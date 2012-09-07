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Samsung, OLED teknolojisini çaldığını iddia ettiği LG'yi mahkemeye veriyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Güney Kore'nin iki büyük elektronik devi LG ve Samsung'un yenilikçi OLED ekranlarının pazardaki mücadelesine şahit oluyoruz. Ancak kendi evlerinde bu iki firma mahkemelik olmuş durumda.

Bir süre önce Samsung Display, LG Display'in önemli OLED teknoloji sırlarını çaldığını iddia etmişti. İddiaya göre LG, Samsung'da çalışan kıdemli bir araştırmacı ve 5 kişilik ekibini önemli makam vaatleriyle kendi tarafına geçirdi. Ardından Samsung'un OLED teknolojisi ve şirket sırları LG'ye sızdırıldı.

Samsung, OLED ekranlar ile ilgili toplamda 16 gizli teknolojinin ve 21 ilişkili dosyanın çalındığını belirterek, tüm dökümanları Seoul Bölge Mahkemesi'ne ulaştırdı ve dava başvurusunu yaptı. Firma ayrıca dava kapsamındaki cihazlara da satış yasağı istedi.

Samsung çalınan teknolojilerden kullanılan veya üçüncü taraf şirketlere paylaştırılan her birisi için yaklaşık 880 000$ tazminat talep ediyor. 

CES 2012 fuarında Samsung'un RGB-OLED ve LG'nin W-OLED ekranlarının sergilendiğini görmüştük. LG, yaptığı açıklamada kesinlikle hırsızlığın sözkonusu olmadığını ve olayın imaj zedeleme kampanyası olduğunu, kendi OLED teknolojisinin Samsung'un kullandığından çok farklı olduğunu ve bu yüzden Samsung'un herhangi bir teknolojisine ihtiyaç duymadıklarını belirtti.

LG ayrıca Samsung'un Almanya'da OLED ekranların çalınma olayını gündemden düşürmek için böyle bir hareket yaptığını savundu.

Bu iki panel devi arasındaki dava ise mahkemenin başvuruyu kabul etmesinin ardından önümüzdeki aylarda başlayacak.

http://view.koreaherald.com/kh/view.php?ud=20120905001347&cpv=0 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
keremkmbr 7 yıl
Bu samsung bence tozuttu arkadaşlar,2012 de LG nin çıkarmış olduğu olağan üstü cihazları gördük ve samsung,un kalkıp çocukça bir suçlama yapması çok komik;
aynısını apple,yapmışlardı adamlar yenildikçe çirkinleşiyor.(Bir başlarsam 2011,ve 2012 samsung tv lerin şikayetlerini söyleme kitap olur)bence birşey elde edemeyecekler çok uyanık davranıp büyüyen rakip firmesını 2013 de yenileceğini anlayıp karalamaktadır.
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BlackBeasT 7 yıl
Samsungun elinde bazı deliller varkı LG ile mahkemelik olmuş,Samsungun iddası 16 gizli teknolojinin ve 21 ilişkili dosyanın çalındığı,LG aksini ispatlarsa neala ortada suç var LG seve seve Samsungun mahkemede istediği yaptırımları ödemek zorunda....
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musti198080 7 yıl
"-LG, Samsung'da çalışan kıdemli bir araştırmacı ve 5 kişilik ekibini önemli makam vaatleriyle kendi tarafına geçirdi. Ardından Samsung'un OLED teknolojisi ve şirket sırları LG'ye sızdırıldı.

Samsung, OLED ekranlar ile ilgili toplamda 16 gizli teknolojinin ve 21 ilişkili dosyanın çalındığını belirtti"......


haberde belirtilenlere gore samsung lg yi mahkemeye vermekte hakli
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Virtual Reality 7 yıl
Kör mü çaldırmasaydı.
HTC ve Sony bu 3 salaktan (Samsung, Apple, LG) uzak durup akıllı telefon piyasasında adım adım kendilerini geliştiriyorlar. 3-4 yıla kalmaz piyasanın hakimi bu iki firma olacak.
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Normandia_06 7 yıl
Ülkenin neden bu hale geldiği belli... size ne kim kimi mahkemeye vermiş..işsiz güçsüzler takımı teknoloji eleştirmeni olmuşda haberimiz yok :)
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enkog 7 yıl
ben bu iki şirketi hep kanki sanardım,beraber telefon üretimi falan yapıyorlar neden kızıştılar ki?
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DH Misafiri 7 yıl
Hırsız Samsung!!!! OLED ekranları Kodak ve Sony geliştirsi samsung değil!!! Kendisi çalmaya o kadar alışmış ki artık başkalarının teknolojilerini kendisinin zannediyor!!!
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emmrree1990 7 yıl
OnlyChaos
OLED teknolojisi Kodakın bulduğu Sonynin geliştirdiği bir teknoloji. Şimdi bu teknoloji nasıl Samsungun oluyor? Bir kaç özelleştirme yaptığı için mi acaba...

Burada oled teknolojisinden bahsedilmiyor. LG Samsung'un oled modellerini ve yol haritasını falan çalmış sanırsam.
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SystemApps 7 yıl
yazılım konusunda LG berbat ötesi bence oledi bıraksın da yazılım ksımına baksın.Nede olsa oled de olsa yazılım olmayınca oled de bir işe yaramaz LG efendi. yazılım mühendislerine selam ederim.
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Denorath 7 yıl
Volkanbaba
Denorath Tek telif davası açan Apple değilmiş demekki, günaydın Türkiye :))
Apple davaları ile bu davaların arasında dağlar kadar fark var aynı kefeye konamaz.

Saçmalamayın lütfen iki firmada kendine ait olan birşeyin "çalındığı" resmi ifadeyle "izinsiz kullanıldığı" iddiasıyla mahkemeye başvuruyor. Telif davalarının anlamı budur.
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