Model yakın zamanda resmiyete kavuşabilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S6 mini bir e-ticaret sitesinde ortaya çıktı


Tam da Samsung'un bu yılı mevcut Galaxy S6 serisi ile kapattığı düşünülürken, ortaya çıkan bir bilgi serinin mini bir üyeye daha kavuşacağını iddia ediyor. Uzun süredir kendisinden haber alamadığımız Galaxy S6 mini, yakında piyasaya çıkabilir. 

Samsung'un Galaxy S6 mini adında yeni bir model hazırlığı içerisinde olduğu yaz aylarında sıkça gündeme gelmişti ancak sonrasında ses seda çıkmadı ve iddialar da rafa kalktı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük e-ticaret sitelerinden LetsTango tarafından listelenen sayfa, iddiaları yeniden alevlendirdi. 

Galaxy S6 mini olarak sayfada yer alan model, daha önce dile getirilen donanım özelliklerine sahip. Platformun, cihazın piyasaya çıkacağına dair bazı duyumlar sonrasında sayfayı faaliyete geçirdiği tahmin ediliyor zira modelin piyasaya çıkması beklenmiyordu. 

Modelin 4.6 inçlik Super AMOLED ekranı Gorilla Glass 4 ile güçlendirilirken, 1.8GHz saat hızında çalışan Snapdragon 808 yonga setinden gücünü alıyor. Cihaz 2GB RAM ve 16GB artırılamayan kapasite ile desteklenirken, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera barındırıyor. 

Tasarım açısından Galaxy S6 serisinden farklı olmayan modelde; WiFi AC, Bluetooth 4.0, MHL 3 destekli microUSB girişi, Cat. 6 LTE modem, Android 5.1 işletim sistemi gibi özelliklere sahip. Samsung tarafından henüz resmi bir açıklama gelmediği için sayfanın doğruluk oranı nedir bilemiyoruz ancak Galaxy S7 lanse edilene kadar, piyasayı boş bırakmamak adına yeni bir versiyon satışa çıkarmak istemiş olabilir. Önümüzdeki haftalarda detayların netleşeceğini umut ediyoruz.  

http://www.letstango.com/product/samsung-galaxy-s6-mini/ Yorum Yaz
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koçari 3 yıl en beğenilen
16GB artırılamayan kapasite ile desteklenirken ...
1 Yanıt Yanıtla +8
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1BilimAdamı 3 yıl
z5c beklediğim gibi çıkmadı daha uygun fiyata bu sene belki s6mini yada yeni a3ü alabilirim.Aslında yeni galaxy a3ün isimlendirmesi s6mini olsada olurdu yani tasarımları çok benzer zaten
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No Way Out 3 yıl
2 Ay sonra s7 tanıtılcakken neden s6 mini çıkarıyorlar ki s7 mini yapsalar.
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stalker(1979) 3 yıl
Mini serisi alınabilecek donanıma ulaşmış sonunda :) Hafıza olayını bende sevmedim. Samsung hep bir eksik bırakacak :)
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stalker(1979) 3 yıl
Mini serisi alınabilecek donanıma ulaşmış sonunda :) Hafıza olayını bende sevmedim. Samsung hep bir eksik bırakacak :)
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wolf silver 3 yıl
ŞU AN KENDİMİ TELEFONLARDA MİCRO SD KART GİRİŞİ BIRAKMAYIP, MİCRO SD KART ÜRETEN SAMSUNG GİBİ HİSSEDİYORUM..
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OverClocK1ng 3 yıl
koçari
16GB artırılamayan kapasite ile desteklenirken...

Böyle bir cümleyi, kursa kursa anca Ekrem71 kurardı.
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ukilavuz 3 yıl
HafÄ±za niye artmiyor Samsung kendi kullansin
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SEO-Uzmanı 3 yıl
sanki canlı TV yayında kayıtsız reklam yapıyor gibi,
sanki RTÜK bize ceza yazar gibi bir konu başlığı olmuş bu biraz !
hacı sen TV kanalı değilsin sadece bir internet sitesisin ! :)
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N. Chomsky 3 yıl

Aklınca Z Compact serisine rakip olmayı denemiş Samsung
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cosica 3 yıl N. Chomsky
rakip olamaz ama pazarlama sayesinde iyi satışlar yapar Z5C'ye kıyasla. S3Mini, S4Mini, S5Mini bunlar insanların elinde çok gördüğümüz modellerden. S6Mini de tercih edilecektir bir şekilde.

Galaxy A3 2016 ile çakışan bir model olacak boyut olarak ve malzeme kalitesi olarak.
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Pi 3 yıl
16GB artırılamayan kapasite? Cok yamuk adamsin samsung. Maliyeti nedir bir sd kart yuvasinin? Cevap hazir tabi. Neymis efendim telefonu yavaslatirmis. Sana ne yahu ben kulanacam. Ama s7de koyarlarsa karti sen seyret o zaman.
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samsung galaxy s6 mini, Cep Telefonları ve
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