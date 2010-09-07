Samsung Galaxy S'ye kadınlar için pembe renk seçeneği de ekleniyor

Samsung'un Amerika'da ve Güney Kore'de 1 milyondan fazla satan akıllı telefonu Galaxy S'ye beyazın ardından pembe renk seçeneği ekleniyor.

Şu an için sadece Samsung'un ana vatanında satışa sunulması beklenen ve Güney Koreli kadınların hedef alındığı modelin teknik özelliklerini sizler için sıralarsak;

Dört band GSM - HSDPA desteği

1 GHz frekansında çalışan işlemci

512 MB RAM

Android 2.1 ''Eclair'' işletim sistemi

TouchWIZ 3.0 arayüzü

4.0 inç 480x800 piksel dokunmatik SuperAMOLED ekran

İvme sensörü

32 GB'a kadar microSD kart desteği

5 Megapiksel kamera, otomatik odaklama, geo-tagging

720p video kaydı

RDS'li FM radyo

WI-FI 802.11 b/g/n

Bluetooth 3.0 + A2DP

GPS / aGPS

göze çarpıyor.