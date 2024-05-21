Samsung, OLED'in yerini alacak dünyanın ilk QD-LED ekranını tanıttı

Samsung’tan 18 inçlik QD-LED geldi
Daha önceki haberlerimizde QDEL ya da kuantum noktalı elektrolüminesan olarak belirtilen panellerin QD-EL, QD-LED, EL-QD ve QLED gibi farklı isimlerle de karşımıza çıkabileceğinden bahsetmiştik. Samsung, tanıttığı yeni panelinde QD-LED isimlendirmesini tercih etmiş olsa da temelde her şey aynı.
QD-LED'in bir diğer avantajı da Mürekkep Püskürtmeli Baskı (IJP) kullanılarak üretilebilmesi. Bu hem üretim verimliliğini artırıyor hem de maliyetleri düşürüyor. QD-LED panellerde ayrıca kadmiyum içermeyen kuantum noktaları kullanılıyor, yani çevre için de iyi. Samsung'un sergilediği QD-LED, 18,2 inç büyüklüğünde ve 3200 x 1800 (202 PPI) çözünürlüğünde. Ayrıca sadece 250 nit parlaklığa sahip. Bu özellikler etkileyici olmaktan uzak, ancak bunun bir prototip olduğunu unutmamak gerek. QD-LED veya QDEL’in arkasındaki Nanosys, ekran teknolojisinin geliştirilmesinde gaza basmış durumda. Firma 2025 veya 2026'da tam üretime geçmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.