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    Anlık Bildirim

    Samsung, OLED'in yerini alacak dünyanın ilk QD-LED ekranını tanıttı

    Samsung dünyanın ilk QD-LED ekranını tanıttı ve bu panelin OLED’lerin yerini alması bekleniyor. Samsung’un tanıttığı QD-LED ekran aynı zamanda QDEL olarak da biliniyor.
    OLED’e elveda: Samsung, dünyanın ilk QD-LED ekranını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta yayınladığımız bir haberimizde OLED panellerin yerini QDEL panellerin alacağından söz etmiştik. Bu bağlamda Samsung Display’in Display Week 2024'te, tanıttığı dünyanın ilk QD-LED ekranı da isim farklı olsa da aslında QDEL ekran olarak biliniyor. Bu ekranların başlıca özelliği ışığı kendinden yayması. İşte detaylar:

    Samsung’tan 18 inçlik QD-LED geldi

    Daha önceki haberlerimizde QDEL ya da kuantum noktalı elektrolüminesan olarak belirtilen panellerin QD-EL, QD-LED, EL-QD ve QLED gibi farklı isimlerle de karşımıza çıkabileceğinden bahsetmiştik. Samsung, tanıttığı yeni panelinde QD-LED isimlendirmesini tercih etmiş olsa da temelde her şey aynı.

    OLED’e elveda: Samsung, dünyanın ilk QD-LED ekranını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yeni QD-LED ekranında arka ışık bulunmuyor; Bunun yerine ışığın asıl kaynağı kuantum noktaları olarak karşımıza çıkıyor. Bu ekranların en büyük avantajları ise maliyet, parlaklık ve yanmaya karşı dayanıklılık olarak sıralanabilir. Samsung, QD-LED'in üstün bir görüntüleme deneyimi için geniş bir renk gamı ve yüksek renk doğruluğu sunduğunu söylüyor. Herhangi bir organik malzeme içermedikleri için bu ekranlar dediğimiz gibi uzun vadeli hasarlara karşı dayanıklı.

    QD-LED'in bir diğer avantajı da Mürekkep Püskürtmeli Baskı (IJP) kullanılarak üretilebilmesi. Bu hem üretim verimliliğini artırıyor hem de maliyetleri düşürüyor. QD-LED panellerde ayrıca kadmiyum içermeyen kuantum noktaları kullanılıyor, yani çevre için de iyi. Samsung'un sergilediği QD-LED, 18,2 inç büyüklüğünde ve 3200 x 1800 (202 PPI) çözünürlüğünde. Ayrıca sadece 250 nit parlaklığa sahip. Bu özellikler etkileyici olmaktan uzak, ancak bunun bir prototip olduğunu unutmamak gerek. QD-LED veya QDEL’in arkasındaki Nanosys, ekran teknolojisinin geliştirilmesinde gaza basmış durumda. Firma 2025 veya 2026'da tam üretime geçmeyi planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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