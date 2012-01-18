Samsung, Kore gazileri torunlarına üniversite bursu imkanı sunuyor

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Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Samsung, Türkiye'nin Kore Savaşları sırasında vermiş olduğu desteğe minnettarlığını sunmak amacıyla Kore gazilerinin torunlarına üniversite eğitimleri için burs imkanı sunacak.
Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin katkılarıyla hayata geçen Samsung Kore Gazileri Eğitim Bursu'na, Türkiye'deki ve/veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerde (önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora seviyesinde) eğitim gören ve Kore gazisi torunu olan gençler başvuruda bulunabilecek.
Samsung Electronics Türkiye Başkanı Sung Yong Hong, Kore Gazileri Eğitim Bursu projesiyle ilgili olarak; "Kore Savaşı'nı takiben, Güney Kore ile Türkiye arasında özel bir bağ oluştu. Samsung Türkiye olarak biz de, 60 yılı aşkın süredir devam eden bu bağı daha da kuvvetlendirmek, Kore Savaşı gazilerini onurlandırmak ve minnetle anmak adına, gazilerimizin torunlarının eğitimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.
12 Şubat 2012 tarihine kadar geçerli olan başvuru süresini değerlendirmek isteyenler, www.samsung.com/tr/burs veya www.tog.org.tr sitelerinden detaylı bilgiye erişebilir.
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Bir kaç katı talep olması gayet normal değil mi? Her adamın 1 tane torunu olcak diye bi şart yok benim bildiğim
- Savaşı Samsung çıkarmadı
- Stalin bizden Artvin, Kars civarını isteyince Nato şemsiyesine girmek için mecbur kaldık.
- Bu millet 600 yıl boyunca yardım istendiğinde dünyanın öbür ucuna bile yardım etmiştir.
- Adamlar orada şehit olmuşlar ve de onlarda sahip çıkıp çok güzel şehitlik yapmışlar. Biz kendi gazilerimize şehitlerimize ne yapıyoruz?