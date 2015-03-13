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Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge aksesuarları resmiyet kazandı

4 yıl
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12
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge aksesuarları resmiyet kazandı
Samsung'un yeni amiral gemi modelleri Galaxy S6 ve S6 Edge modellerini tanıtmasının ardından modeller için özel olarak geliştirilmiş aksesuarlar da görücüye çıktı. İlk kez aksesuarlar için bu kadar geniş bir ortaklık yapılıyor.
Kate Spade, Burton, Mont Blanc, Swarovski, Rebecca Minkoff ve Romero Britto markalarından özel olarak tasarlanmış 25 aksesuar kullanıcıları beklerken, ayrıca 6 farklı aksesuar üreticisi de 60'dan fazla türde ürün hazırladı.
Klasik S-View kılıfların yanında ayna özelliğine sahip kılıflar ve S6 Edge ekranını kapatan ve bildirimleri iletebilen kılıflar yer alıyor. Yine metal ve cam materyal kullanan Galaxy S6 Edge kılıfları, kablosuz şarj istasyonları, Mont Blanc cüzdan kılıfları da ürün yelpazesi içerisinde yer alıyor.
Samsung ayrıca üst seviye kulaklık ailesi Level'a da bir adet Bluetooth uyumlu kulak üstü kulaklık ekledi. 33mm çift katmanlı diyafram sürücüye sahip olan kulaklık 11 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Aksesuarlar modellerle birlikte satışa sunulacak.

Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge aksesuarları resmiyet kazandı

http://androidcommunity.com/samsung-announces-accessories-partnerships-for-galaxy-s6-s6-edge-20150312/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-FA9189F46 4 yıl
En sonunda iphone dışında en çok aksesuara sahip olan telefon gördüm bildirimleri gösteren kılıf iyimiş
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Umutcan 4 yıl
Malzeme kalitesi dendi yine kılıfla kullanmak zorundayız. Kılıfa girdikten sonra ha metal ha plastik...
Çizilmez bir materyal kullansınlar artık.
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bluecry2000 4 yıl
Simdi bu alette SD card girisi ve degisebilir pil yok mu? Ne anladik?
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frislusw 4 yıl
Yahu 3-4 mm daha kalın yapsaydinizda vaauuvv pilide çok gidiyo deseydik en iyi kamera sende en iyi islemci sende ama pil kim ne derse desin sikinti
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kımyasal 4 yıl
Üreticiler asıl parayı aksesuardan kazanıyor,Apple bunu çok önceden kabloları özelleştirerek başlattı,şimdi arkasından Samsung,Htc vb. şirketler geliyor.Kısacası yolmak onusunda Apple kadar uzman değiller,fakat Çinlilerin elinden kaçarı yok.
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Das Boot 4 yıl
Cihazı malzeme kalitesine göre tercih eden sonra da kılıfla kullanan insanları bi türlü anlayamadım. Şu an note 3'ü 5-6 aydır kılıfsız ve ekran koruyucusuz kullanıyorum.
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danGerfuLL 4 yıl
Metal ve cam ise kiliflar onları korumak için de kılıf gerek.
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uçan tekme 4 yıl
fotoyu çok uzaktan çekmişler.hiçbişey belli olmuyor.

s6 ve s6 edge alamıyoruz bari kılıfını alalım hafız.
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