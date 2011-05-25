Samsung Galaxy Tab 10.1 standart olarak Android 3.1 işletim sistemiyle gelebilir

Samsung'un resmi tanıtımını Mobil Dünya Kongresi'nde yaptığı ancak iPad 2'nin çıkışına paralel olarak tasarımında güncellemeye giderek hafifletip incelettiği Galaxy Tab 10.1-inç için geri sayım bitmek üzere. Google'ın uygulama geliştiricileri için düzenlediği I/O 2011 etkinliğinde, katılımcılara Limited Edition versiyonu dağıtılan 10.1-inç boyutundaki tablet için yeni bir detay ortaya çıktı.
Google tarafından I/O 2011'de tanıtılan ve şu an için sadece Motorola Xoom için çıkan Android 3.1 işletim sisteminin, Galaxy Tab 10.1'de standart geleceği belirtiliyor. Başta USB çevre birimleri için geniş destek olmak üzere kullanıcı arabirimine ve internet tarayıcısına yönelik çeşitli güncellemeler içeren Android 3.1'in, Galaxy Tab 10.1 ile gelecek olması, artan rekabet koşulları çerçevesinde Samsung'a avantaj sağlayabilir.
Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alan Samsung Galaxy Tab 10.1'in yakında pazara sunulması beklenirken, Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz bilinmiyor.
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Bunlarla da telefon görüşmesi yapmak mümkün olacakmı?
Şimdiden teşekkürler....
Haklısınız tabi de, engadget'dı sanırım okuduğum haberde 723$ dolara hindistanda 9 haziranda satışa başlancak falan diyordu. Ebayden falan bakıyorum amerikada en yollusu 840$ dolarlarda falan. Yani karaborsa gibi biraz, eger yakın zamanda çıkacaksa adamcagız gider gitmez almasın beklesin 10 gün onun için sizlere sormak istedim bilgisi olan var mı diye :D
Sizin aldığınız yeri sakıncası yoksa fiyatı ile pm atabilir misiniz :D
edit: gsmarena'ymış
Bende sadeligi severim ama nedense cok ama cok fazla basit duruyor.
Ornek Acer in iconina serinde 7 inch i cok begendim tip olarak ancak isterim ki samsung kalitesinde duzgun bir tablet alayim.
Hadi hayirlisi. Düzgün performans ve.pil ömrü olsun ve fiyati uygun olsun süper olur... ama nerdee...
Soru doğru başlığa olmadı ama işte samsung android falan idare edin :D