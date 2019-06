Samsung Galaxy S7 modelinde MicroSD ihtimali

Geçen yıl, Samsung'un Galaxy S6 amiral gemi modellerinde hafıza kartı desteğini tamamen kaldırması büyük eleştirileri de beraberinde getirmişti. Hafıza kartı desteği kullanıcıların kişisel verilerini saklamaları için iyi bir alternatif ve harici hafıza kartı desteği olmaması, bir süre sonra dahili kapasitenin yetersiz kalmasına neden oluyor. Özellikle sistem içerisinde hızlı bir veri transferi sağlamak isteyen ve UFS 2.0 standardına yer veren Samsung ise hafıza kartı desteğine pek sıcak bakmıyor ancak bu değişebilir.





Gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy S7 serisinde kısmi olarak bu kararından vazgeçebilir. Şubat sonlarında duyurulması beklenen Galaxy S7 amiral gemisinde microSD kart desteğinin olacağına inanılıyor. Kart desteği sadece Galaxy S7 modeline özgü kalacak ve Galaxy S7 Edge modelinde yer almayacak. Tek model de olsa bile kart desteğinin eklenmesi Samsung takipçilerini sevindirecektir.





Seri ile ilgili diğer bir bilgi ise USB Type-C girişi. Uzun zamandır Samsung'un yeni standarda geçeceği konuşuluyordu. Buradan sizlere aktardığımız haberimizde de kasa görselleri net bir şekilde ortaya çıkmıştı. Eğer herhangi bir tasarım değişikliği olmazsa USB Type-C girişi ile karşı karşıyayız. İki yönlü olarak kullanılabilen Type-C kabloları, temel aldığı USB standardına göre teorik olarak 10Gbps veri aktarım hızlarına olanak tanıyor.





Şimdiye kadar USB 3.0 veya USB 3.1 Type-C bağlantılı herhangi bir mobil cihaz göremedik. LeTV, Nexus, Nokia N1 gibi modellerde USB 2.0 Type-C standardı kullanıldığı için hız teorik olarak en fazla 480Mbps seviyelerine çıkıyor. Eğer Samsung, Galaxy Note 3 modelinde olduğu gibi bir sürpriz yaparak USB 3.0 günlerine geri dönerse bu takdirde tüketici için büyük bir avantaj ortaya çıkacak. Temel aldığı standarttan bağımsız olarak Type-C bağlantısının uyumlu adaptör ile hızlı şarj imkanı sunduğunu da belirtelim.





Cihaz ile ilgili diğer bir bilgi Force Touch benzeri bir teknoloji ile gelecek olması. Son dönemde oldukça popüler olan Force Touch veya 3D Touch dokunmatik ekran teknolojilerine Samsung da ClearForce ile katılıyor. Bu teknolojiler ekrana yaptığınız baskı seviyesine göre farklı komutlar çalıştırabiliyor.





Synaptics tarafından geliştirilen ClearForce, sadece menü açılması değil ekranın kaydırılması, kilit ekranının açılması, klavyede shift tuşu görevi, resim düzenleme gibi pek çok fonksiyonu da destekliyor. Yani şu an için fonksiyon alanı en geniş teknoloji diyebiliriz.





Son olarak cihazın donanım tabanlı bir göz tarama teknolojisine sahip olacağı da ifade ediliyor. Lumia 950 serisinden hatırlayacağımız üzere bu teknolojide kızılötesi bir kamera ve gözün fotoğrafını çeken ikinci bir kamera yer alıyor. Cihazın ana kameralarından bağımsız olan bu sistemde, kızılötesi kamera ile göz aydınlatılıyor ve ikinci kamera da fotoğrafını çekiyor. Daha sonra çok hızlı matematiksel hesaplar ile kayıtlı veriler karşılaştırılıyor ve onaylama yapılıyor.





Maliyete odaklanmak adına farklı cihazlarda sadece ön kameraya entegre edilmiş yazılım çözümleri de mevcut ancak Samsung daha doğru tespitler yapabilen bir çözüm tercih edecektir. Elbette bu da cihazın nihai fiyatının artmasına bir sebep olabilir.





Galaxy S7 serisinde kaç adet cihaz olacağı netleşmiş değil ancak iddialar sayının 4 olacağını işaret ediyor. Galaxy S7-S7 Edge-S7 Edge Plus zaten ihtimali güçlü olan modeller. Ek olarak Galaxy S7 Plus adında yeni bir model daha mevcut. 5.7 inçlik ekrana sahip bu modelin ne tür yenilikler sunacağı ise şimdilik bilinmiyor. Tahminler Galaxy S7-S7 Edge ikilisinin Mart ayında, Galaxy S7 Plus-Galaxy S7 Edge Plus ikilisinin ise yaz aylarında piyasaya çıkacağı yönünde.

http://venturebeat.com/2015/12/14/samsung-galaxy-s7-will-reportedly-feature-usb-type-c-microsd-and-a-version-of-3d-touch/