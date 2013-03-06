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Samsung NX1100 modeli için kullanma kılavuzu ve ilk görsel ortaya çıktı

6 yıl
1,6b
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8
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung NX1100 modeli için kullanma kılavuzu ve ilk görsel ortaya çıktı
Geçtiğimiz günlerde makineye ait olduğu söylenen yeni bir görsel ile gündeme gelen ve Samsung NX1000'ün yerini alması beklenen NX1100 modeli için, resmi kullanma klavuzu ve ilk görsel ortaya çıktı.
Samsung Almanya tarafında yayınlanan kullanma klavuzuna göre NX1100 aynasız fotoğraf makinesi, tasarım olarak NX1000 modeline oldukça fazla benziyor. Üzerinde teknik olarak 20.3MP CMOS sensör, kontrast bazlı otomatik netleme sistemi ve 3" 921 nokta 640x480 piksel TFT LCD ekran barındıran NX1100, ISO 100 ile 12,800 arasını aktif olarak kullanabiliyor. Full HD 1080P 30fps video çekimi yanında, Jpeg/Raw formatlarında fotoğraf da çekebilen cihaz, SD/SDHC/SDXC hafıza kart desteği ile depolama açısından sorun yaşatmıyor.
 
Samsung NX1100 modeli için kullanma kılavuzu ve ilk görsel ortaya çıktı
114x62.5x37.5mm boyutlarına ve 222 gram ağırlığa sahip olan NX1100, dahili 1,030 mAh batarya yanında, USB2.0 ve Wi-Fi bağlantı seçeneklerine sahip. Harici olarak satın alınabilen GPS alıcısı ile çekilen fotoğraflar üzerine GPS koordinatlarını da girebilen model, Samsung'un tepe flaşlarını da destekliyor.
Henüz resmi duyurusu yapılmayan NX1100 aynasız fotoğraf makinesinin, çok yakın bir zaman içerisinde tüm ayrıntı ve fiyat bilgilerinin ortaya çıkması bekleniyor. Ürünün resmi kullanma kılavuzuna aşağıdaki bağlantı üzerinde ulaşabilirsiniz.
http://www.samsung.com/de/support/model/EV-NX1100BABDE-downloads 

http://www.samsung.com/de/support/model/EV-NX1100BABDE-downloads Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
mrb arkadaşlar ben samsung nx1100 almayı düşünüyorum kullananalardan yorum bekliyorum canonn 60d arasında kararsız kaldım szce hangisi iyidir ? yardmnz için şimdiden tşk
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DH Misafiri 6 yıl
the_rion80
CmSandman o değil de çakma sony fotoğraf makinesi olmuş. abi yaa bu kadar taklitçi olma
O zaman Canon ve Nikon da taklitçi, onlar da aynasız model üretiyor. Bir de düzeltme, Samsung NX serileri Sony NEX serilerinden daha önce piyasaya çıktı, bu durumda kim taklitçi oluyor

Arkadaş tasarım anlamında söylemiş muhtemelen,ilk nx100 den aylar sonra nex5 tanıtıldı ve birden nx serisinin tasarımları değişiverdi...
1 Yanıt Yanıtla
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the_rion80 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

the_rion80

CmSandman o değil de çakma sony fotoğraf makinesi olmuş. abi yaa bu kadar taklitçi olma
O zaman Canon ve Nikon da taklitçi, onlar da aynasız model üretiyor. Bir de düzeltme, Samsung NX serileri Sony NEX serilerinden daha önce piyasaya çıktı, bu durumda kim taklitçi oluyor


Arkadaş tasarım anlamında söylemiş muhtemelen,ilk nx100 den aylar sonra nex5 tanıtıldı ve birden nx serisinin tasarımları değişiverdi...

Nex-5N ve NX1000 ikisine de sahibim, tasarım olarak aralarında grip yerleri dışında ne malzeme, ne boyut, ne buton yerleşimleri olarak en ufak benzerlik yok...
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DH Misafiri 6 yıl
Sonunda fotoğraf makinası gibi bir fotoğraf makinası yapmış samsung uyduruk malzemeli dandik sensörlü megapiksellerle şişirilmiş saçma kompakt makinalardan bir tık üstte alınabilirliği olan bir ürün koymuş.
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CmSandman 6 yıl
o değil de çakma sony fotoğraf makinesi olmuş. abi yaa bu kadar taklitçi olma
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the_rion80 6 yıl CmSandman
CmSandman

o değil de çakma sony fotoğraf makinesi olmuş. abi yaa bu kadar taklitçi olma

O zaman Canon ve Nikon da taklitçi, onlar da aynasız model üretiyor. Bir de düzeltme, Samsung NX serileri Sony NEX serilerinden daha önce piyasaya çıktı, bu durumda kim taklitçi oluyor
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lyridder 6 yıl
o değil de nx300 çok havalıymış:)
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