Samsung NX2000 FCC dökümanlarında ortaya çıktı





Geçtiğimiz günlerde ilk görseli ortaya çıkan ve üzerinde yer alan tuşlardan dolayı Android ya da Tizen işletim sistemine sahip olduğu düşünülen Samsung NX2000, şimdi ise ABD Federal Haberleşme Komisyonu FCC dokümanlarında ortaya çıktı.

Ortaya çıkan belgelerde ön ve üst çizimleri yer alan makine, uzun zamandır gelen dedikoduları doğruya çıkartarak, ilk defa gerçek bilgiler sonucunda kaşımıza çıkmış oldu. Teknik olarak halen çok fazla bilgimiz olmasa da, makinenin oldukça geniş dokunmatik bir LCD ekrana, 20.3MP APS-C CMOS sensöre, lensleri değiştirilebilir yapıya, harici elektronik vizör ve flaş bağlantısı yanında, 802.11n Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliklerine sahip olması bekleniyor.

Gövde yapısı olarak çizimlere ve ortaya çıkan ilk görsele göre Samsung'un NX serisi diğer aynasız fotoğraf makinelerine oldukça benzeyen modelin, çıkış tarihi hakkında maalesef henüz bir bilgi ortaya çıkmış değil. Ayrıca Samsung tarafından kısa bir süre içerisinde 10mm F/3.5 ile 16-50mm F/2.8 lens duyuruları da beklenenler arasında.

http://www.engadget.com/2013/04/13/samsung-nx2000-mirrorless-camera-hits-the-fcc/