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    Güney Kore'den 470 milyar dolarlık devasa çip yatırımı: Dünyanın en büyük yarı iletken hub'ı kurulacak

    Güney Kore, küresel çip endüstrisindeki konumunu sağlamlaştırmak için Güney Seul'de 2047 yılına kadar dünyanın en büyük yarı iletken mega hub'ını kurmaya yönelik iddialı planını duyurdu.
    Güney Kore'den 470 milyar dolarlık devasa çip yatırımı Tam Boyutta Gör
    Güney Kore, küresel çip endüstrisindeki konumunu sağlamlaştırmak için Güney Seul'de 2047 yılına kadar dünyanın en büyük yarı iletken mega hub'ını kurmaya yönelik iddialı planını duyurdu. Plan, çip devleri Samsung ve SK Hynix'ten toplam 473 milyar dolarlık devasa yatırımı içeriyor.

    Pyeongtaek'ten Yongin'e kadar uzanan yarı iletken mega hub, 21 milyon metrekare alanda kurulacak. 2030 yılında aylık 7,7 milyon plaka üretim kapasitesine ulaşılması öngörülüyor. Plan, Pangyo'daki fabrikasız endüstri bölgelerini, Hwaseong, Yongin, Icheon ve Pyeongtaek'teki fabrika ve hafıza çipi üretim tesislerini ve Anseong'daki malzeme ve ekipman işlerine yönelik bir sanayi bölgesini içeriyor.

    Samsung yatırımlara liderlik edecek

    Samsung, projeye 378 milyar dolar ayırarak yatırıma liderlik etmeye hazırlanıyor. Bu miktar, Yongin'deki 6 yeni fabrika için 272 milyar dolarlık yatırımı, Pyeongtaek'teki 3 yeni fabrika ve Giheung'daki 3 araştırma fabrikası için ilave 90 milyar dolarlık yatırımı içeriyor. SK Hynix ise, Yongin'de 4 yeni fabrika inşa etmek için 92 milyar dolar ayırmayı planlıyor.

    Başkan Yoon Suk Yeol, yarı iletken merkezi önümüzdeki 20 yılda en az 3 milyon iş yaratacağını öngörüyor. Hükümet, 2030 yılına kadar bellek dışı çiplerde küresel pazarın %10'unu ele geçirmeyi hedefleyerek pazar payında önemli bir artış öngörüyor. Şuanki %3'lük pazar payına göre önemli artış hedefleniyor.

    Kendi kendine yeterlilik hedeleniyor

    Mega hub'ın başarısını sağlamak için hükümet, 2030 yılına kadar temel malzemeler, parçalar ve ekipmanlarda %50 kendi kendine yeterliliği hedefliyor. Çiplerle ilişkili malzeme ve ekipman tedarikçileri için bir test ortamının 2027 yılına kadar Yongin kompleksinde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

    Güney Kore'nin hareketi, Japonya ve Tayvan gibi ülkelerin çip sektörlerine agresif bir şekilde yatırım yapması nedeniyle küresel eğilimlerle uyumlu. Hükümetin yerel çip firmaları için vergi indirimi yapmayı taahhüt ederek, toplam ihracata yaklaşık %16 katkıda bulunan bu hayati sektörü korumayı hedefliyor.

    Güney Koreli haber ajansı Yonha'nın haberine göre, önemli özel sektör yatırımları, hükümet desteği ve kendi kendine yeterliliğe odaklanan proje, yerel yarı iletken pazarını güçlendirmeyi, istihdam yaratılmasını ve ekonomik büyümeye önemli ölçüde katkıda bulunmayı amaçlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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