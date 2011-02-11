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Samsung, MWC kapsamında 10.1 inç ekranlı ve Honeycomb destekli tablet mi tanıtacak?

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung'un dünya çapında 10 milyondan fazla satışı gerçekleştirilen akıllı telefonu Galaxy S'in varisiyle bağlantılı spekülasyonlar ard arda internete sızdırılmaya devam ederken bu sefer Android tablet konusunda iddialar gelmeye başladı.

Pocket-Lint'in güvendiği kaynaklarına göre Samsung, pazar gecesi Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2011) 10.1 inç (~25,6 cm) boyutunda dokunmatik ekrana sahip bir tabletle teknoloji meraklılarının karşısına çıkacak. Yeni cihazın, tıpkı Motorola Xoom'da olduğu gibi Google'ın tabletlere özel geliştirdiği mobil işletim sistemi Android 3.0 Honeycomb'u kullanacağı, çift çekirdekli Qualcomm işlemcinin (?) desteğini arkasına alacağı ve fotoğraf çekimi için konumlandırılan kameranın çözünürlüğünün 3.2 megapikselden 8 megapiksele yükseltildiği ifade edilmekte. Bunların yanısıra cihazın fiziksel olarak Apple iPad'den biraz daha ufak olacağı söylentiler arasında yer alıyor.

Barselona cephesinde yaşanacak gelişmeleri ilgiyle izliyoruz.


http://www.pocket-lint.com/news/38496/samsung-honeycomb-10-inch-tablet-mwc Yorum Yaz
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hartim 8 yıl
samsungun ilk tabletini kullanmıştım zaten incelemeside mevcut;internet sayfalasında aşşağı yukarı yaparken bile takılmalar oluyordu ve ipade rakip olamayacak düzeydeydi...Bir tablete 1.500 yani ortalama dizüstü alınabilecek kadar para vermem ama verseydim ilk tercihim motorola sonra ipad 2 olurdu...
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Python 8 yıl
tablet konusunda biraz daha beklenmeli diye düşünüyorum şuana kadar açıkçası çok üst düzey bir tablet göremedim oturması lazım bu piyasanın
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symbiat 8 yıl
evet bu haberde eğer gerçeği yansıtıyorsa sanırım exper için yapmış olduğum yorumlar malesef gerçeği yansıtıyor arkadaşlar...
ne diyelim geçmiş olsun.
donanimhaber.com/...
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Alper# 8 yıl

symbiat

evet bu haberde eğer gerçeği yansıtıyorsa sanırım exper için yapmış olduğum yorumlar malesef gerçeği yansıtıyor arkadaşlar...

ne diyelim geçmiş olsun.

donanimhaber.com/...

Yahu adam paranoyak olmuş o gelmeyecek bu gelmeyecek. 600Liraya tablet bu özelliklerde tablet sana adam kasasını vermez bu fiyata. Ne güzel yapılmış 600lirada satılıyor ve üstelik başka tabletlerden aşağı yanı yok sırf 720p şartı koyulursa zaten saçmalık olur. Keşke 1280*800 olsaydı en azından parmaklarımı yormaz olurdum. Android 3.0 gelmeyebilir ama ebedi olarak gelmeyecek değil. Bir yolu bulunur iyi bir romla iş biter.


Samsung 7 ve 10 inch tabletler yapar çok iyi olur. Bide SuperAmoled koydumu yemede yanında yat
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