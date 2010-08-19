Samsung Galaxy S'in Türkiye satış fiyatı netleşiyor

Samsung tarafından dünyanın en hızlı Android telefonu olarak lanse edilen Galaxy S, yurt dışından sonra Türkiye'de de satışa sunuluyor. 4-inç büyüklüğündeki Super AMOLED ekranı, ARM Cortex A8 mimarisini temel alan 1GHz Hummingbird işlemcisi, PowerVR SGX 540 entegre grafik birimi ve HD video kaydı gibi özellikleriyle, bugün piyasada satılan en güçlü telefonlardan birisi olan Galaxy S, Eylül ayı içerisinde Turkcell tarafından sözleşmeli veya sözleşmesiz satış seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre Samsung Galaxy S, faturalı hat sahipleri tarafından 89 TL x 24 ay veya 149 TL x 12 ay gibi iki farklı seçenekle alınabilecek. Bu seçenekler kapsamında kullanıcılara 21:00 - 09:00 saatleri arasında tüm Turkcell'lilerle ücretsiz konuşma, ücretsiz mesajlaşma ve 1GB internet paketi de verilecek. Telefona özleşmesiz sahip olmak isteyen kullanıcılarsa 1475 lira karşılığında Samsung Galaxy S'i alabilecek.