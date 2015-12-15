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Samsung Galaxy S7 modelinde MicroSD ihtimali

Samsung'un yeni amiral gemi modeli Galaxy S7 ile ilgili iddialar hız kazanırken, bazı detaylar da gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Bunlardan birisi hafıza kartı desteği.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S7 modelinde MicroSD ihtimali


Geçen yıl, Samsung'un Galaxy S6 amiral gemi modellerinde hafıza kartı desteğini tamamen kaldırması büyük eleştirileri de beraberinde getirmişti. Hafıza kartı desteği kullanıcıların kişisel verilerini saklamaları için iyi bir alternatif ve harici hafıza kartı desteği olmaması, bir süre sonra dahili kapasitenin yetersiz kalmasına neden oluyor. Özellikle sistem içerisinde hızlı bir veri transferi sağlamak isteyen ve UFS 2.0 standardına yer veren Samsung ise hafıza kartı desteğine pek sıcak bakmıyor ancak bu değişebilir. 

Gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy S7 serisinde kısmi olarak bu kararından vazgeçebilir. Şubat sonlarında duyurulması beklenen Galaxy S7 amiral gemisinde microSD kart desteğinin olacağına inanılıyor. Kart desteği sadece Galaxy S7 modeline özgü kalacak ve Galaxy S7 Edge modelinde yer almayacak. Tek model de olsa bile kart desteğinin eklenmesi Samsung takipçilerini sevindirecektir. 

Seri ile ilgili diğer bir bilgi ise USB Type-C girişi. Uzun zamandır Samsung'un yeni standarda geçeceği konuşuluyordu. Buradan sizlere aktardığımız haberimizde de kasa görselleri net bir şekilde ortaya çıkmıştı. Eğer herhangi bir tasarım değişikliği olmazsa USB Type-C girişi ile karşı karşıyayız. İki yönlü olarak kullanılabilen Type-C kabloları, temel aldığı USB standardına göre teorik olarak 10Gbps veri aktarım hızlarına olanak tanıyor. 

Şimdiye kadar USB 3.0 veya USB 3.1 Type-C bağlantılı herhangi bir mobil cihaz göremedik. LeTV, Nexus, Nokia N1 gibi modellerde USB 2.0 Type-C standardı kullanıldığı için hız teorik olarak en fazla 480Mbps seviyelerine çıkıyor. Eğer Samsung, Galaxy Note 3 modelinde olduğu gibi bir sürpriz yaparak USB 3.0 günlerine geri dönerse bu takdirde tüketici için büyük bir avantaj ortaya çıkacak. Temel aldığı standarttan bağımsız olarak Type-C bağlantısının uyumlu adaptör ile hızlı şarj imkanı sunduğunu da belirtelim. 

Cihaz ile ilgili diğer bir bilgi Force Touch benzeri bir teknoloji ile gelecek olması. Son dönemde oldukça popüler olan Force Touch veya 3D Touch dokunmatik ekran teknolojilerine Samsung da ClearForce ile katılıyor. Bu teknolojiler ekrana yaptığınız baskı seviyesine göre farklı komutlar çalıştırabiliyor. 

Synaptics tarafından geliştirilen ClearForce, sadece menü açılması değil ekranın kaydırılması, kilit ekranının açılması, klavyede shift tuşu görevi, resim düzenleme gibi pek çok fonksiyonu da destekliyor. Yani şu an için fonksiyon alanı en geniş teknoloji diyebiliriz. 

Son olarak cihazın donanım tabanlı bir göz tarama teknolojisine sahip olacağı da ifade ediliyor. Lumia 950 serisinden hatırlayacağımız üzere bu teknolojide kızılötesi bir kamera ve gözün fotoğrafını çeken ikinci bir kamera yer alıyor. Cihazın ana kameralarından bağımsız olan bu sistemde, kızılötesi kamera ile göz aydınlatılıyor ve ikinci kamera da fotoğrafını çekiyor. Daha sonra çok hızlı matematiksel hesaplar ile kayıtlı veriler karşılaştırılıyor ve onaylama yapılıyor. 

Maliyete odaklanmak adına farklı cihazlarda sadece ön kameraya entegre edilmiş yazılım çözümleri de mevcut ancak Samsung daha doğru tespitler yapabilen bir çözüm tercih edecektir. Elbette bu da cihazın nihai fiyatının artmasına bir sebep olabilir. 

Galaxy S7 serisinde kaç adet cihaz olacağı netleşmiş değil ancak iddialar sayının 4 olacağını işaret ediyor. Galaxy S7-S7 Edge-S7 Edge Plus zaten ihtimali güçlü olan modeller. Ek olarak Galaxy S7 Plus adında yeni bir model daha mevcut. 5.7 inçlik ekrana sahip bu modelin ne tür yenilikler sunacağı ise şimdilik bilinmiyor. Tahminler Galaxy S7-S7 Edge ikilisinin Mart ayında, Galaxy S7 Plus-Galaxy S7 Edge Plus ikilisinin ise yaz aylarında piyasaya çıkacağı yönünde.  
Samsung Galaxy S7 modelinde MicroSD ihtimali
 

http://venturebeat.com/2015/12/14/samsung-galaxy-s7-will-reportedly-feature-usb-type-c-microsd-and-a-version-of-3d-touch/ Yorum Yaz
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N. Chomsky 3 yıl en beğenilen

Sd Card desteği koyarsın, isteyen kullanır, istemeyen kullanmaz. Onun yerine telefonda yüklü gelen çoğu kişi için gereksiz olan uygulamaları kullanıcının isteğine bırak. Gereksiz yere Rame yük binmemiş olur. Çok tasalandığın performansı da yükseltmiş olursun.

Ama tabii Samsung'un asıl derdi performans değil, nasıl daha fazla para kazanabileceği olduğu için Apple'yi bu konuda taklit etmekten geri durmadılar. Sonuçta 32 ile 64 gb arasındaki fiyat farkı küçük bir şey değil.
Sd Card desteği koyarsın, isteyen kullanır, istemeyen kullanmaz. Onun yerine telefonda yüklü gelen çoğu kişi için gereksiz olan uygulamaları kullanıcının ...
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bircancan 3 yıl
ekran alt panel pentile ye devam sa,bu serisinede de para verilmez samsung un.nerde RGB alt dizilimli galaxy ler s2 yi özledik 480x800 olmasına ragmen yinede iyiydi.
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seref35 3 yıl
aycibin
bana biri şu açıklamayı yapamadı 1 senedir.sd kart yavaşlatırmış.hadi diyelim piyasanın en yavaş sd kartını bulduk aldık.telefon onun içindeki bilgiye eriştikçe yavaşlar.mesela uygulama,16MP resim,4K video vs...peki içine müzik attıysak nolacak?müzik yavaş mı çalacak?isteyene 64GB modeli satsın ama sd kartın özgürlüğünden neden mahrum bırakıyorsun. başka bir örnek daha vereyim.geçenlerde note4ü servise vereceğiz.yazılım atılacak bilgilerinizi yedekleyin dediler.yanımızda bilgisayar yoktu.gittik en yakın mağazadan 32gb kart alıp taktık.ne var ne yok yedekleyip cebimize koyduk.bu telefon note5 olsaydı nolacaktı? samsung s810 şarj ve ısınma problemlerinden dolayı rekabette bu sene rahat etti ama 2016da bu kadar rahat edemeyecek.sd kart yoksa millet daha kolay başka markaya geçer.

Sd kart yavaşlığı şu şekilde olabilir
iki tip sd kart örneğe alıyorum misal biri sandisk ultra uhs-1 80 MB/s a varan anlık okuma hızı var ikinci de atıyorum sandisk class10 kart bunlarda maksimum 45MB/s
şimdi class 10 dan uhs-1 e 35 mb daha fark var performans genel olarak 4 faktör var
1. Sd kartın okuma hızı
2. Sd kartın büyüklüğü (8,16,32,64,128 vs)
3. Sd kartın doluluğu
4. Cihazın Sd kartı okuma kapasitesi örnek kart 80MB/s hıza kadar der ama anlık koşul ve cihaz önemli galaxy ace de okuması var note 3 de okuması var
şimdi 1. faktörü ilk başta class10 ve uhs standartı olarak belirledil
elimizde iki tipten 32 GB lık modeller var bunlarında 20 GB lık kısmı müzik film vs dolu gelelim cihaz yavaşlaması android sisteminde cihaz yeniden başladıktan sonra medya taraması yapmakta yani galeriye eklencek fotoğraf ve videolar müzikler cihaz tarafından taranıyo konumları sabitleniyor ve ilk açılışta yığılmayı taranan boyuta göre fark edebiliyoruz
Teknik anlamda cihaz ve kart tam kapasite çalıştı dersek 20GB'ı uhs kart 4 dakika da okuyup hazır hale gelirken class 10 durumunda 7.4 dakika arada 3.4 dakika fark var
Bu hesap kişisel dosyalar için birde bazı uygulamar sd karta veri depolaması durumunda aynı anda 2 şey için istek olacak misal oyunda sd karttan okurken arkada müzik açtınız iki kere zorluk hıza direk etki pile etki ısınma olarak dönüyor
Sd kart özgür bırakma kısmına katılıyorum kullanıcı kararı veren olması gerekir.
ama herşey istediğimiz gibi olmuyor ha samsung der ben size ssd vari saniyede 200-300 mb lara varan dahili hafıza entegre ettim ülkenizede 32 dışında 64 veya 128 GBlık model gönderirim bir nebze uyar çünkü 18 GB spotify kullanmakta sd kartsız 32 lik cihazda kullanılabilir genellikle 22 - 26 Gb arası yanı cihaz nerdeyse doldu durumu büyük sıkıntı.
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Zxss 3 yıl
Fiyatı 1500Tl bandında olmadığı sürece almam.Çok abarttılar fiyatları 3000 tl civarı bir telefon için çok fazla.Zaten ikinci elde yarıya düşüyor.
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kadirirdem 3 yıl
bencede micro sd gelmeli sırf bunun yüzünden note 4 alan çok arkadaşım var. koysun sd kartı sd kart takarkende uyarsın class 10 takın yoıksa yavaşlar desin yeter....
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Pi 3 yıl kadirirdem
kadirirdem
bencede micro sd gelmeli sırf bunun yüzünden note 4 alan çok arkadaşım var. koysun sd kartı sd kart takarkende uyarsın class 10 takın yoıksa yavaşlar desin yeter....

Mesela ben. Bataryasi cikip kart takilan tek bu cihaz vardi. Bunu aldim. Ayni fiyata not5 veya s6 olsa yine almazdim


Ama ne diyordu zamsung sd kart cihazi yavaslatir falan filan. Seve seve mecbur geri getirecekler karti. Elleri mahkum. Keske tuketicide bilincli olsa da 2500 3000lira telefona para vermese. O zaman adam olur bunlar
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theyapici 3 yıl
bunu kullanmak için 3.1 li anakart mı lazım yoksa usb 3 tede verimli midir üreticiler üzerine koyacaklar mecbur 820 iyi olursa 820 koyarlar gibi ama ezik ısınan bir şey çıkmaz gibi bu sefer 14 nm nimetleri fayda edecektişr 2016 güzel bir yıl oalcak mobilde
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Qonrul 3 yıl
olmazsa yazık olur
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TIMERIDER 3 yıl
Bari şunun minisi gelse güçlü donanımlı bir ufaklık olsa,exynos 8890 yada snapdragon 820 olsa balıklama dalarım.
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OverClocK1ng 3 yıl
Elbette ki hafıza kartı takınca, telefonun kendi belleğinin hızına göre fark oluyor. Hele ki yavaş bir hafıza kartı takılınca aradaki fark iyice açılır. Ama telefon yavaşlıyor diye hafıza kartı koymayan Samsung'un, müşterisinin adına tercih yapma hakkını doğru bulmuyorum.
Yavaşlıyor mu kardeşim. Sen hafıza kartı yuvasını koy. Ama kart takıldığı zaman, ekrana telefonun yavaşlatacağına dair bir uyarı mesajı çıksın. En azından performans düşebilir, bunun sebebi kart desin.
Yani tercih müşterinin olmalı. İsteyen en hızlı kartı takar, ama kamera arayüzünden telefon hafızası seçer. Çok resim birikince de hafıza kartına kopyalar mesela.
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a_y_k_u_t 3 yıl
Kaç lira kardeşim bir 128gb depolama he kaç liraaaaaa ??? 2000 lira veriyorsun en az, yap şunların hepsini 128gb hiç kimse sd kart falan sormasın sana, güvenlik falan filan ondan koymuyoruz sd kart da demezsin en azından. Ama yok siz 64gbliği 32likten 300 lira pahalı yaparsınız 300 lira mı 32gb :///
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DH Misafiri 3 yıl
S7
5.2 İNCH QHD EKRAN
RETİNA TARAYCIYI VE 3D BASKI ALGILAMA
EXYNOS 8890 8 ÇEKİRDEKLİ İŞLEMCİ
4 GB VEYA 4.5 GB RAM
21 MP KAMERA (İMX 232)
8 MP ÖN KAMERA + FLAŞ
32 GB DEPOLAMA + SD KART
USB-C
ANDROİD 6.0 OS
NOTE 6
S7'DEN FARKI - 6 GB RAM - DAHA GELİŞMİŞ EXYNOS 8 CHİPSET , DUOPİXEL ÇİFT KAMERALI BRİTCELL TABANLI BİR KAMERA ,GELİŞTİRLMİŞ S-PEN
4K 6 İNCH BİR EKRAN
VE ANDROİD 7.0
BENCE YİNE YEKPARE BİR TELEFON OLACAK NEDEN DERSENİZ ARTIK METAL KASA KULLANILIYOR.VE YİNE BATARYA DEĞİŞMEYECEK.EN FAZLA SİM KARTININ TAKILACAĞI BÖLGENİN YANINA SD KART SLOTU KOYACAKLAR.Duo pixel'e gelince s7'ye kadar bu kameranın üretilmeyeceğini ve samsung'un sony'nin z5'te kullanılan Exmor RS imx 232 kamerasını
kullanacağını tahmin ediyorum.ve s7 6gb ram'la gelmez.samsung elindeki 4 gb ddr4 ram'leri s7 serisinde kullanır
haklımıyım beyler
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