Samsung Galaxy SIII şimdiye kadar 9 milyon ön sipariş aldı

Samsung firmasının bugüne kadar ki en donanımlı ve en iddialı akıllı telefon modeli Galaxy SIII, kendisine güvenenleri yanıltmayacak gibi görünüyor.





Korea Economic Daily gazetesinin haberine göre Samsung içerisinden gelen bilgiler dünya çapında 100 farklı satıcıdan 9 milyon ön sipariş sayısına ulaşıldığı yönünde. Bu sayı sadece global versiyonu kapsıyor. ABD için S4 ve LTE yongasına yer verecek varyant henüz ön siparişe sunulmadı.





Galaxy SIII modeli Ocak ayı sonunda 20 milyon satış rakamını geride bıraktığı açıklanan Galaxy SII modelini sadece 15 günde yarılamış oldu. Ülkemizde de 2000-2300TL arasında ön siparişe başlayan Galaxy SIII, ülke sayısını artırdıkça satış rakamını da yukarı çekecektir.





Yeni modeline çok güvenen Samsung'un tesislerini ayda 5 milyon Galaxy SIII üretimi için hazırladığı da gelen bilgiler arasında. Bu hızla gittiğinde satış sürecinde kolaylıkla 20 milyon barajını geçebileceğini söyleyebiliriz. Bu da Samsung'un sonraki çeyrek yılda da akıllı telefon pazarındaki liderliğini korumasını sağlayacaktır.

Galaxy SIII modelinde 4.8 inç büyüklüğünde HD çözünürlüklü Super Amoled ekran, 1.4GHz hızında çalışan ve 32nm HK-GM mimarisine sahip dört çekirdekli Exynos işlemci, Mali -400MP4 grafik birimi, 1GB RAM, 16GB/32GB/64GB şeklinde özellikler bulunuyor.