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Samsung Galaxy S8'in pilini patlatamadılar

Galaxy S8'i testereyle ortadan ikiye kesen popüler YouTube kanalı What’s Inside ve acımasız JerryRigEverything bile cihazın pilini patlatmayı başaramadı. Samsung bu kez işi sıkı tutmuş gibi görünüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,1b
1
32
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Galaxy S8 tanıtıldıktan sonra muhtemelen herkesin zihnindeki en büyük soru Galaxy Note 7 gibi patlayıp patlamayacağıydı. Samsung yeni amiral gemisindeki pilin sıkıntı yaratmayacağından emin olmak için hiçbir masraftan kaçınmadı ve Güney Koreli şirketin bu çabaları sonuç vermişe benziyor.
What’s Inside ve akıllı telefonları sert işkenceden geçiren JerryRigEverything isimli YouTube kanalları, Galaxy S8 ve pilini oldukça zor duruma sokarak herkesin merak ettiği testi gerçekleştirdiler. En önemlisi de hiçbir patlamanın olmaması.
Galaxy Note 7 sıkıntısı aslında bir anlamda onlarca yıldır süregelen bir gerçeği vurgulamış oldu. Yani ceplerimize ve geceleri baş ucumuza potansiyel patlayıcı maddeler koyduğumuzu. Elbette pil teknolojisi bu tür durumların sıklıkla gerçekleşmeyeceği seviyede ancak henüz tehlikeli kimyasallardan kurtulabildiğimiz noktaya gelmiş değil.
Samsung, geçen yılki olayların da etkisiyle pil teknolojisinin geliştirilmesinde yeni bir aşamaya geçmiş gibi görünüyor. Galaxy S8, diğer akıllı telefonlarda olduğu gibi lityum iyon pile sahip. Ancak muhtemelen özel bir teknolojiyle, tahribata uğradığı durumlarda patlamasını önlemek için sertleştirilmiş. Yani sivri birşey batırma veya keskin bir nesneyle kesme gibi durumlara karşı dayanıklı hale getirilmiş.
Ayrıca Bkz. "Türk yapımı yapboz bilgisayar kasasına 2 uluslararası ödül"
Popüler YouTube kanalı What's Inside ve kendisine eşlik eden JerryRigEverything, mini el testeresi kullanarak Galaxy S8'i biçerken aynı zamanda bataryayı da kesiyorlar. Ancak pilin alev almak yerine duman çıkardığını, şiştiğini ve bir miktar lityum iyonu sızdırdığını görüyoruz. Buna rağmen herhangi bir patlama veya alev alma meydana gelmiyor. Daha sonrasında ise kesici bir aletle pili delmeye devam ediyorlar.
Dolayısıyla Galaxy S8'deki pilin bu tür delinmelere karşı dayanıklı olduğuna şahit oluyoruz ancak bu daha ciddi tahribatlara karşı tamamiyle güvenli olduğu anlamına da gelmiyor. Samsung'un yeni amiral gemisi hakkındaki en büyük şüphelerden birini -az ya da çok- giderdiğini görmek sevindirici. Bunun tüketicilerin güvenini tekrar kazanmaya yetip yetmeyeceğini ise zaman gösterecek.

https://www.youtube.com/watch?v=C_PUpJeV0_4 Yorum Yaz
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viper17 2 yıl en beğenilen smart1978
smart1978

Mesele patlamasi degil sismesi .

note 7 de şiştiği için toplatıldı zaten.
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bluebest 2 yıl
Samsung'un elinden hiç bir şey kurtulmaz, YouTube üzerinden bir test izledim S8 plus iPhone 7 plus'ı pil süresinde darmaduman ediyordu. Hem çok daha hızlı doluyor hem de çok daha geç boşalıyor.
Note 7'de yaşanan olay belki de depolanabilir enerjide yeni bir çağın başlangıcı olur.
Bu arada ben 1 senedir iphone 6S kullanıyorum yanlış anlaşılma olmasın.
Samsung'un elinden hiç bir şey kurtulmaz, YouTube üzerinden bir test izledim S8 plus iPhone 7 plus'ı pil süresinde darmaduman ediyordu. Hem çok daha hızlı dolu...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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X-FI 2 yıl
işte bu güzel bir mühendislik ürünü. adamlar sorunun kaynağına inmiş, bunu medyayla paylaşmışlar sonra çözümünü bularak yeni pil üretmişler. son olarak QA ekibinin burada daha çok önemli bir rolü var, iyice test etmiş olmalılar ki bu sefer ortaya güvenilir birşey çıkmış.
yetenek ve kooperasyon.
işte bu güzel bir mühendislik ürünü. adamlar sorunun kaynağına inmiş, bunu medyayla paylaşmışlar sonra çözümünü bularak yeni pil üretmişler. son olarak QA ekibi...
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TearsForFears 2 yıl
Konuyla alakasız ama bence hiç tartışmayın nasılsa bu telefonları artık alamayacağız fiyatları 5k yı gördü. 1k ya mis gibi telefonlar var al düşsün kırılsın için acımaz en azından.
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Marrusia 2 yıl TearsForFears
TearsForFears
Konuyla alakasız ama bence hiç tartışmayın nasılsa bu telefonları artık alamayacağız fiyatları 5k yı gördü. 1k ya mis gibi telefonlar var al düşsün kırılsın için acımaz en azından.

Piyasaya yeni giren telefonlar 1K ya zor artik snapdragon 200 falan anca onlarda zaten çöp S600 altı bana göre alınmaz
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tolgabes64 2 yıl
normal gündelik kullanım senaryosundayken batarya şişme esnasında kapakların ve kasanın baskısı altında nasıl bir sonuç çıkar?
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DH Misafiri 2 yıl
Fiyatı Patladı Zaten Birde Pilidemi Patlasın :D
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Roark 2 yıl
pil delmekle patlayan bir kimyasal bileşeni değil. kullanım esnasında tüm hücrelerinde yoğun akım altında belli olur. saçma sapan bir youtube kanalı şovu. burada pilin patlaması ne güvensiz yapar telefonu ne de şu sonuç güvenli yapar. kullanım sonrası belli olur.
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shadowtr 2 yıl Roark
Roark
pil delmekle patlayan bir kimyasal bileşeni değil. kullanım esnasında tüm hücrelerinde yoğun akım altında belli olur. saçma sapan bir youtube kanalı şovu. burada pilin patlaması ne güvensiz yapar telefonu ne de şu sonuç güvenli yapar. kullanım sonrası belli olur.

benim bildiğim note 7 deki pili aynı şekilde deldiğinde kıvılcım saçarak infilak ediyor. bu pilde ise bir kıvılcım ve yangın tehlikesi gözükmüyor şu an için.
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MDV 2 yıl
Lityum iyonu nun zararlari nedir?
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Hasegawa 2 yıl MDV
MDV

Lityum iyonu nun zararlari nedir?

Lityum havayla (oksijenle) temas edince yanar. su ile sondurulemez.
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WB 2 yıl
Artik cok gec, itibar bir kere kaybedildi mi kolay kolay geri gelmez..
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ti7800 2 yıl
Bu şimdi pil testi mi oluyor? Neyin kafası bu?
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homebird 2 yıl
Biz daha canlı görmedik, adam kesiyor ya! İşkenceyi telefona değil bize yapıyor imansızlar :D
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Hasegawa 2 yıl homebird
Orijinalden alıntı: homebird

Biz daha canlı görmedik, adam kesiyor ya! İşkenceyi telefona değil bize yapıyor imansızlar :D

Iyi de o telefon 800 $, adamin asgari ucretinin %40'i, bizdeki gibi 3,5 kati degil.
Ustelik 2 milyon kisi izlemis. O parayi en az 30 defa cikartmistir.
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merveyanar 2 yıl
samsungların pil sorununun kolay kolay çözebileceklerini sanmıyorum en iyisi sony-z serisi bence
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10ff 2 yıl
yok artik. youtube daki gordugum
basit videolarin bile haber niteligi tasimasi gercekten gulunc bir duruma dusuruyor.
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