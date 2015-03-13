Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge aksesuarları resmiyet kazandı





Samsung'un yeni amiral gemi modelleri Galaxy S6 ve S6 Edge modellerini tanıtmasının ardından modeller için özel olarak geliştirilmiş aksesuarlar da görücüye çıktı. İlk kez aksesuarlar için bu kadar geniş bir ortaklık yapılıyor.

Kate Spade, Burton, Mont Blanc, Swarovski, Rebecca Minkoff ve Romero Britto markalarından özel olarak tasarlanmış 25 aksesuar kullanıcıları beklerken, ayrıca 6 farklı aksesuar üreticisi de 60'dan fazla türde ürün hazırladı.

Klasik S-View kılıfların yanında ayna özelliğine sahip kılıflar ve S6 Edge ekranını kapatan ve bildirimleri iletebilen kılıflar yer alıyor. Yine metal ve cam materyal kullanan Galaxy S6 Edge kılıfları, kablosuz şarj istasyonları, Mont Blanc cüzdan kılıfları da ürün yelpazesi içerisinde yer alıyor.

Samsung ayrıca üst seviye kulaklık ailesi Level'a da bir adet Bluetooth uyumlu kulak üstü kulaklık ekledi. 33mm çift katmanlı diyafram sürücüye sahip olan kulaklık 11 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Aksesuarlar modellerle birlikte satışa sunulacak.





http://androidcommunity.com/samsung-announces-accessories-partnerships-for-galaxy-s6-s6-edge-20150312/