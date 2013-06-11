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Samsung, NX sistem fotoğraf makineleri için en küçük ve ince balık gözü objektifini duyurdu

5 yıl
2,5b
1
5
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung, NX sistem fotoğraf makineleri için en küçük ve ince balık gözü objektifini duyurdu
NX serisi aynasız fotoğraf makineleri ile sektörde öne çıkan firmalardan Samsung, bu makineler için en küçük ve ince balık gözü objektifini duyurdu.
Fisheye (Balıkgözü) lensler, optik yapıları sayesinde oldukça geniş bir çekim açısı sağlıyorlar ve bu nedenle de ciddi oranda görüntü bozulması yaşayıp, genel olarak sınırlı alanlar da kullanılıyorlar. Samsung'un NX serisi fotoğraf makineleri için duyurduğu 10mm F/3.5 lens modeli, oldukça ufak boyutları (58.8 x 26.3 mm) ve ince yapısıyla taşınabilir bir yapı ortaya koyuyor. 180° görüş açısına, 7 element 5 grup optik dizilime, maksimum F/3.5, minimum F/22 diyafram değerine, 7 diyafram bıçağına ve minimum 0.09m minimum netleme mesafesi gibi teknik ayrıntılarla hazırlanan lens, 72 gram gibi oldukça da düşük bir ağırlığa sahip.
Özellikle manzara çekimlerinde birçok profesyonel ya da amatör fotoğrafçı tarafından tercih edilmesi beklenen Samsung 10mm F/3.5 Balıkgözü lens modeli, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle hazırlanmış durumda. Çıkış tarihi ya da fiyat hakkında bilgi olmayan lens ile çekilmiş örnek fotoğraflara aşağıda ulaşabilirsiniz.
 
Samsung, NX sistem fotoğraf makineleri için en küçük ve ince balık gözü objektifini duyurdu
Samsung, NX sistem fotoğraf makineleri için en küçük ve ince balık gözü objektifini duyurdu
Samsung, NX sistem fotoğraf makineleri için en küçük ve ince balık gözü objektifini duyurdu
Samsung, NX sistem fotoğraf makineleri için en küçük ve ince balık gözü objektifini duyurdu

http://samsungcamera.com/samsung-announces-the-slimmest-and-smallest-fisheye-lens-on-the-market-for-nx-system/ Yorum Yaz
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hertenkele 5 yıl
3.Fotograf Galata Kulesinden çekilmiş sanırım.
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the_rion80 5 yıl hertenkele
hertenkele

3.Fotograf Galata Kulesinden çekilmiş sanırım.

Evet ilk foto da floransadaki Duomo kulesinden
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gently weeps 5 yıl
kendi telefonunda bile sony lensi kullanan firmadan neden biri samsung lensi alsın:-)
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ozturert 5 yıl gently weeps
gently weeps
kendi telefonunda bile sony lensi kullanan firmadan neden biri samsung lensi alsın:-)

Samsung NX objektifleri piyasanın iyilerinden. Kötü objektifi yok.
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lj94 5 yıl
brozzors terk :D
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