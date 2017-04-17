Samsung Galaxy S8'in pilini patlatamadılar

Galaxy S8 tanıtıldıktan sonra muhtemelen herkesin zihnindeki en büyük soru Galaxy Note 7 gibi patlayıp patlamayacağıydı. Samsung yeni amiral gemisindeki pilin sıkıntı yaratmayacağından emin olmak için hiçbir masraftan kaçınmadı ve Güney Koreli şirketin bu çabaları sonuç vermişe benziyor.

What’s Inside ve akıllı telefonları sert işkenceden geçiren JerryRigEverything isimli YouTube kanalları, Galaxy S8 ve pilini oldukça zor duruma sokarak herkesin merak ettiği testi gerçekleştirdiler. En önemlisi de hiçbir patlamanın olmaması.

Galaxy Note 7 sıkıntısı aslında bir anlamda onlarca yıldır süregelen bir gerçeği vurgulamış oldu. Yani ceplerimize ve geceleri baş ucumuza potansiyel patlayıcı maddeler koyduğumuzu. Elbette pil teknolojisi bu tür durumların sıklıkla gerçekleşmeyeceği seviyede ancak henüz tehlikeli kimyasallardan kurtulabildiğimiz noktaya gelmiş değil.

Samsung, geçen yılki olayların da etkisiyle pil teknolojisinin geliştirilmesinde yeni bir aşamaya geçmiş gibi görünüyor. Galaxy S8, diğer akıllı telefonlarda olduğu gibi lityum iyon pile sahip. Ancak muhtemelen özel bir teknolojiyle, tahribata uğradığı durumlarda patlamasını önlemek için sertleştirilmiş. Yani sivri birşey batırma veya keskin bir nesneyle kesme gibi durumlara karşı dayanıklı hale getirilmiş.

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Popüler YouTube kanalı What's Inside ve kendisine eşlik eden JerryRigEverything, mini el testeresi kullanarak Galaxy S8'i biçerken aynı zamanda bataryayı da kesiyorlar. Ancak pilin alev almak yerine duman çıkardığını, şiştiğini ve bir miktar lityum iyonu sızdırdığını görüyoruz. Buna rağmen herhangi bir patlama veya alev alma meydana gelmiyor. Daha sonrasında ise kesici bir aletle pili delmeye devam ediyorlar.

Dolayısıyla Galaxy S8'deki pilin bu tür delinmelere karşı dayanıklı olduğuna şahit oluyoruz ancak bu daha ciddi tahribatlara karşı tamamiyle güvenli olduğu anlamına da gelmiyor. Samsung'un yeni amiral gemisi hakkındaki en büyük şüphelerden birini -az ya da çok- giderdiğini görmek sevindirici. Bunun tüketicilerin güvenini tekrar kazanmaya yetip yetmeyeceğini ise zaman gösterecek.

https://www.youtube.com/watch?v=C_PUpJeV0_4