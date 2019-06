Xbox One S Fortnite Battle Royale Special Edition duyuruldu

Sık sık farklı temalarla oyuncuların ilgisini çekmeye çalışan Microsoft Xbox popüler yapım Fortnite için de bir konsol paketi hazırladı. Xbox One S Fortnite Battle Royale Special Edition konsol paketi önemli hediyelerle geliyor.

Xbox One S Fortnite Battle Royale Special neler sunuyor?

Xbox One S Fortnite Battle Royale Special Edition şeklinde uzun bir ismi olan paket temaya uygun olarak mor renkli kasaya sahip Xbox One S ve bir kablosuz kontrolcü barındırıyor. Fiziksel içeriklerin yanında oyun içerikleri de mevcut.

Yeni konsol paketini satın alan oyuncular Dark Vertex kozmetik setine sahip olacak. Bu sette epik bir görünüm, epik glider ve nadir bir pickaxe yer alıyor. Diğer taraftan 2000 V-Bucks, Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass bir aylık deneme süresi de pakette oyuncuları bekliyor.

7 Haziran tarihinde satışa çıkacak olan Xbox One S Fortnite Battle Royale Special Edition modeli E3 fuarı nedeniyle 50$ indirime sahip olacak. Ayrıca tüm Xbox One S konsollarında 50$, Xbox One X konsolunda 100$, kablosuz kontrolcülerde 10$ ve Xbox Design Labs kontrolcüsünde 65$ indirim olacak. Oyunlarda ise yüzde 75’e varan indirimler bekleniyor.