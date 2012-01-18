Samsung, Kore gazileri torunlarına üniversite bursu imkanı sunuyor

Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Samsung, Türkiye'nin Kore Savaşları sırasında vermiş olduğu desteğe minnettarlığını sunmak amacıyla Kore gazilerinin torunlarına üniversite eğitimleri için burs imkanı sunacak.

Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin katkılarıyla hayata geçen Samsung Kore Gazileri Eğitim Bursu'na, Türkiye'deki ve/veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerde (önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora seviyesinde) eğitim gören ve Kore gazisi torunu olan gençler başvuruda bulunabilecek.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı Sung Yong Hong, Kore Gazileri Eğitim Bursu projesiyle ilgili olarak; "Kore Savaşı'nı takiben, Güney Kore ile Türkiye arasında özel bir bağ oluştu. Samsung Türkiye olarak biz de, 60 yılı aşkın süredir devam eden bu bağı daha da kuvvetlendirmek, Kore Savaşı gazilerini onurlandırmak ve minnetle anmak adına, gazilerimizin torunlarının eğitimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

12 Şubat 2012 tarihine kadar geçerli olan başvuru süresini değerlendirmek isteyenler, www.samsung.com/tr/burs veya www.tog.org.tr sitelerinden detaylı bilgiye erişebilir.