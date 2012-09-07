Samsung, OLED teknolojisini çaldığını iddia ettiği LG'yi mahkemeye veriyor

Haber Editörü
Güney Kore'nin iki büyük elektronik devi LG ve Samsung'un yenilikçi OLED ekranlarının pazardaki mücadelesine şahit oluyoruz. Ancak kendi evlerinde bu iki firma mahkemelik olmuş durumda.
Bir süre önce Samsung Display, LG Display'in önemli OLED teknoloji sırlarını çaldığını iddia etmişti. İddiaya göre LG, Samsung'da çalışan kıdemli bir araştırmacı ve 5 kişilik ekibini önemli makam vaatleriyle kendi tarafına geçirdi. Ardından Samsung'un OLED teknolojisi ve şirket sırları LG'ye sızdırıldı.
Samsung, OLED ekranlar ile ilgili toplamda 16 gizli teknolojinin ve 21 ilişkili dosyanın çalındığını belirterek, tüm dökümanları Seoul Bölge Mahkemesi'ne ulaştırdı ve dava başvurusunu yaptı. Firma ayrıca dava kapsamındaki cihazlara da satış yasağı istedi.
Samsung çalınan teknolojilerden kullanılan veya üçüncü taraf şirketlere paylaştırılan her birisi için yaklaşık 880 000$ tazminat talep ediyor.
CES 2012 fuarında Samsung'un RGB-OLED ve LG'nin W-OLED ekranlarının sergilendiğini görmüştük. LG, yaptığı açıklamada kesinlikle hırsızlığın sözkonusu olmadığını ve olayın imaj zedeleme kampanyası olduğunu, kendi OLED teknolojisinin Samsung'un kullandığından çok farklı olduğunu ve bu yüzden Samsung'un herhangi bir teknolojisine ihtiyaç duymadıklarını belirtti.
LG ayrıca Samsung'un Almanya'da OLED ekranların çalınma olayını gündemden düşürmek için böyle bir hareket yaptığını savundu.
Bu iki panel devi arasındaki dava ise mahkemenin başvuruyu kabul etmesinin ardından önümüzdeki aylarda başlayacak.
http://view.koreaherald.com/kh/view.php?ud=20120905001347&cpv=0 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
aynısını apple,yapmışlardı adamlar yenildikçe çirkinleşiyor.(Bir başlarsam 2011,ve 2012 samsung tv lerin şikayetlerini söyleme kitap olur)bence birşey elde edemeyecekler çok uyanık davranıp büyüyen rakip firmesını 2013 de yenileceğini anlayıp karalamaktadır.
Samsung, OLED ekranlar ile ilgili toplamda 16 gizli teknolojinin ve 21 ilişkili dosyanın çalındığını belirtti"......
haberde belirtilenlere gore samsung lg yi mahkemeye vermekte hakli
HTC ve Sony bu 3 salaktan (Samsung, Apple, LG) uzak durup akıllı telefon piyasasında adım adım kendilerini geliştiriyorlar. 3-4 yıla kalmaz piyasanın hakimi bu iki firma olacak.
Burada oled teknolojisinden bahsedilmiyor. LG Samsung'un oled modellerini ve yol haritasını falan çalmış sanırsam.
Saçmalamayın lütfen iki firmada kendine ait olan birşeyin "çalındığı" resmi ifadeyle "izinsiz kullanıldığı" iddiasıyla mahkemeye başvuruyor. Telif davalarının anlamı budur.