iPhone 17 Pro’dan heyecanlandıran sızıntı: Yıllar sonra kamera tasarımı değişiyor mu?

Apple, iPhone 17 Pro serisiyle birlikte tasarım anlayışında köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Sızdırılan yeni görseller ve söylentiler, cihazın en dikkat çekici yeniliğinin yatay kamera çubuğu olacağını gösteriyor. Google’ın Pixel serisini andıran bu tasarımda, üçlü kamera sistemi sol tarafa, flaş, mikrofon ve LiDAR sensörü ise sağ tarafa yerleştirilmiş durumda. Apple’ın bu düzenlemeyi neden tercih ettiği net olmasa da, kamera modülüne ekstra işlevler eklenebileceği konuşuluyor.

Sızdırılan üretim hattı görüntüleri, iPhone 17 Pro Max’in gövde yapısına dair ipuçları sunuyor. CNC makinelerinde işlenen metal bileşenler, cihazın ya alüminyum ya da titanyum çerçeveye sahip olacağını gösteriyor. Apple’ın, iPhone 15 Pro ve 16 Pro’da kullandığı titanyum çerçeveyi terk edip, alüminyum ve cam karışımı bir gövdeye geçeceği belirtiliyor. Bu değişiklik, cihazın daha dayanıklı olmasını sağlarken, kablosuz şarj özelliğini de koruyacak.

Bir diğer dikkat çeken iddia ise tersine kablosuz şarj özelliği. Apple’ın, iPhone 17 Pro modellerinde 7.5W gücünde tersine şarj teknolojisini test ettiği söyleniyor. Bu özellik, AirPods veya Apple Watch gibi cihazların iPhone üzerinden kablosuz olarak şarj edilmesine olanak tanıyabilir.

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iPhone 17 Pro Max’in kasa kalınlığında da küçük bir artış bekleniyor. Mevcut model olan iPhone 16 Pro Max’ten biraz daha kalın olacak bu yeni model, daha büyük bir batarya ile gelebilir.

Apple ayrıca, Plus modelini kaldırarak yerine iPhone 17 Air adlı yeni bir model getirmeyi planlıyor. Daha ince bir tasarıma sahip olacağı belirtilen bu modelin, yatay kamera çubuğu barındıracağı ancak tek lensli bir kamera sistemine sahip olacağı ifade ediliyor. Standart iPhone 17 modeli ise mevcut tasarım dilini koruyacak ve Pro modellerle arasındaki fark daha da belirginleşecek.

Apple’ın iPhone 17 serisini Eylül ayında tanıtması bekleniyor. Yatay kamera çubuğu, tersine kablosuz şarj ve yeni gövde tasarımı gibi değişiklikler, iPhone 17 Pro modellerini dikkat çekici kılacak gibi görünüyor.

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