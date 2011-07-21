Samsung S8500 Wave için Bada 2.0 Beta güncellemesi internete sızdırıldı

Haber Editörü
Samsung'un, 2010 yılının nisan ayından itibaren satışına başladığı, Bada mobil platformunu kullanan ilk akıllı telefonu S8500 Wave için de Bada 2.0 güncellemesi Samfirmware tarafından internete sızdırıldı.
S8500XPKG5 sürüm numaralı güncellemenin beta aşamasında olduğunun ve bazı yazılımsal problemlerle karşılaşılabileceğinin altı çiziliyor. Yükleme esnasındaki tüm riskin kullanıcılara ait olduğunu da hatırlatalım.Bada 2.0, multi-tasking, NFC (Near-Field Communications), FlashLite 4, Open AL, Push notifications, HTML5, Wi-Fi direct desteği ve çeşitli güvenlik iyileştirmeleri sunuyor; daha gelişmiş kullanıcı arayüzüyle geliyor.
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İlginç.Bu kötü olmuş sizin için.Fakat bunun telefoncunun düşünmesi gerekirdi.Madem sürümü yükseltiyor bu işi düzgün yapması gerekliydi.Umarım fazla masraf açmadan halledersiniz bu sorunu.
zamanlama hatasıyla çıkan çok sağlam, kullanıcı dostu bir işletim sistemi.
nokia, bada ya geçsin, eski presti,jini geri kazanır.
o kadar iddalı konuşuyorum.
kullanıcısını 1 senede harcayan (samsung) bir telefon üreticisinin bile badaya hala destek vermesi beni şaşırtmıyor değil.
Siz yada arkadasınız araba aldıgınızda ornegın ford focus,reno fluence vs. kimse size "abicim senin arabanın gidecek cok yolu var. audi vardı mercedes,ferrari vardı. onların elıne su bile dokemez senın ford focusun/reno fluence'in dese abes olmaz mı? (Turkiye'nin yüzde 1 bile sayılmayan zengin kısımda degilseniz eger)
Sonuc olarak, samsung olması gerektigi gibi piyasaya kendi isletim sistemini çıkardı.Sebep maliyetleri kısmak faaliyet alanını genişletmek.( IBM,HP,Samsung kendi Bilgisayar işletim sistemlerini çıkarabilseler Microsoft'a yuzde vermek zorunda kalmazlardı.Ama bu altyapıya ve cesarete henuz sahip olduklarını sanmıyorum.) Samsung bu piyasanın henüz doymadığını alternatiflere açık oldugunu gördü ve denemek için bada'yı yaptı. Bada yeni olmasına rağmen bana çok stabil bir işletim sistemi gibi geldi. Bir gun olsun kilitlenme,mavi ekran,reset yaşatmadi.Samsung bada'daki ışıgı gordu;dunya capında konferanslar,yarışmalar,sponsorluk antlaşmaları yaptı/yapıyor.
Benim işimi oldukça gören bir tel.(s8530) Bu telefonu neden aldım;
*Bir telefona 1.000 TL üzeri verecek durumda değilim.
*Populer kulturun,Tiki kızların simgesi; masaya BMW anahtarlığı,Marl**ro Light paketi ve "kalın bir cüzdan" olmadan koyulması haram olan iPhone 'a olan nefretim(Steve Jobs üzerinde Apple logolu gazoz açacağını piyasaya 258 $ 'dan sürse kapış kapış gideceği düşüncesiyle paralel olarak...)(Not:İos iyi hoş ancak bu telefonu alanların telefonun kabiliyetlerinden zerre kadar haberlerinin olmaması konusu...)
*Androitin gerekli,gereksiz yuzbinlerce uygulamaları.(Sanki millet telefonuna Allah ne verdiyse atıyor. İhtiyaçlar sınırsızdır ancak tuvalette geçirdiğim süreyi hesaplayan bir app pek umrumda olmayacaktır.)
*Telefonda bazı olmazsa olmaz uygulamalar zaten var.
*Androitin virus,trojan cenneti haline gelmesi.(Bilgisayara benzemez cep telefonu:online iletişim,rehber,mesajlar,ajanda,tel dinleme,lokasyon verileri hiçbiri güvende değil)
*Telefonun tasarımı.
*Sar değeri...(öyle demeyin kanser bu şakaya gelmez)
Kolay gelsin...