Samsung Galaxy S'ye kadınlar için pembe renk seçeneği de ekleniyor

Haber Editörü
Samsung'un Amerika'da ve Güney Kore'de 1 milyondan fazla satan akıllı telefonu Galaxy S'ye beyazın ardından pembe renk seçeneği ekleniyor.
Şu an için sadece Samsung'un ana vatanında satışa sunulması beklenen ve Güney Koreli kadınların hedef alındığı modelin teknik özelliklerini sizler için sıralarsak;
- Dört band GSM - HSDPA desteği
- 1 GHz frekansında çalışan işlemci
- 512 MB RAM
- Android 2.1 ''Eclair'' işletim sistemi
- TouchWIZ 3.0 arayüzü
- 4.0 inç 480x800 piksel dokunmatik SuperAMOLED ekran
- İvme sensörü
- 32 GB'a kadar microSD kart desteği
- 5 Megapiksel kamera, otomatik odaklama, geo-tagging
- 720p video kaydı
- RDS'li FM radyo
- WI-FI 802.11 b/g/n
- Bluetooth 3.0 + A2DP
- GPS / aGPS
göze çarpıyor.
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Samsung yapıyor aynı görünüm farklı özellikler. İlk değil yani.
evet var. brezilya versiyonunda anten var galaxy s'in.