Samsung Galaxy Tab A4 S Bluetooth sertifikasını aldı

Kısa zaman önce üst seviye tablet bilgisayar modeli Galaxy Tab S6'yı piyasaya sürmüş olan Güney Koreli mobil teknoloji devi Samsung, önümüzdeki günlerde daha geniş bir alıcı kitlesinin bütçesine hitap edecek olan orta seviye tablet bilgisayarı Galaxy Tab A4 S'i tanıtacak.

Daha öncesinde farklı kaynaklarda da ortaya çıkmış olan cihaz, bu defa Bluetooth sertifikasyonundan geçti. Bluetooth SIG kayıtlarında SM-T307U model numarası ile ortaya çıkan cihazın Bluetooth 5.0 bağlantısını desteklediği görülüyor.

Cihazla ilgili bugüne kadar ortaya çıkan bazı detaylardan söz edecek olursak; Galaxy Tab A4 S, Wi-Fi Alliance veritabanında çift bantlı Wi-Fi, Android 9 Pie işletim sistemi ve 32 GB dahili depolama ile listelenmişti. Cihaz ayrıca 8 inç genişliğinde bir ekran ve hücresel bağlantı ile gelecek.

https://www.gsmarena.com/samsungs_upcoming_galaxy_tab_a4_s_gets_bluetooth_certification-news-40755.php

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, çok büyük olasılıkla yaklaşık 2 hafta kadar sonra gerçekleştirilecek olan'de tanıtılacak.