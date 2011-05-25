Samsung Galaxy Tab 10.1 standart olarak Android 3.1 işletim sistemiyle gelebilir

Samsung'un resmi tanıtımını Mobil Dünya Kongresi'nde yaptığı ancak iPad 2'nin çıkışına paralel olarak tasarımında güncellemeye giderek hafifletip incelettiği Galaxy Tab 10.1-inç için geri sayım bitmek üzere. Google'ın uygulama geliştiricileri için düzenlediği I/O 2011 etkinliğinde, katılımcılara Limited Edition versiyonu dağıtılan 10.1-inç boyutundaki tablet için yeni bir detay ortaya çıktı.

Google tarafından I/O 2011'de tanıtılan ve şu an için sadece Motorola Xoom için çıkan Android 3.1 işletim sisteminin, Galaxy Tab 10.1'de standart geleceği belirtiliyor. Başta USB çevre birimleri için geniş destek olmak üzere kullanıcı arabirimine ve internet tarayıcısına yönelik çeşitli güncellemeler içeren Android 3.1'in, Galaxy Tab 10.1 ile gelecek olması, artan rekabet koşulları çerçevesinde Samsung'a avantaj sağlayabilir.

Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alan Samsung Galaxy Tab 10.1'in yakında pazara sunulması beklenirken, Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz bilinmiyor.