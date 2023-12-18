Samsung ve ASML arasında 2nm için tarihi anlaşma

Tam Boyutta Gör Samsung Electronics'in patronu Lee Jae-yong birkaç hafta önce yarı iletken çip ekipmanı üreticisi ASML ile önemli iş anlaşmaları yapmak üzere Hollanda'ya bir iş gezisine çıkmıştı. Görünüşe göre bu ziyaret oldukça verimli geçmiş durumda. Aktarılanlara göre Samsung ve ASML, yeni nesil yarı iletken tesisi kurmak için anlaşmaya vardı. Bu anlaşma Samsung’un elini TSMC’ye göre oldukça güçlendirecek gibi duruyor.

ASML ve Samsung’un tarihi işbirliği

Bilmeyenler için ASML, 7nm ya da daha iyi seviyede gelişmiş EUV (Extreme Ultraviolet) çip yapım ekipmanları üreten tek firma konumunda. Bu tür EUV makinelerinin her biri milyonlarca dolara mal oluyor ve ASML bu tür makinelerden yılda sadece 40-50 tane üretebiliyor. Haliyle bu son teknoloji çip üretim ekipmanlarının temini Samsung ve TSMC için çok kritik bir öneme sahip.

Samsung Electronics geçtiğimiz hafta ASML ile 755 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzaladığını duyurdu. İki şirket Güney Kore'de EUV teknolojilerinin geliştirileceği bir yarı iletken çip araştırma tesisi kurmak için yatırım yapacak. Bu anlaşma ile birlikte Samsung, High-NA (Numerical Aperture) EUV litografi tarayıcı ekipmanlarını da güvence altına aldı.

Tam Boyutta Gör Güney Kore’de kurulacak yeni çip araştırma tesisinde ASML ve Samsung Electronics mühendisleri EUV çip üretim teknolojisini geliştirmek için birlikte çalışacak. Samsung'un ASML ile yaptığı anlaşma, 2nm çip üretim ekipmanını Güney Kore'ye getirmeye odaklanmaktan ziyade, yeni nesil ekipmandan daha iyi yararlanabilmek için Hollandalı firma ile bir ortaklık kurmaya odaklanıyor.

Galaxy S24 serisinin versiyonları belli oldu 3 sa. önce eklendi

ASML önümüzdeki aylarda 2nm nodunda yonga üretecek ekipmanı piyasaya sürecek. En yeni ekipman, ışık toplama kapasitesini 0,33'ten 0,55'e çıkaracak ve bu da yonga üreticilerinin 2nm nodunda yongalar yapmak için ultra ince desenleme teknolojisini kullanmasına olanak tanıyacak. ASML önümüzdeki yıl bu tür on ekipman üretmeyi planlıyor ve Intel'in bu makinelerden altısını satın aldığı söyleniyor. ASML önümüzdeki yıllarda bu tür çiplerin üretim kapasitesini yılda 20'ye çıkarmayı planlıyor.

Samsung, ASML'den 2nm çip ekipmanı satın aldıktan sonra, 2025'in sonlarında 2nm çip üretimine başlamayı planlıyor. Ancak unutmamak gerek, üretime başlamak ile bunların cihazlarda kullanılması arasında önemli bir fark var. Öncelikle üretilen yonga plakalarının verimi, yani bu plakalardan elde edilebilecek sağlıklı çiplerin sayısının istenen seviyeye çıkarılması gerekiyor. En nihayetinde önümüzdeki birkaç yıl içinde yarı iletkenler alanında TSMC, Samsung ve Intel merkezli ciddi bir rekabet olacak diyebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Diğer Donanım Ürünleri Haberleri

Samsung ve ASML arasında 2nm için tarihi anlaşma