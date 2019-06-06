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Samsung Galaxy Xcover 4S göründü

Sadece dayanıklılığa önem veren tüketicilerdenseniz yeni Samsung Galaxy Xcover 4S sizi fazlasıyla memnun edecek. Galaxy Xcover 4S özellikleri ve fiyatı haberimizde.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
3,5b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un uzun yıllardır ısrarlı bir şekilde yatırım yapmaya devam ettiği Galaxy Xcover dayanıklılık odaklı akıllı telefon serisi bir kez daha tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Galaxy Xcover 4S görselleri sızdırıldı.

Galaxy Xcover 4S özellikleri ve fiyatı

Galaxy Xcover dayanıklılık odaklı olduğu için tasarım ve donanım tarafında beklentiler de yüksek olmuyor. 5 inçlik LCD ekranında 1280x720 piksel çözünürlük sunan telefonun fiziksel menü tuşları mevcut. Çerçeveler ise artık unuttuğumuz eski Samsung telefonlarını hatırlatıyor.

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Telefon IP68 sertifikası ile 1.5 metreye kadar suya ve MIL-STD 810G sertifikası ile darbelere karşı askeri standartlarda dayanıklılık sunuyor. Zaten öne çıkan iki özelliği de bunlar.

Exynos 7885 yonga setinden gücünü alan akıllı telefona 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Arka kısımda 16MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde kamera mevcut. Batarya kapasitesi 2800mAh iken parmak izi okuyucu bulunmuyor.

Galaxy Xcover 4S akıllı telefon modelinin 12 Haziran tarihinde Almanya’da satışa sunulması bekleniyor. Model için belirlenen fiyat ise 250 Avro.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Xcover-4S-rugged-smartphone-leaked-specs-price_id116587 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rachsuchtig 5 gün
Bu telefonun belli bir kitlesi var. Herkese göre degil
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