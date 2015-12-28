Samsung Galaxy S6 mini bir e-ticaret sitesinde ortaya çıktı





Tam da Samsung'un bu yılı mevcut Galaxy S6 serisi ile kapattığı düşünülürken, ortaya çıkan bir bilgi serinin mini bir üyeye daha kavuşacağını iddia ediyor. Uzun süredir kendisinden haber alamadığımız Galaxy S6 mini, yakında piyasaya çıkabilir.





Samsung'un Galaxy S6 mini adında yeni bir model hazırlığı içerisinde olduğu yaz aylarında sıkça gündeme gelmişti ancak sonrasında ses seda çıkmadı ve iddialar da rafa kalktı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük e-ticaret sitelerinden LetsTango tarafından listelenen sayfa, iddiaları yeniden alevlendirdi.





Galaxy S6 mini olarak sayfada yer alan model, daha önce dile getirilen donanım özelliklerine sahip. Platformun, cihazın piyasaya çıkacağına dair bazı duyumlar sonrasında sayfayı faaliyete geçirdiği tahmin ediliyor zira modelin piyasaya çıkması beklenmiyordu.





Modelin 4.6 inçlik Super AMOLED ekranı Gorilla Glass 4 ile güçlendirilirken, 1.8GHz saat hızında çalışan Snapdragon 808 yonga setinden gücünü alıyor. Cihaz 2GB RAM ve 16GB artırılamayan kapasite ile desteklenirken, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera barındırıyor.





Tasarım açısından Galaxy S6 serisinden farklı olmayan modelde; WiFi AC, Bluetooth 4.0, MHL 3 destekli microUSB girişi, Cat. 6 LTE modem, Android 5.1 işletim sistemi gibi özelliklere sahip. Samsung tarafından henüz resmi bir açıklama gelmediği için sayfanın doğruluk oranı nedir bilemiyoruz ancak Galaxy S7 lanse edilene kadar, piyasayı boş bırakmamak adına yeni bir versiyon satışa çıkarmak istemiş olabilir. Önümüzdeki haftalarda detayların netleşeceğini umut ediyoruz.

http://www.letstango.com/product/samsung-galaxy-s6-mini/