Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xbox One S Fortnite Battle Royale Special Edition duyuruldu

Fortnite oyunundan hoşlananlar için Microsoft özel bir Xbox One S paketi hazırladı. Xbox One S Fortnite Battle Royale Special Edition önemli oyun içi hediyelerle geliyor.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
1,6b
1
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sık sık farklı temalarla oyuncuların ilgisini çekmeye çalışan Microsoft Xbox popüler yapım Fortnite için de bir konsol paketi hazırladı. Xbox One S Fortnite Battle Royale Special Edition konsol paketi önemli hediyelerle geliyor.

Xbox One S Fortnite Battle Royale Special neler sunuyor?

Xbox One S Fortnite Battle Royale Special Edition şeklinde uzun bir ismi olan paket temaya uygun olarak mor renkli kasaya sahip Xbox One S ve bir kablosuz kontrolcü barındırıyor. Fiziksel içeriklerin yanında oyun içerikleri de mevcut.

Ayrıca Bkz. "Apple Design Awards 2019 belli oldu"

Yeni konsol paketini satın alan oyuncular Dark Vertex kozmetik setine sahip olacak. Bu sette epik bir görünüm, epik glider ve nadir bir pickaxe yer alıyor. Diğer taraftan 2000 V-Bucks, Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass bir aylık deneme süresi de pakette oyuncuları bekliyor.

7 Haziran tarihinde satışa çıkacak olan Xbox One S Fortnite Battle Royale Special Edition modeli E3 fuarı nedeniyle 50$ indirime sahip olacak. Ayrıca tüm Xbox One S konsollarında 50$, Xbox One X konsolunda 100$, kablosuz kontrolcülerde 10$ ve Xbox Design Labs kontrolcüsünde 65$ indirim olacak. Oyunlarda ise yüzde 75’e varan indirimler bekleniyor. 

https://www.slashgear.com/special-edition-fortnite-xbox-one-leads-microsofts-e3-2019-gaming-deals-04579221/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 gün Microsoft’tan Ethereum akıllı sözleşmelerini doğrulayacak araç 2 gün Avrupa Birliği kendi işlemcisine çok yakın 2 gün Microsoft Excel Stocks ile artık anlık hisse fiyatları Excel dosyanızda 2 gün Samsung Galaxy Xcover 4S göründü 2 gün Netflix uygulamasına akış sekmesi geliyor 2 gün Google Haritalar navigasyon ekranına hız göstergesi ekliyor 2 gün Amazon’un hibrit teslimat drone’u 2 gün Xiaomi ekran altı kamera teknolojisi hakkında daha fazla bilgi paylaştı 2 gün Tek kablo ile hepsine hükmedin | Thunderbolt artık işlemciye entegre 3 gün Çin, 'denizden uzaya' roket fırlattı: İşte o anlar 3 gün Hollanda V biçiminde uçak tasarlıyor 3 gün Brad Pitt’in rol aldığı Ad Astra adlı bilim kurgu filminin ilk fragmanı yayınlandı 3 gün Windows 10'a oyuncular için "değişken yenileme hızı" ayarı geliyor 3 gün Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine kavuşuyor 3 gün Çin, zihin okuyabilen çipi tanıttı 3 gün Geleceğin bilgisayarı | Çift ekran ve göz takibi 3 gün IKEA oyunculara özel aksesuarlar üretecek 3 gün Samsung Galaxy Jean2 ve Galaxy Wide4 tanıtıldı 3 gün Watch Dogs Legion, yeni oyun mekaniği ile çok iddialı geliyor 3 gün Yeni bir kripto borsa dolandırıcılığı daha 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Xbox One S Fortnite Battle Royale Special Edition duyuruldu Sonraki Skype ekran paylaşım özelliği başladı 3 gün AMD’den Apple özel çift birimli Radeon Vega II ekran kartı 3 gün macOS Catalina ile Dashboard tarih oluyor 3 gün Netflix'ten bayrama özel 'Black Mirror' videosu 3 gün Google Stadia’nın oyunları ve fiyatlandırması yarın açıklanacak 3 gün Yapay zeka ile yüz değiştirme | Cüneyt Özdemir nasıl oldum? 3 gün Huawei’ye göre telefon üretimi hâlâ tam kapasitede devam ediyor 3 gün Mi Band 4’ün tanıtım tarihi açıklandı 3 gün Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini başlattı 4 gün Çin, Mars'a uzay aracı indirebilen ikinci ülke olmaya çok yakın 4 gün Apple Design Awards 2019 belli oldu 4 gün Yeni cihaz kar yağışından yararlanarak elektrik üretiyor 4 gün STM'nin siber saldırılara karşı koyduğu Siber Füzyon Merkezi ve siber güvenlik hakkında bilinmesi gerekenler 4 gün Tam kablosuz kulaklık trendine The Rock da katıldı 4 gün Google Chrome, rakipleriyle arasındaki farkı açıyor 4 gün MacOS Catalina ile gelen yenilikler neler? 4 gün Karanlık enerji gök adalar arasındaki kozmik boşlukta saklı olabilir 4 gün Youtube, küçük yaştaki kullanıcıların canlı yayın yapmasını yasakladı 4 gün Honor 20 ilk satış gününde 50.000'den fazla sattı 4 gün Samsung Galaxy J7 Pro için Android Pie güncellemesi yayınlanmaya başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Bu kız beni seviyor mu konuşmaları
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim