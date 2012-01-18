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Samsung, Kore gazileri torunlarına üniversite bursu imkanı sunuyor

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Samsung, Türkiye'nin Kore Savaşları sırasında vermiş olduğu desteğe minnettarlığını sunmak amacıyla Kore gazilerinin torunlarına üniversite eğitimleri için burs imkanı sunacak.
Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin katkılarıyla hayata geçen Samsung Kore Gazileri Eğitim Bursu'na, Türkiye'deki ve/veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerde (önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora seviyesinde) eğitim gören ve Kore gazisi torunu olan gençler başvuruda bulunabilecek.
Samsung Electronics Türkiye Başkanı Sung Yong Hong, Kore Gazileri Eğitim Bursu projesiyle ilgili olarak; "Kore Savaşı'nı takiben, Güney Kore ile Türkiye arasında özel bir bağ oluştu. Samsung Türkiye olarak biz de, 60 yılı aşkın süredir devam eden bu bağı daha da kuvvetlendirmek, Kore Savaşı gazilerini onurlandırmak ve minnetle anmak adına, gazilerimizin torunlarının eğitimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.
12 Şubat 2012 tarihine kadar geçerli olan başvuru süresini değerlendirmek isteyenler, www.samsung.com/tr/burs veya www.tog.org.tr sitelerinden detaylı bilgiye erişebilir.

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Diabelica 7 yıl en beğenilen TheCaliph_
thecaliph16

Savaşta kaç kisi varsa kesin o rakamın birkaç katı talep olur



Ya benim amcamın karısının 16.cocugunun 27 kuzeninin yengesinin torunun vaftiz babası o savaştaymis

Bir kaç katı talep olması gayet normal değil mi? Her adamın 1 tane torunu olcak diye bi şart yok benim bildiğim
thecaliph16Savaşta kaç kisi varsa kesin o rakamın birkaç katı talep olurYa benim amcamın karısının 16.cocugunun...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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u.r.k. 7 yıl artenis
artenis

- KORE savaşını okuyun birde buraya gelip bu gençlerimizim bu habere yaptığı yorumları okuyun, sonucu buraya yazmabilirsiniz,
- Buraya '' HELAL Samsung'' yazan bütün kullanıcılar acaba kore savaşı konusunda ne biliryorlar birde onu yazabilirlerse






Hİç biri kore savaşını açıp okumayacak, ben yazayım 1 cümle ile, bizimkilerden ölenler ... yoluna gitmiştir, ağır geldi değilmi , AÇ OKU ŞİMDİ !

- Savaşı Samsung çıkarmadı
- Stalin bizden Artvin, Kars civarını isteyince Nato şemsiyesine girmek için mecbur kaldık.
- Bu millet 600 yıl boyunca yardım istendiğinde dünyanın öbür ucuna bile yardım etmiştir.
- Adamlar orada şehit olmuşlar ve de onlarda sahip çıkıp çok güzel şehitlik yapmışlar. Biz kendi gazilerimize şehitlerimize ne yapıyoruz?
artenis- KORE savaşını okuyun birde buraya gelip bu gençlerimizim bu habere yaptığı yorumları okuyun, sonucu buraya yazmabilirsiniz,
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Oninone 4 yıl
Ben de ikinci kez başvurdum bu sene ama hiç umudum yok. Başvuran kişi sayısı 1800, burs verdikleri kişi sayısı 70 kişi olunca mezun olana kadar da alabilceğimi sanmıyorum ama deniyoruz işte yani.
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Pabliato 4 yıl
konunun icerigini okuyun.
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DH Misafiri 5 yıl
Kore savaşı sadece natoya girebilmemiz için olan bi savaştı bizde bu yüzden o savaşa gittik bende gazi torunuyum samsung bunu gösteriş olsun diyede yapmış olabilir ama böyle bi olanak sağlamasıda güzel bişiy çoğu kişinin hayatı kurtula bilir saçma sapan yorumlar atmayın birşey bilmeden ve gazi torunu olmadan !
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Nikilauda38 4 yıl
merhabalar. bende kore gazisi torunuyum ve üni ye yeni geçtim ve böyle burs verdiklerini yeni öğrendim hemen başvurumu yolladım. acaba bu bursu alan var mı forumda ? varsa birazbilgi verebilir mi ? çünkü başvuru kabul edildikten sonra mülakat filan diye bişeyler okudum yardımcı olursanız sevinirim.
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öpüşelimmi 5 yıl
apple da başına çuval geçirilen askerlerin çocuklarına burs versin
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DH Misafiri 5 yıl
Ben kore gazi torunuyum bu sonuclar eylül ayinin sonunda aciklanack diyorlardı ne zaman ve nasıl aciklanack
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DH Misafiri 6 yıl
yapilan güzel işleri neden eleştiriyoruz ne bu öfke eleştirenlere soruyorum kimin için ne yaptiniz sadece haykirmaktan başka eyleminiz ney sizin,,eylem dedimde bu sadece sokağa cikmak olur bunu anlarsiniz,,
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Jacobıan 6 yıl
helal olsun
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DH Misafiri 6 yıl
Ne salakça yorumlar var yaw :D Koredeki şehitlik temizmiş.. Tabi temiz olacak Koredeki Türk elçiliğinin işi ne sanki :D Sizi duyanda Koreliler şehitliği temiz tutalım diye seferber oldular sanar. Bu Kore fanları kafayı üşütmüş durumda çok dua ediyorum hepsini Koreye göndersekte birdaha asla geri gelemeseler...
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DH Misafiri 7 yıl
Ben koregazisi evladı ( 3 çocuğunu okutmaya çalışan orta halli birisi) olarak bu kararı alanları kutluyorum.bir çocuğum bu yıl üniversiteyi bitiriyor.haberim geç olduğundan müracat edemedim.Bu yıl lise 3 te ve orta 2 de okuyan iki çocuğum inşallah üniversitede okurken de bu katkı devam eder. Onurla taşıyabilecekleri gazi torunu ünvanından başka maddi bir miras bırakmadan bu dünyadan göçeden gazilerin ruhunu şad ettiren daha güzel birşey olamaz.. kutluyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
dedem gazi olsa ne başvuru bitti haberim oldu çok ta sevinmiştim ama hevesim içim de kaldı :(
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