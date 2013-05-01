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Samsung, NX2000 isimli yeni aynasız fotoğraf makinesini duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung, NX2000 isimli yeni aynasız fotoğraf makinesini duyurdu
Samsung, NX2000 isimli yeni aynasız fotoğraf makinesini duyurdu
Geçtiğimiz ay içerisinde ortaya çıkan ilk fotoğrafları ve daha sonrasında FCC dökümanlarında görüntülenen Samsung NX2000 aynasız fotoğraf makinesi, firma tarafından resmi olarak duyuruldu.
Samsung'un NX serisi fotoğraf makinesi ailesinin yeni üyesi olan ve NX1000 fotoğraf makinesinin yerine gelen NX2000, firmanın akıllı kamera anlayışını devam ettiriyor. Teknik olarak 20.3MP APS-C CMOS sensöre, Super Sonic Drive Dust Reduction (Toz azaltma) sistemine, kontrast bazlı otomatik netleme motoruna sahip olan kamera, DRIMe IV görüntü işleme motoru sayesinde düşük ışıkta yüksek performans ve keskin görüntüler ortaya koyabiliyor. Saniyede 8 kare seri çekim hızına ulaşabilen ve lensleri değiştirilebilir (NX Mount) bir yapıda olan aynasız kamera, ISO 100 ila 25600 arasını aktif olarak kullanarak, 1/4000 maksimum perde hızına ulaşabiliyor. Samsung NX2000 ayrıca, harici olarak satılan firmanın 45mm 2D/3D lens modeli ile 3D video ve fotoğraf çekimlerini de yerine getirebiliyor.
 
Samsung, NX2000 isimli yeni aynasız fotoğraf makinesini duyurdu
Kullanıcılara çok daha iyi fotoğraf düzenleme imkanları sağlayan RAW formatında fotoğraf çekimi de yapabilen NX2000, üzerinde yer alan 3.7-inç 1.15 milyon nokta TFT LCD dokunmatik ekran ile çektiği görüntülerin rahatça izlenmesine imkan verebiliyor. Full HD 1920x1080P (30FPS) video çekim yeteneğine ve dahili Wi-Fi ve NFC (Near Field Communication) teknolojileri ile kablosuz olarak veri aktarımı yanında, akıllı cihazlar ile kameranın kontrol edilmesine de imkan sağlayan NX2000, firmanın SMART Camera 2.0 teknolojisi ve onun getirdiği cihaz içerisinden direkt olarak mail yollama, otomatik yedek alma ve sosyal paylaşım sitelerine veri aktarımı gibi işlemleri yerine getirebiliyor.
Çektiği bütün fotoğraf ve videoları MicroSD/ MicroSDHC/ MicroSDXC hafıza kartları üzerine aktarabilen, dahili lityum-iyon bataryası ile 340 adet fotoğraf çekebilen, HDMI 1.4a üzerinden görüntü aktarabilen, harici flaş farklı yaratıcı filtreler, otomatik ya da manuel çekim modları da üzerinde unutulmayan ve bunların yanında 119 x 65 x 36 mm boyutlar ile 228 gram gibi bir ağırlığa sahip olan yeni Samsung NX2000 aynasız fotoğraf makinesi, beyaz, siyah ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile beraber 650$ fiyat etiketine sahip olarak yakında dünya çapında piyasaya çıkıyor.
 
Samsung, NX2000 isimli yeni aynasız fotoğraf makinesini duyurdu
Samsung, NX2000 isimli yeni aynasız fotoğraf makinesini duyurdu

http://www.dpreview.com/news/2013/05/01/samsung-announces-nx2000-mirrorless-apsc-camera-with-wifi-and-nfc Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
aynasız makineler daha iyi gece çekimleri,daha hızlı ve daha çok seri çekimler(saniyede 8-9 kare)ve daha küçük cihazlardır.usb den şarj,wifi,android işletim sis,vs vs.yani büyük makinelere elveda
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-engin- 4 yıl
Türkiye'de 1500 lira olan makina nasıl olur da Almanya'da 200 euro olur? ufak farklar oluyor zaten de bu kadar fark nasıl olur* kaçırdıgım bir nokta mı var?

Türkiye'den canon eos m 22mm lens ile birlikte alıcam ya da 200 euroya samsun nx2000 alabilirim

mediamarkt.de/...
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Ermis1453 6 yıl
Dsrl lerde sensorun onude vizore goruntu aktaran ayna vardir. Bu aynasislarda yok. Aynasiz denmesi o yuzden.
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cortextm 6 yıl
Şu samsungta keşke m43 sensör kullansaydı. O zaman lens cümbüşünü seyrederdik (:
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talerk 6 yıl Ermis1453
dervis2007
Dsrl lerde sensorun onude vizore goruntu aktaran ayna vardir. Bu aynasislarda yok. Aynasiz denmesi o yuzden.

avantajı dezavantajı var mı peki
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talerk 6 yıl
biri bana aynasız fotoğraf makinası ne oluyor söylesin
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ilkerinanç 6 yıl
amerikalı polisleri hedef alan bir fotoğraf makinası herhalde.


şaka maka nedir cidden fark ne?
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Ermis1453 6 yıl
Kagit uzerinde guzele benziyor. Ekarani guzel. Ayar dugmeleri eksik. Nexler dahil dahili flash olmadigi zaman gozumden dusuyor

Duzeltme: Dugmelerin az olmasi dokunmatik ekran olmasi sebebiyle sorun olmayabilir
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