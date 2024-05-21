Samsung, OLED'in yerini alacak dünyanın ilk QD-LED ekranını tanıttı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta yayınladığımız bir haberimizde OLED panellerin yerini QDEL panellerin alacağından söz etmiştik. Bu bağlamda Samsung Display’in Display Week 2024'te, tanıttığı dünyanın ilk QD-LED ekranı da isim farklı olsa da aslında QDEL ekran olarak biliniyor. Bu ekranların başlıca özelliği ışığı kendinden yayması. İşte detaylar:

Samsung’tan 18 inçlik QD-LED geldi

Daha önceki haberlerimizde QDEL ya da kuantum noktalı elektrolüminesan olarak belirtilen panellerin QD-EL, QD-LED, EL-QD ve QLED gibi farklı isimlerle de karşımıza çıkabileceğinden bahsetmiştik. Samsung, tanıttığı yeni panelinde QD-LED isimlendirmesini tercih etmiş olsa da temelde her şey aynı.

Tam Boyutta Gör Samsung’un yeni QD-LED ekranında arka ışık bulunmuyor; Bunun yerine ışığın asıl kaynağı kuantum noktaları olarak karşımıza çıkıyor. Bu ekranların en büyük avantajları ise maliyet, parlaklık ve yanmaya karşı dayanıklılık olarak sıralanabilir. Samsung, QD-LED'in üstün bir görüntüleme deneyimi için geniş bir renk gamı ve yüksek renk doğruluğu sunduğunu söylüyor. Herhangi bir organik malzeme içermedikleri için bu ekranlar dediğimiz gibi uzun vadeli hasarlara karşı dayanıklı.

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QD-LED'in bir diğer avantajı da Mürekkep Püskürtmeli Baskı (IJP) kullanılarak üretilebilmesi. Bu hem üretim verimliliğini artırıyor hem de maliyetleri düşürüyor. QD-LED panellerde ayrıca kadmiyum içermeyen kuantum noktaları kullanılıyor, yani çevre için de iyi. Samsung'un sergilediği QD-LED, 18,2 inç büyüklüğünde ve 3200 x 1800 (202 PPI) çözünürlüğünde. Ayrıca sadece 250 nit parlaklığa sahip. Bu özellikler etkileyici olmaktan uzak, ancak bunun bir prototip olduğunu unutmamak gerek. QD-LED veya QDEL’in arkasındaki Nanosys, ekran teknolojisinin geliştirilmesinde gaza basmış durumda. Firma 2025 veya 2026'da tam üretime geçmeyi planlıyor.

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OLED’e elveda: Samsung, dünyanın ilk QD-LED ekranını tanıttı