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Samsung Galaxy S6'nın en net görüntüleri sızdırıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
26,2b
1
178
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung Galaxy S6'nın en net görüntüleri sızdırıldı
Samsung'un yeni amiral gemisi olacak modeli Galaxy S6'yı tanıtmasına sayılı günler kala sızıntı haberleri de artmaya devam ediyor. S6 modeline ait olduğu iddia edilen görüntüler daha önce başka bir kılıf üreticisinden ve bir çalışanın tuvalette çektiği kasa fotoğrafları ile sızdırılmıştı.

Bu kez ise en net fotoğraflar Çin de popüler sosyal medya sitesi Weibo da WowWee isimli bir sayfa tarafından sızdırıldı. Bir telefon kılıfı üreticisine ait olduğu söylenen fotoğraflar Galaxy S6 modelini tam anlamıyla ortaya koyuyor.

Sızıntıların bir çoğu aynı tasarımı işaret ediyor, büyük bir sürpriz olmazsa Güney Kore'li üreticinin yeni modeli bu şekilde görünecek. Ayrıca cihazın beklenen teknik özellikleri ise; 5.1" 2K çözünürlükte ekran,2.1GHz Samsung Exynos 7240 çipset, 3 GB sistem belleği, 32+ GB depolama alanı, 20 MP arka ve 5 MP ön kamera şeklinde. 1 Martta başlayacak mobil dünya kongresinde tanıtılması beklenen cihazın Android 5.0.2 sürümü ile piyasaya çıkması bekleniyor.
Samsung Galaxy S6'nın en net görüntüleri sızdırıldı

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inexo 4 yıl
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alexturner 4 yıl
s4 ile incelen alt ve ust çerçeve s5 ile kalinlasti s6 muhtemelen otoyol olucak
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Jimmy Vulmer 4 yıl
Note 4 aldim kafam rahat
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AlkanExclusive 4 yıl
Genel hatların yuvarlatılması, ses açma kapama tuşları vs böyle çıkacaksa gayette benziyor tasarım olarak..

Samsung sürekli dalga geçip genel hatları iPhone 6'ya benzeyen bir telefon çıkartırsa bir tarafımla gülerim.
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JonnyCaqe 4 yıl
flashi dondurup duruyorlar al sana yeni s6.s7de de flashi uste alirlar
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kule_genclik 4 yıl
kilifla kullanilinca samsungun baska modeli vardi kamerasi boyle ona benziyo
gerci hepsi birbirine benziyo
ayrica alttan ustten bosluk artmis gibi
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enternight 4 yıl
Sony'ye laf ederler çerçeve diye bide, şu samsungun iğrenç tasarımı ve iğrenç yazılımları olduğu sürece isterseler titanyumdan yapsınlar kasayı, isterselerde 20 gb ram koysunlar hiç bir işe yaramaz, samsung telefonun ömrü en fazla 2 senedir o da şanslıysanız...
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seFaßjk 4 yıl enternight
enternight

Sony'ye laf ederler çerçeve diye bide, şu samsungun iğrenç tasarımı ve iğrenç yazılımları olduğu sürece isterseler titanyumdan yapsınlar kasayı, isterselerde 20 gb ram koysunlar hiç bir işe yaramaz, samsung telefonun ömrü en fazla 2 senedir o da şanslıysanız...

22 Kasım 2011 tarihinde satın aldığım Galaxy S2 hala amcam tarafından gayet aktif bir şekilde kullanılıyor bu iş nasıl olucak hacı¿
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sadrag 4 yıl
En son çıkan "i am next galaxy" reklamındaki siluetiyle bu tipin hic alakası yok. Tarz birşey gelebilir gibi duruyor ama, samsungada cok guvenemiyor insan. Şöyle harbi bi telefon gelsede su s3 u degistirsek artik..
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^7pMş^ 4 yıl
ÇÖP çöp çöp
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cikopelo 4 yıl
vallahi s3 den s4 e guzel oldu ama s4 den sonra iyice sacmaladilar.
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mehmet_selim 4 yıl
dreek

Bu tiple cikacaksa hic cikmasin gercekten cirkin cakma ürünlere benziyor donanim olarak samsung hep güncel donanimlari kullaniyor orasi kesin ama tasarim su gibiyse rezalet iphone benzeri ürün istemiyorki samsung kullanicilari aksine farklılık istiyorlar tabi touch wiz ne olucak görelim sozde guncelenecekmis

Kesinlikle katılıyorum.
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