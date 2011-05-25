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Samsung Galaxy Tab 10.1 standart olarak Android 3.1 işletim sistemiyle gelebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
19,8b
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14
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un resmi tanıtımını Mobil Dünya Kongresi'nde yaptığı ancak iPad 2'nin çıkışına paralel olarak tasarımında güncellemeye giderek hafifletip incelettiği Galaxy Tab 10.1-inç için geri sayım bitmek üzere. Google'ın uygulama geliştiricileri için düzenlediği I/O 2011 etkinliğinde, katılımcılara Limited Edition versiyonu dağıtılan 10.1-inç boyutundaki tablet için yeni bir detay ortaya çıktı.

Google tarafından I/O 2011'de tanıtılan ve şu an için sadece Motorola Xoom için çıkan Android 3.1 işletim sisteminin, Galaxy Tab 10.1'de standart geleceği belirtiliyor. Başta USB çevre birimleri için geniş destek olmak üzere kullanıcı arabirimine ve internet tarayıcısına yönelik çeşitli güncellemeler içeren Android 3.1'in, Galaxy Tab 10.1 ile gelecek olması, artan rekabet koşulları çerçevesinde Samsung'a avantaj sağlayabilir.

Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alan Samsung Galaxy Tab 10.1'in yakında pazara sunulması beklenirken, Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz bilinmiyor.


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DH Misafiri 8 yıl
bence fiyatı 1200 tlden aşağı değildir.
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DH Misafiri 8 yıl
merhabalar tablette telefon özelliği varmı iyi günler
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theyapici 8 yıl
tegra2 ye para vermem belki çok ucuz oolursa
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Erasmus78 8 yıl
Bahsi geçen fiyatlar doğru ise ancak iPad'in kaldırdığı tozu siler süpürür. :))
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siyahtemas 8 yıl
Birisi cevap versin artık lütfen;
Bunlarla da telefon görüşmesi yapmak mümkün olacakmı?
Şimdiden teşekkürler....
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Faux Carnival 8 yıl
Tablet piyasasını silip süpürecek gibi gözüküyor.
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manyakurt 8 yıl
@Firaristt
Haklısınız tabi de, engadget'dı sanırım okuduğum haberde 723$ dolara hindistanda 9 haziranda satışa başlancak falan diyordu. Ebayden falan bakıyorum amerikada en yollusu 840$ dolarlarda falan. Yani karaborsa gibi biraz, eger yakın zamanda çıkacaksa adamcagız gider gitmez almasın beklesin 10 gün onun için sizlere sormak istedim bilgisi olan var mı diye :D

Sizin aldığınız yeri sakıncası yoksa fiyatı ile pm atabilir misiniz :D
edit: gsmarena'ymış
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redkitt 8 yıl
ipad den daha ince ve pil omru ipad le ayni , 8 haziranda cikicak bu , bende yazin abime getirttiricem bundan , bence tabletler arasinda en iyisi budur..
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Kasatka 8 yıl
Asiri sade .
Bende sadeligi severim ama nedense cok ama cok fazla basit duruyor.
Ornek Acer in iconina serinde 7 inch i cok begendim tip olarak ancak isterim ki samsung kalitesinde duzgun bir tablet alayim.
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Firaristt 8 yıl
@manyakurt alip kullanan demek herapde cevap için yeterli olur :)
Hadi hayirlisi. Düzgün performans ve.pil ömrü olsun ve fiyati uygun olsun süper olur... ama nerdee...
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manyakurt 8 yıl
Bir türlü internetten bulamadım, GSII amerika'da satışa çıktı mı bilgisi olan var mı? 15 gün için oraya bir abim gitti, yada 15 gün içinde çıkar mı satışa?
Soru doğru başlığa olmadı ama işte samsung android falan idare edin :D
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