Samsung, MWC kapsamında 10.1 inç ekranlı ve Honeycomb destekli tablet mi tanıtacak?

Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung'un dünya çapında 10 milyondan fazla satışı gerçekleştirilen akıllı telefonu Galaxy S'in varisiyle bağlantılı spekülasyonlar ard arda internete sızdırılmaya devam ederken bu sefer Android tablet konusunda iddialar gelmeye başladı.

Pocket-Lint'in güvendiği kaynaklarına göre Samsung, pazar gecesi Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2011) 10.1 inç (~25,6 cm) boyutunda dokunmatik ekrana sahip bir tabletle teknoloji meraklılarının karşısına çıkacak. Yeni cihazın, tıpkı Motorola Xoom'da olduğu gibi Google'ın tabletlere özel geliştirdiği mobil işletim sistemi Android 3.0 Honeycomb'u kullanacağı, çift çekirdekli Qualcomm işlemcinin (?) desteğini arkasına alacağı ve fotoğraf çekimi için konumlandırılan kameranın çözünürlüğünün 3.2 megapikselden 8 megapiksele yükseltildiği ifade edilmekte. Bunların yanısıra cihazın fiziksel olarak Apple iPad'den biraz daha ufak olacağı söylentiler arasında yer alıyor.

Barselona cephesinde yaşanacak gelişmeleri ilgiyle izliyoruz.

http://www.pocket-lint.com/news/38496/samsung-honeycomb-10-inch-tablet-mwc