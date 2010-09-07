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Samsung Galaxy S'ye kadınlar için pembe renk seçeneği de ekleniyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
19,6b
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14
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S'ye kadınlar için pembe renk seçeneği de ekleniyor
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Samsung'un Amerika'da ve Güney Kore'de 1 milyondan fazla satan akıllı telefonu Galaxy S'ye beyazın ardından pembe renk seçeneği ekleniyor.

Şu an için sadece Samsung'un ana vatanında satışa sunulması beklenen ve Güney Koreli kadınların hedef alındığı modelin teknik özelliklerini sizler için sıralarsak;

  • Dört band GSM - HSDPA desteği
  • 1 GHz frekansında çalışan işlemci
  • 512 MB RAM
  • Android 2.1 ''Eclair'' işletim sistemi
  • TouchWIZ 3.0 arayüzü
  • 4.0 inç 480x800 piksel dokunmatik SuperAMOLED ekran
  • İvme sensörü
  • 32 GB'a kadar microSD kart desteği
  • 5 Megapiksel kamera, otomatik odaklama, geo-tagging
  • 720p video kaydı
  • RDS'li FM radyo
  • WI-FI 802.11 b/g/n
  • Bluetooth 3.0 + A2DP
  • GPS / aGPS

göze çarpıyor.

Samsung Galaxy S'ye kadınlar için pembe renk seçeneği de ekleniyor
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DH Misafiri 9 yıl
bayan değil kadın denmesine katılıyorum, pembe rengi olmasa da olur, dün siyahından aldım, kadınlar arasında pek yaygın olur mu bilmem ama bi kadın olarak telefondan gayet memnunum =)
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aspirin_00 9 yıl
iphone gibi tasarımlar almış başını gidiyor iphone tabi herzaman 1 adım önde la tasarıma önem verin tasarıma farklı birşeyler keşfedin
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mehmednaim 9 yıl
Arkadaşlar bu Avrupa versiyonundan farklı galiba. Bir videoda seyretmiştim aynı bu modelin orjinal renkte olanıydı, TV anteni var bu modellerde. Bilgisi olan var mı? Video inceleme yapan şahıs İspanyolca konuşuyordu.
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lazloo 9 yıl

mehmednaim

Arkadaşlar bu Avrupa versiyonundan farklı galiba. Bir videoda seyretmiştim aynı bu modelin orjinal renkte olanıydı, TV anteni var bu modellerde. Bilgisi olan var mı? Video inceleme yapan şahıs İspanyolca konuşuyordu.

Samsung yapıyor aynı görünüm farklı özellikler. İlk değil yani.
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Windows10 9 yıl

mehmednaim

Arkadaşlar bu Avrupa versiyonundan farklı galiba. Bir videoda seyretmiştim aynı bu modelin orjinal renkte olanıydı, TV anteni var bu modellerde. Bilgisi olan var mı? Video inceleme yapan şahıs İspanyolca konuşuyordu.

evet var. brezilya versiyonunda anten var galaxy s'in.
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_-TaicHi-_ 9 yıl
Berbat olmuş. Şeker pembesi yerine daha koyu yapılsa daha iyi olurmuş. Telefonun konseptinin aksine tam tikky kızların elinde bulunan bir renk bu.
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lazloo 9 yıl
Bayanlar için düşünmüşler ama biraz büyük bir telefon olduğu için bayanlardan ilgi görür mü bilinmez.
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