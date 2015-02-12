Samsung Galaxy S6'nın en net görüntüleri sızdırıldı

Bu kez ise en net fotoğraflar Çin de popüler sosyal medya sitesi Weibo da WowWee isimli bir sayfa tarafından sızdırıldı. Bir telefon kılıfı üreticisine ait olduğu söylenen fotoğraflar Galaxy S6 modelini tam anlamıyla ortaya koyuyor.
Sızıntıların bir çoğu aynı tasarımı işaret ediyor, büyük bir sürpriz olmazsa Güney Kore'li üreticinin yeni modeli bu şekilde görünecek. Ayrıca cihazın beklenen teknik özellikleri ise; 5.1" 2K çözünürlükte ekran,2.1GHz Samsung Exynos 7240 çipset, 3 GB sistem belleği, 32+ GB depolama alanı, 20 MP arka ve 5 MP ön kamera şeklinde. 1 Martta başlayacak mobil dünya kongresinde tanıtılması beklenen cihazın Android 5.0.2 sürümü ile piyasaya çıkması bekleniyor.
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Samsung sürekli dalga geçip genel hatları iPhone 6'ya benzeyen bir telefon çıkartırsa bir tarafımla gülerim.
gerci hepsi birbirine benziyo
ayrica alttan ustten bosluk artmis gibi
22 Kasım 2011 tarihinde satın aldığım Galaxy S2 hala amcam tarafından gayet aktif bir şekilde kullanılıyor bu iş nasıl olucak hacı¿
Kesinlikle katılıyorum.