Samsung Galaxy S7 serisi 4 farklı modele sahip olacak

Samsung'un gelecek planları netleşmeye başlıyor. Son dönemlerde sızıntıların artmasıyla birlikte Güney Koreli teknoloji devinin duyuracağı modeller de belli olmaya başladı. Son olarak Galaxy S7 Plus adındaki modelin render videosu ise yeni bir modelin geleceğine ilk işaretti.

Önemli bir başka sızıntı kaynağı @evleaks ise kısa bir süre önce bu durumu doğrulayacak 4 farklı Galaxy S7 modelinin tanıtılacağını iddia etti. Galaxy S7, Galaxy S7 plus, Galaxy S7 edge, ve Galaxy S7 edge Plus adındaki modellerin 3 tanesini zaten Galaxy S6 ailesiyle birlikte görme imkanı bulduk. Galaxy S7 modeli ailenin temelini oluştururken S7 Edge yine geçtiğimiz seride olduğu gibi iki tarafı kavisli bir yapı sunacak. Geçen yıl yalnızca Edge modelinin "Plus" isimli daha büyük bir varyasyonu tanıtılsa da, bu yıl S7'nin de "Plus" takılı büyük boyutlu bir seçeneği tanıtılacak.

Yeni modeller için Exynos 8890 ve Snapdragon 820 iddiaları da alevli bir şekilde tartışılırken Samsung 4 farklı modelin bazılarında kendi çipsetine, bazılarında ise Snapdragon 820'ye yer verebilir. Bunun yanı sıra yeni modellerde magnezyum kasa, HiFi ses teknolojisi ve 3D Touch benzeri bir basınç algılama özelliğinin bulunması bekleniyor. Çıkış tarihi ile ilgili iddialar 21 Şubat'ta yapılacak Samsung etkinliğinde yeni modellerden en az ikisinin resmiyete kavuşacağı yönünde.

