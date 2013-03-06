Samsung NX1100 modeli için kullanma kılavuzu ve ilk görsel ortaya çıktı





Geçtiğimiz günlerde makineye ait olduğu söylenen yeni bir görsel ile gündeme gelen ve Samsung NX1000'ün yerini alması beklenen NX1100 modeli için, resmi kullanma klavuzu ve ilk görsel ortaya çıktı.

Samsung Almanya tarafında yayınlanan kullanma klavuzuna göre NX1100 aynasız fotoğraf makinesi, tasarım olarak NX1000 modeline oldukça fazla benziyor. Üzerinde teknik olarak 20.3MP CMOS sensör, kontrast bazlı otomatik netleme sistemi ve 3" 921 nokta 640x480 piksel TFT LCD ekran barındıran NX1100, ISO 100 ile 12,800 arasını aktif olarak kullanabiliyor. Full HD 1080P 30fps video çekimi yanında, Jpeg/Raw formatlarında fotoğraf da çekebilen cihaz, SD/SDHC/SDXC hafıza kart desteği ile depolama açısından sorun yaşatmıyor.

114x62.5x37.5mm boyutlarına ve 222 gram ağırlığa sahip olan NX1100, dahili 1,030 mAh batarya yanında, USB2.0 ve Wi-Fi bağlantı seçeneklerine sahip. Harici olarak satın alınabilen GPS alıcısı ile çekilen fotoğraflar üzerine GPS koordinatlarını da girebilen model, Samsung'un tepe flaşlarını da destekliyor.

Henüz resmi duyurusu yapılmayan NX1100 aynasız fotoğraf makinesinin, çok yakın bir zaman içerisinde tüm ayrıntı ve fiyat bilgilerinin ortaya çıkması bekleniyor. Ürünün resmi kullanma kılavuzuna aşağıdaki bağlantı üzerinde ulaşabilirsiniz.

http://www.samsung.com/de/support/model/EV-NX1100BABDE-downloads

http://www.samsung.com/de/support/model/EV-NX1100BABDE-downloads