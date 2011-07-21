Samsung S8500 Wave için Bada 2.0 Beta güncellemesi internete sızdırıldı

Samsung'un, 2010 yılının nisan ayından itibaren satışına başladığı, Bada mobil platformunu kullanan ilk akıllı telefonu S8500 Wave için de Bada 2.0 güncellemesi Samfirmware tarafından internete sızdırıldı.

S8500XPKG5 sürüm numaralı güncellemenin beta aşamasında olduğunun ve bazı yazılımsal problemlerle karşılaşılabileceğinin altı çiziliyor. Yükleme esnasındaki tüm riskin kullanıcılara ait olduğunu da hatırlatalım.







Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bada 2.0, multi-tasking, NFC (Near-Field Communications), FlashLite 4, Open AL, Push notifications, HTML5, Wi-Fi direct desteği ve çeşitli güvenlik iyileştirmeleri sunuyor; daha gelişmiş kullanıcı arayüzüyle geliyor.