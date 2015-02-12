Samsung Galaxy S6'nın en net görüntüleri sızdırıldı





Sızıntıların bir çoğu aynı tasarımı işaret ediyor, büyük bir sürpriz olmazsa Güney Kore'li üreticinin yeni modeli bu şekilde görünecek. Ayrıca cihazın beklenen teknik özellikleri ise; 5.1" 2K çözünürlükte ekran,2.1GHz Samsung Exynos 7240 çipset, 3 GB sistem belleği, 32+ GB depolama alanı, 20 MP arka ve 5 MP ön kamera şeklinde. 1 Martta başlayacak mobil dünya kongresinde tanıtılması beklenen cihazın Android 5.0.2 sürümü ile piyasaya çıkması bekleniyor.

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Samsung'un yeni amiral gemisi olacak modeli Galaxy S6'yı tanıtmasına sayılı günler kala sızıntı haberleri de artmaya devam ediyor. S6 modeline ait olduğu iddia edilen görüntüler daha önce başka bir kılıf üreticisinden ve bir çalışanın tuvalette çektiği kasa fotoğrafları ile sızdırılmıştı.Bu kez ise en net fotoğraflar Çin de popüler sosyal medya sitesi Weibo da WowWee isimli bir sayfa tarafından sızdırıldı. Bir telefon kılıfı üreticisine ait olduğu söylenen fotoğraflar Galaxy S6 modelini tam anlamıyla ortaya koyuyor.