Samsung Galaxy S'in Türkiye satış fiyatı netleşiyor

Samsung tarafından dünyanın en hızlı Android telefonu olarak lanse edilen Galaxy S, yurt dışından sonra Türkiye'de de satışa sunuluyor. 4-inç büyüklüğündeki Super AMOLED ekranı, ARM Cortex A8 mimarisini temel alan 1GHz Hummingbird işlemcisi, PowerVR SGX 540 entegre grafik birimi ve HD video kaydı gibi özellikleriyle, bugün piyasada satılan en güçlü telefonlardan birisi olan Galaxy S, Eylül ayı içerisinde Turkcell tarafından sözleşmeli veya sözleşmesiz satış seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre Samsung Galaxy S, faturalı hat sahipleri tarafından 89 TL x 24 ay veya 149 TL x 12 ay gibi iki farklı seçenekle alınabilecek. Bu seçenekler kapsamında kullanıcılara 21:00 - 09:00 saatleri arasında tüm Turkcell'lilerle ücretsiz konuşma, ücretsiz mesajlaşma ve 1GB internet paketi de verilecek. Telefona özleşmesiz sahip olmak isteyen kullanıcılarsa 1475 lira karşılığında Samsung Galaxy S'i alabilecek.
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nerde 678 tl ?.
4 sene önce w900i de aynı şekilde olmuştu yok şimdi gelicek yok sonra gelicek. Geldiğince fiyatı yaklaşık 1300 Türk Lirasıydı. 4-5 ayda fiyatı düşsün diye beklemiştim. Düşmedi tabii =) Mecbur aldık. 2 ay sonra 800TL civarına düşmüştü. Şimdide kayboldu gitti.
Gerçi ben hala kullanıyorum 'kalas'ı =)
çok şekil telefondu öyle deme.onun ince versiyonunu yapsalar çok satar.başta ben alırım...
Keşke şu pasaport sorununu kaldırsalar da yurtdışından rahat rahat telefon getirtebilsek.
~1.500 TL hiç cazip bir fiyat değil.
amazon.de € 456,99 = 870 TL
amazon.co.uk £ 429.99 = 1000 TL
Almanya'dan %72, İngiltere'den %50 daha pahalıya satıyorlar.
Ülkemizde ne kadar pahalı olduğu ortada.
Ekranı daha canlı , ekranı daha büyük , android olması..
Çok pahalı hemde çok. . .
Kullanmadan on yargili dusunuyor gibisin. Iphone3g kullandiktan ve emekli ettikten sonra Galaxy S i aldim, Iphone 4 dahil mevcut hicbir Iphone modeli yanina bile yanasamaz. En azindan unlock yapmak gibi islerle kafani patlatmiyorsun. Tek ( - ) yonu ise simdilik program arsivinin cok genis olmamasi. Erken ve gec gelme konusuna gelince 2 ay once burada ( Rusyada ) satisa sunulmus olmasi ve Turkiye ye yeni gelmesi cok cansikici.