Samsung, OLED teknolojisini çaldığını iddia ettiği LG'yi mahkemeye veriyor

Güney Kore'nin iki büyük elektronik devi LG ve Samsung'un yenilikçi OLED ekranlarının pazardaki mücadelesine şahit oluyoruz. Ancak kendi evlerinde bu iki firma mahkemelik olmuş durumda.





Bir süre önce Samsung Display, LG Display'in önemli OLED teknoloji sırlarını çaldığını iddia etmişti. İddiaya göre LG, Samsung'da çalışan kıdemli bir araştırmacı ve 5 kişilik ekibini önemli makam vaatleriyle kendi tarafına geçirdi. Ardından Samsung'un OLED teknolojisi ve şirket sırları LG'ye sızdırıldı.





Samsung, OLED ekranlar ile ilgili toplamda 16 gizli teknolojinin ve 21 ilişkili dosyanın çalındığını belirterek, tüm dökümanları Seoul Bölge Mahkemesi'ne ulaştırdı ve dava başvurusunu yaptı. Firma ayrıca dava kapsamındaki cihazlara da satış yasağı istedi.





Samsung çalınan teknolojilerden kullanılan veya üçüncü taraf şirketlere paylaştırılan her birisi için yaklaşık 880 000$ tazminat talep ediyor.





CES 2012 fuarında Samsung'un RGB-OLED ve LG'nin W-OLED ekranlarının sergilendiğini görmüştük. LG, yaptığı açıklamada kesinlikle hırsızlığın sözkonusu olmadığını ve olayın imaj zedeleme kampanyası olduğunu, kendi OLED teknolojisinin Samsung'un kullandığından çok farklı olduğunu ve bu yüzden Samsung'un herhangi bir teknolojisine ihtiyaç duymadıklarını belirtti.





LG ayrıca Samsung'un Almanya'da OLED ekranların çalınma olayını gündemden düşürmek için böyle bir hareket yaptığını savundu.





Bu iki panel devi arasındaki dava ise mahkemenin başvuruyu kabul etmesinin ardından önümüzdeki aylarda başlayacak.