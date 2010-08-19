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Samsung Galaxy S'in Türkiye satış fiyatı netleşiyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
103,7b
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108
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung tarafından dünyanın en hızlı Android telefonu olarak lanse edilen Galaxy S, yurt dışından sonra Türkiye'de de satışa sunuluyor. 4-inç büyüklüğündeki Super AMOLED ekranı, ARM Cortex A8 mimarisini temel alan 1GHz Hummingbird işlemcisi, PowerVR SGX 540 entegre grafik birimi ve HD video kaydı gibi özellikleriyle, bugün piyasada satılan en güçlü telefonlardan birisi olan Galaxy S, Eylül ayı içerisinde Turkcell tarafından sözleşmeli veya sözleşmesiz satış seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre Samsung Galaxy S, faturalı hat sahipleri tarafından  89 TL x 24 ay veya 149 TL x 12 ay gibi iki farklı seçenekle alınabilecek. Bu seçenekler kapsamında kullanıcılara 21:00 - 09:00 saatleri arasında tüm Turkcell'lilerle ücretsiz konuşma, ücretsiz mesajlaşma ve 1GB internet paketi de verilecek. Telefona özleşmesiz sahip olmak isteyen kullanıcılarsa 1475 lira karşılığında Samsung Galaxy S'i alabilecek.


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DH Misafiri 7 yıl
çok palııııı ben ankarada oturuyorum 678Tl ye düştüğünü görddüm
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Androidd 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

çok palııııı ben ankarada oturuyorum 678Tl ye düştüğünü görddüm

nerde 678 tl ?.
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DH Misafiri 7 yıl
selamün aleyküm aklı olan bu türkcell denen dolandırıcı firmasından bedava dahi olsa bir sakız dahi almasın.bunlar paraya susamış aç kurt...samsung i9000 galaxy s araştırın 1136 liraya varken bu gazıkcı türkcell 2136 ya veriyor.aman akıllı olun paranızı bu şerefsizlere kaptırmayın........
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DH Misafiri 9 yıl
ben telefonu hollandadan 310 euroya aldim ve gercekten cok memnunum turkce dil secenegide var insallah yakin zamanda turkiyedede cikar ve isteyen sahip olabilir
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nuno1305 9 yıl
hollandadan nerede aldin ve turkiyedede calisma durumu varmi...
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nuno1305 9 yıl
ayrica sifir degilmi
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anilkan 9 yıl
Ne telefonmuş be kardeşim hala gelmedi gitti.
4 sene önce w900i de aynı şekilde olmuştu yok şimdi gelicek yok sonra gelicek. Geldiğince fiyatı yaklaşık 1300 Türk Lirasıydı. 4-5 ayda fiyatı düşsün diye beklemiştim. Düşmedi tabii =) Mecbur aldık. 2 ay sonra 800TL civarına düşmüştü. Şimdide kayboldu gitti.
Gerçi ben hala kullanıyorum 'kalas'ı =)
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ax 9 yıl

anilkan

Ne telefonmuş be kardeşim hala gelmedi gitti.

4 sene önce w900i de aynı şekilde olmuştu yok şimdi gelicek yok sonra gelicek. Geldiğince fiyatı yaklaşık 1300 Türk Lirasıydı. 4-5 ayda fiyatı düşsün diye beklemiştim. Düşmedi tabii =) Mecbur aldık. 2 ay sonra 800TL civarına düşmüştü. Şimdide kayboldu gitti.

Gerçi ben hala kullanıyorum 'kalas'ı =)

çok şekil telefondu öyle deme.onun ince versiyonunu yapsalar çok satar.başta ben alırım...
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DH Misafiri 9 yıl
turcelle e gittim bugün ve telefonun kanpayalarını sordum ve adamların daha telefonun turkcelden satılacağın dan haberleri yok ve bana dedilerki siz bu bilgileri nereden aldınız. neyse bu telefon eylülün ilk haftası filanda gelmez hazirandan beri bekliyorum. telefon çıksada 2-3 ay sonra belki fıyatı 1350 olur heralde
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ormanci41 9 yıl
6 veya 13 eylül de satışı başlayacak distribitörlerin stoğuna girdi ürün, fiyat olarak 1500 civarı turkcell de de 92x18ay olur muhtemelen
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DH Misafiri 9 yıl
belli olmaz
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Kenshinta 9 yıl
arkadaslar bu telefonun garanti bir sekilde nasil alabilirim fiyat onemli degil tek istedigim garantisi olmasi..
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Sirkadyen 9 yıl
Hocam doları 1.52 TL den alsak, Iphone a 599$ demişsin bu yaklaşık 910 TL eder. Galaxy S ile Iphone arasında çok az fark olabilir de benim burda demek istedigim Türkiye de aşırı pahalı satılıyor telefonlar. Yanlış anlaşılmasın.

Keşke şu pasaport sorununu kaldırsalar da yurtdışından rahat rahat telefon getirtebilsek.
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alisemih 9 yıl
Muhittin Seyyare adlı arkadaşımızın bir yorumu;

~1.500 TL hiç cazip bir fiyat değil.
amazon.de € 456,99 = 870 TL
amazon.co.uk £ 429.99 = 1000 TL
Almanya'dan %72, İngiltere'den %50 daha pahalıya satıyorlar.

Ülkemizde ne kadar pahalı olduğu ortada.
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Sirkadyen 9 yıl
Wave'den en büyük farkı Android olması galiba. Başka ne farkları var?
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` quaD. 9 yıl

Pentacle*

Wave'den en büyük farkı Android olması galiba. Başka ne farkları var?


Ekranı daha canlı , ekranı daha büyük , android olması..
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DH Misafiri 9 yıl
hd2 yle ayni kontrat kosulları ayrıca samsung bir zamanlar 1500 tl ye innov sattı kac kisi aldı samsung kendini apple blackbery yada htc ile bir tutmamalı o markaların özel hayranlari var her türlü satar samsung u sattıran ise uygun fiyatı
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Sirkadyen 9 yıl
1475 Tl mi?
Çok pahalı hemde çok. . .
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ManoMachine 9 yıl
Galaxy S bile olsa bir samsung icin bence yuksek bir fiyat.
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Starforces 9 yıl
Turkcell 1450 Tl ye satyorsa bu telefon piyasaya 999 Tl den girer. Sonuçta Samsung çok yüksek fiyatlardan telefon satmıyor.
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ferodot 9 yıl
ManoMachine

Galaxy S bile olsa bir samsung icin bence yuksek bir fiyat.


Kullanmadan on yargili dusunuyor gibisin. Iphone3g kullandiktan ve emekli ettikten sonra Galaxy S i aldim, Iphone 4 dahil mevcut hicbir Iphone modeli yanina bile yanasamaz. En azindan unlock yapmak gibi islerle kafani patlatmiyorsun. Tek ( - ) yonu ise simdilik program arsivinin cok genis olmamasi. Erken ve gec gelme konusuna gelince 2 ay once burada ( Rusyada ) satisa sunulmus olmasi ve Turkiye ye yeni gelmesi cok cansikici.
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