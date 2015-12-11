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Samsung Galaxy S7 serisi 4 farklı modele sahip olacak

Geçtiğimiz sene S6 ailesine kavisli ekrana sahip S6 Plus ve S6 Plus Edge modellerini ekleyen Samsung bu kez aileyi biraz daha genişleyerek 4 model ile birlikte piyasada olacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,5b
1
25
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung Galaxy S7 serisi 4 farklı modele sahip olacak
 
Samsung'un gelecek planları netleşmeye başlıyor. Son dönemlerde sızıntıların artmasıyla birlikte Güney Koreli teknoloji devinin duyuracağı modeller de belli olmaya başladı. Son olarak Galaxy S7 Plus adındaki modelin render videosu ise yeni bir modelin geleceğine ilk işaretti.

Önemli bir başka sızıntı kaynağı @evleaks ise kısa bir süre önce bu durumu doğrulayacak 4 farklı Galaxy S7 modelinin tanıtılacağını iddia etti. Galaxy S7, Galaxy S7 plus, Galaxy S7 edge, ve Galaxy S7 edge Plus adındaki modellerin 3 tanesini zaten Galaxy S6 ailesiyle birlikte görme imkanı bulduk. Galaxy S7 modeli ailenin temelini oluştururken S7 Edge yine geçtiğimiz seride olduğu gibi iki tarafı kavisli bir yapı sunacak. Geçen yıl yalnızca Edge modelinin "Plus" isimli daha büyük bir varyasyonu tanıtılsa da, bu yıl S7'nin de "Plus" takılı büyük boyutlu bir seçeneği tanıtılacak.
Samsung Galaxy S7 serisi 4 farklı modele sahip olacak
 
Yeni modeller için Exynos 8890 ve Snapdragon 820 iddiaları da alevli bir şekilde tartışılırken Samsung 4 farklı modelin bazılarında kendi çipsetine, bazılarında ise Snapdragon 820'ye yer verebilir. Bunun yanı sıra yeni modellerde magnezyum kasa, HiFi ses teknolojisi ve 3D Touch benzeri bir basınç algılama özelliğinin bulunması bekleniyor. Çıkış tarihi ile ilgili iddialar 21 Şubat'ta yapılacak Samsung etkinliğinde yeni modellerden en az ikisinin resmiyete kavuşacağı yönünde.

http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s7_to_actually_come_in_4_versions-news-15475.php Yorum Yaz
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hasan.sonus 3 yıl en beğenilen
Biraz komplo teorisi gibi olucak ama bence Samsung Plus modellere Exynos 8890 normal modellere de Snapdragon 820 koyacak. Plus modeller büyük olduğu için doğal olarak ısıyı daha iyi dağıtıp daha az ısınıcak ve Samsung günün sonunda " Bakın Qualcomm un işlemcisi yine ısınıyor bizimkisi ie ısınmıyor." deyip Exynos un reklamını yapacak.
Biraz komplo teorisi gibi olucak ama bence Samsung Plus modellere Exynos 8890 normal modellere de Snapdragon 820 koyacak. Plus modeller büyük olduğu için doğal ...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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Sirkadyen 3 yıl
Model sayısını azaltacaklarına patır patır yeni model ekliyorlar.

Büyük ekran isteyenler için Note serisi, daha küçük ekran için S serisi vardı işte. Birer birer çıkart, daha ne ekliyorsun dörder beşer
Model sayısını azaltacaklarına patır patır yeni model ekliyorlar.Büyük ekran isteyenler için Note serisi, daha küçük ekran için S serisi vardı işte. ...
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Yanıtla +8
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Fenomenon 3 yıl hasan.sonus
hasan.sonus
Biraz komplo teorisi gibi olucak ama bence Samsung Plus modellere Exynos 8890 normal modellere de Snapdragon 820 koyacak. Plus modeller büyük olduğu için doğal olarak ısıyı daha iyi dağıtıp daha az ısınıcak ve Samsung günün sonunda " Bakın Qualcomm un işlemcisi yine ısınıyor bizimkisi ie ısınmıyor." deyip Exynos un reklamını yapacak.

Hocam biraz fazla komplo teorisi olmuş. Çünkü cep telefonu alanların çoğu exynos, qualcomm falan bilmez. Günün sonunda kimse S820 ısındı demez, S7 ısındı der.
hasan.sonusBiraz komplo teorisi gibi olucak ama bence Samsung Plus modellere Exynos 8890 normal modellere de Snapdragon 820 koyacak. Plus mode...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 3 yıl
Samsung ne yazıkki halen apple in neden bazi kullanıcıların tercihi olduğunu anlamamış. Bazi insanlar artık ellerindekinin ne olduğu bilinsin istiyor. Binbir çeşit degil az öz sayıda model ve baktığında anlaşılacak cihazlar istiyor. Artik şu kadar ram mis su kadar gb mis, ppi mis, şu kadar inç ekran falan bunlar hikaye. Bunlar artık her telefonda var. Apple dediğin marka yılda aynı anda çıkardığı 2 telefonla piyasayı domine ediyor. Ürünlerini birbirinde kırdırmıyor isteyen küçük isteyen büyük ekranlı alıyor. Zaten bi iPhone görüncede tanımayan kalmadı. Tabi piyasada sd kart ve değiştirilebilir pil icin telefon tercih yapan kullanıcılar var. Ama benim gözlemlerim bu sekilde. Samsung stratejik Olarak biraz daha dikkat etmeli
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isilc 3 yıl
s5 tanıdığımda var resimleri süper çekiyor,
ben şu an j7 almayı planlıyorum veya j5
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Seko92 3 yıl
Birbirinin aynısı bir dolu modelden bir yenisi daha. Dışarıdan bakınca da, kullanınca da hepsi birbirinin aynısı telefonlar silsilesi... Kullanıcılar biraz kendilerine gelse bir tane telefon satamazlar.
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freudunpiposu 3 yıl
Exynos 7420 serin serin çalışırken 3.0 ghz'lik bir sobacomm'lu model umarım türkiye'ye gelmez.
Cahil cühela ölüyor, qualcomm da qualcomm diye. Bir al eline 5433 vs 810. hangisi daha çok ısınıyor, bir de daha çok ısınanda performans fazlası da yok.
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X-FI 3 yıl
Hi-Fi ses teknolojisi derken? Hoparlör mü değişti, yeni DAC mı koydular?
Şu an ki android sürümünün Audiophile ses vermesi hakkında hiçbir detay yok ayrıca. Bit-perfect ses var mı yok mu belli değil.
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benhuraxu 3 yıl
Biz mini modeli beklerken onlar kaba saba modeller ekliyorlar. Piyasada büyük ekran mı kalmadi?
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meego 3 yıl
abicim 2 tane çıkar;
büyük ekran isteyenler , küçük ekran isteyenler(özellik aynı olacak tabi).
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Sirkadyen 3 yıl
Model sayısını azaltacaklarına patır patır yeni model ekliyorlar.

Büyük ekran isteyenler için Note serisi, daha küçük ekran için S serisi vardı işte. Birer birer çıkart, daha ne ekliyorsun dörder beşer
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smart1978 3 yıl
Snapdragon 820 yi Samsung üretiyor tabiki ısınacak Apple Iphone 6s lerin işlemcisini de Samsung üretiyor ve Samsung üretimli Iphone 6s ler daha çok ısındığı bilimsel olarak kanıtlandı .
Olay Snapdragon un Samsung üretmesi . Samsung daha da ufak yapacağım diye parçalar birbirine yakınlaşmasından ötürü ısı tahliyesi sağlıklı ve tam olamamasının sonucu olarak ısınma problemı olmakta .
Yani işlemci hangi ortamda inşaa edildiği ısınma ve haliyle performans dar boğazına vesile olabilmesi açısından önemlidir .
Qualcomm Samsung un kucağına düşmemeliydi .
Galaxy S7 4 çeşit olması daha da kötü ..
Güncel donanımlarda olmaması da kötü USB Type-C neden es geçtiler ?!
USB TYPE-C bağlanabilme çeşitliliği ve imkanları ile cezbetmekte ama Samsung inadına es geçiyor ! Tuhaf.
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deoksiriboz1001 3 yıl
ben s7 edge plus active neo modelini bekleyeceğim galiba
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Düz Herif 3 yıl
abu durun s6 yi yeni aldik ya
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kadirirdem 3 yıl
iyice arap çorbasına döndü bu iş böyle çıkarsa note 5 ne olacak sadece kalemi için mi alacaklar bunu saçma olmuş s7 edge standart model olurdu bir de note 5 olurdu 2 modelle paşa paşa satardı bu sefer çok karışmış...
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