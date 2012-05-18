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Samsung Galaxy SIII şimdiye kadar 9 milyon ön sipariş aldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung firmasının bugüne kadar ki en donanımlı ve en iddialı akıllı telefon modeli Galaxy SIII, kendisine güvenenleri yanıltmayacak gibi görünüyor. 

Korea Economic Daily gazetesinin haberine göre Samsung içerisinden gelen bilgiler dünya çapında 100 farklı satıcıdan 9 milyon ön sipariş sayısına ulaşıldığı yönünde. Bu sayı sadece global versiyonu kapsıyor. ABD için S4 ve LTE yongasına yer verecek varyant henüz ön siparişe sunulmadı.

Galaxy SIII modeli Ocak ayı sonunda 20 milyon satış rakamını geride bıraktığı açıklanan Galaxy SII modelini sadece 15 günde yarılamış oldu. Ülkemizde de 2000-2300TL arasında ön siparişe başlayan Galaxy SIII, ülke sayısını artırdıkça satış rakamını da yukarı çekecektir.

Yeni modeline çok güvenen Samsung'un tesislerini ayda 5 milyon Galaxy SIII üretimi için hazırladığı da gelen bilgiler arasında. Bu hızla gittiğinde satış sürecinde kolaylıkla 20 milyon barajını geçebileceğini söyleyebiliriz. Bu da Samsung'un sonraki çeyrek yılda da akıllı telefon pazarındaki liderliğini korumasını sağlayacaktır.
Galaxy SIII modelinde 4.8 inç büyüklüğünde HD çözünürlüklü Super Amoled ekran, 1.4GHz hızında çalışan ve 32nm HK-GM mimarisine sahip dört çekirdekli Exynos işlemci, Mali -400MP4 grafik birimi, 1GB RAM, 16GB/32GB/64GB şeklinde özellikler bulunuyor.

http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2012051708271&sid=&nid=000&ltype=1 Yorum Yaz
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ceo-tr 7 yıl en beğenilen
tasarım yerden yere vuruldu ama 9 milyon ön sipariş almış. demekki tasarım beğenilmiş.
1 Yanıt Yanıtla +34
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Merveeeeeeeeee 7 yıl
s2nin satis rakamlarinin yanindan bile gecemez diyenlere, bu mu amiral gemisi diye dalga gecenlere "kapak" niteliginde haber
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|M|N|Ç| 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Basics that you Should Know about a Smartphone
Summery
A Smartphone is a device that not just lets you make phone calls, but also adds features of your PC in your Hand. Shopclues.com is here to help you with your Smartphone purchase by highlighting some of the major features, functions and ease that you get with your new Smartphone, Including fast and reliable operating systems, Applications, QWERTY keypads for ease, social connectivity, touch screen , personal digital assistant, higher audio potentials and greater photographic and videographic abilities.
Main Body
A Smartphone is a device that not just lets you make phone calls, but also adds features of your PC in your Hand. Shopclues.com is here to help you with your Smartphone purchase by highlighting some of the major features, functions and ease that you get with your new Smartphone
1. Operating System: A Smartphone is based on an operating system that allows it to run applications, make call and other smart functions smartly. There are a range of Smartphones available on the market, with most common OS being - iOS, Android, BlackBerry OS, Bada, Openmoko Linux, Access Linux Platform, Qtopia, and Limo Platform. The popular smartphones Samsung Galaxy S II & Sony Ericsson support Android 2.3 (Gingerbread) OS, the new Samsung Wave Y introduces you to user-friendly bada 2.0 whereas the recently launched Nokia Lumia 800 is based on Microsoft Windows 7.5 Mango OS.
2. Applications aka Apps: Nowadays even the basic models include an address book, some games and media devices; Smartphone have the ability to do more. It allows you to download apps for all categories, including weather, gaming, lifestyle, news and more. Some Smartphone comes preloaded with necessary apps and you can easily download paid and free apps onto your phones according to necessity, usability and desire.
3. Web Access: You can use your Smartphone to browse your favorite sites. Most Smartphone in the market, including Apple, Samsung, HTC, LG, Nokia and many more have in-built settings for GPRS, 2G, 3G, EDGE & some even feature 4G. These services allow delivery of advanced mobile services on the move with easy connectivity via Wi-Fi, Bluetooth and even infrared from external sources.
4. QWERTY Keypad: The keys are laid out in the same manner they would be on your computer keyboard. For people who regularly work on computers a QWERTY keypad Smartphone is a big relief as it gives them an easy grip to their Smartphones.
5. Messaging: All mobile phones can send and receive text messages, but a Smartphone can sync your e-mail accounts and have user-friendly messaging interface that help you see the whole conversation.
6. Social Connectivity: Your Smartphone can help you stay connected with your friends or relatives through Facebook, Twitter, LinkedIn, email & Chat. You can make changes in your profile status, check your friends’ updates, or just check your mails while on the move by directly accessing to such social networking sites on your Smartphone.

7. PDA (Personal Digital Assistant): A Smartphone functionality that is used for personal information management. This is one of the most significant features for busy businessmen and executives who like to preserve their personal data, analysis, statistics, keeping schedule calendars and address book information handy.
8. Touch Screen: Your apps, messages, chat, etc. are just a touch away in your Smartphone. Many smartphones also feature typing facility along with touch screen. Where Apple iPhone 4S, Samsung Galaxy S2, Sony Ericsson Xperia Arc, Samsung Galaxy Nexus, Motorola Razr and more are appreciated for their amazing Touch display; Nokia E6-00, E7-00 & C6-00 are widely popular in market for their ‘Touch & Type’ functionality.
9. Audio Potential: Audio functionality in Smartphones is able to accommodate at a minimum two input microphones (one internal and one external headset) and several speaker outputs, as well as possible additional transducers depending on the phone design. Music section in smartphones have ample of facilities like audio equalizer, audio streaming, stereo widening, bass, audio recorder, FM radio & Stereo FM RDS Radio and many more.
10. Photography/Videography: These phones provide you with some of the best camera lenses that you cannot find in ordinary phones. Some Smartphone come with a front facing camera that allows you to conveniently attend video calls on the go. You can click highly clear HD images and even make lengthy and clear videos.
In all, a Smartphone is a must have for anyone who is busy with daily schedules or just can’t be away from his/her loved ones…The only word of caution from us at Shopclues.com would be regarding Battery Backup - most Smartphones consume a lot of battery due to versatility of functions it performs. It is ****ed to analyze your requirements from a Smartphone and purchase one with adequate battery backup to help you with your requirements.

Amacın ne birader ?
DH MisafiriBasics that you Should Know about a SmartphoneSummeryA Smartphone is a device that not just lets you make phone calls, bu...
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fameka 7 yıl
kardeş ben başka konu ile ilgili bir şey yazacağım çünkü foruma yazıyorum cevap alamıyorum ben şunu soracaktım ben internetten 720p film izleme sitesinden film indiriyorum 1 -1.5 gb arası luyor ama neden toren olarak indirdiğin videolar 4-6 gb arası oluyor aynı film olmasına rağmen ikisininde çözünürlüğü aynı
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talerk 7 yıl
ceo-tr
tasarım yerden yere vuruldu ama 9 milyon ön sipariş almış. demekki tasarım beğenilmiş.

demekki samsung tanıtım videosunun sonundaki koyunlar hala anlaşılmamış
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emmrree1990 7 yıl
Telefonun tasarımı hiç fena değil bence. Özellikleri de mükemmel. Al kullan kafan rahat en azından.
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ColDasHeLL 7 yıl
bakın bende s2 yi satıp alacak biriydim param hazır hala kenarda satmadanda alabiliyorum. ama şunu demek istiyorum geçen sene s2 çıktı ondan sonra pek çıkmadı zaten çıkanlarda geçemedi s2 yi tasarımıda çogu kişinin begenmedigi birşey olmuştu bunları okumuştuk ama sonradan alıştı millet sevmeye başladı bence hafif soguk bakıyordum sonradan ısındım gittim aldım. s3 ü begenmedim hala begenmedim ciddi ve agır bir samsung kullancısı olarak yazıyorum bunu. s2 yi sattıracak bir telefon olmadı benim için. ayrıca bu sene en az 5-10 tane telefon geliyor ve s3 kadar saglam geliyorlar illa fark atmasalarda dib dibe olacaklar. işler kızışacak. buda bize yarayacak fiyatlar düşecek. telefonu olan beklemeli bence.
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Giovannii 7 yıl
Nedir Bu Teknoloji Manyaklığı.
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hasannberk 7 yıl
O değilde mobile-review.com/... buradaki incelemede pil 3 saat tam şarz oluyor demiş biraz fazla değil mi

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ahmet izmirli 7 yıl
fiyat 1 ay sonra 1.800 lere düşer....
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smurats 7 yıl
tam bi tarih verebilecek olan var mı çıkışıyla ilgili 29 mayıs diye dolanıyor ortalarda
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malahit 7 yıl
Daha ilk gün söylemiştim herkez cihazın arkasından atar tutar ama alır diye sonuç budur yeni yeridir ve insanı çeker mesele almak değil uygun fiyatlı almak millet 1400tl karşılığı alırken biz 2300 tl ödeyeceğiz mesele bu
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marfoglu 7 yıl
Tasarimini begendim s2 gibi olmam asi iyi olmus keskin hatlari olmayinca buyuk olmasina ragmen kolay kavramiyor koseleride problem yaratmiyor ve ele tam oturuyor.Teknik kisma deginmeye gerek bile yok daha iyi reklami I yapabilseler applei gecerler insanlarin uyaniyor olmasi ve bilinclenmesi guzel su misafir olayinda sikti artik gozukmuyor ya ne ister lease yaziyorlor madem cok istiyorlar yorum atmayi uye olsunlar.
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phantom_coal 7 yıl
Biz nasil kaziklanmadan alabiliriz.
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