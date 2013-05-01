Samsung, NX2000 isimli yeni aynasız fotoğraf makinesini duyurdu

Geçtiğimiz ay içerisinde ortaya çıkan ilk fotoğrafları ve daha sonrasında FCC dökümanlarında görüntülenen Samsung NX2000 aynasız fotoğraf makinesi, firma tarafından resmi olarak duyuruldu.

Samsung'un NX serisi fotoğraf makinesi ailesinin yeni üyesi olan ve NX1000 fotoğraf makinesinin yerine gelen NX2000, firmanın akıllı kamera anlayışını devam ettiriyor. Teknik olarak 20.3MP APS-C CMOS sensöre, Super Sonic Drive Dust Reduction (Toz azaltma) sistemine, kontrast bazlı otomatik netleme motoruna sahip olan kamera, DRIMe IV görüntü işleme motoru sayesinde düşük ışıkta yüksek performans ve keskin görüntüler ortaya koyabiliyor. Saniyede 8 kare seri çekim hızına ulaşabilen ve lensleri değiştirilebilir (NX Mount) bir yapıda olan aynasız kamera, ISO 100 ila 25600 arasını aktif olarak kullanarak, 1/4000 maksimum perde hızına ulaşabiliyor. Samsung NX2000 ayrıca, harici olarak satılan firmanın 45mm 2D/3D lens modeli ile 3D video ve fotoğraf çekimlerini de yerine getirebiliyor.

Kullanıcılara çok daha iyi fotoğraf düzenleme imkanları sağlayan RAW formatında fotoğraf çekimi de yapabilen NX2000, üzerinde yer alan 3.7-inç 1.15 milyon nokta TFT LCD dokunmatik ekran ile çektiği görüntülerin rahatça izlenmesine imkan verebiliyor. Full HD 1920x1080P (30FPS) video çekim yeteneğine ve dahili Wi-Fi ve NFC (Near Field Communication) teknolojileri ile kablosuz olarak veri aktarımı yanında, akıllı cihazlar ile kameranın kontrol edilmesine de imkan sağlayan NX2000, firmanın SMART Camera 2.0 teknolojisi ve onun getirdiği cihaz içerisinden direkt olarak mail yollama, otomatik yedek alma ve sosyal paylaşım sitelerine veri aktarımı gibi işlemleri yerine getirebiliyor.

Çektiği bütün fotoğraf ve videoları MicroSD/ MicroSDHC/ MicroSDXC hafıza kartları üzerine aktarabilen, dahili lityum-iyon bataryası ile 340 adet fotoğraf çekebilen, HDMI 1.4a üzerinden görüntü aktarabilen, harici flaş farklı yaratıcı filtreler, otomatik ya da manuel çekim modları da üzerinde unutulmayan ve bunların yanında 119 x 65 x 36 mm boyutlar ile 228 gram gibi bir ağırlığa sahip olan yeni Samsung NX2000 aynasız fotoğraf makinesi, beyaz, siyah ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile beraber 650$ fiyat etiketine sahip olarak yakında dünya çapında piyasaya çıkıyor.

http://www.dpreview.com/news/2013/05/01/samsung-announces-nx2000-mirrorless-apsc-camera-with-wifi-and-nfc