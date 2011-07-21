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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung S8500 Wave için Bada 2.0 Beta güncellemesi internete sızdırıldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
99,6b
1
41
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Samsung'un, 2010 yılının nisan ayından itibaren satışına başladığı, Bada mobil platformunu kullanan ilk akıllı telefonu S8500 Wave için de Bada 2.0 güncellemesi Samfirmware tarafından internete sızdırıldı.
S8500XPKG5 sürüm numaralı güncellemenin beta aşamasında olduğunun ve bazı yazılımsal problemlerle karşılaşılabileceğinin altı çiziliyor. Yükleme esnasındaki tüm riskin kullanıcılara ait olduğunu da hatırlatalım.
Bada 2.0, multi-tasking, NFC (Near-Field Communications), FlashLite 4, Open AL, Push notifications, HTML5, Wi-Fi direct desteği ve çeşitli güvenlik iyileştirmeleri sunuyor; daha gelişmiş kullanıcı arayüzüyle geliyor.



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nbdrkc1215 7 yıl
yani türkiyden satın aldığımız 8500 lar kies üzerinde güncelleme yapamiyor muyuz
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DH Misafiri 7 yıl
wave 2 kullanıyorum bada2 yükledm memnun değilim 1.2 ye geri dönmek istiyorum nasıl donecegim bilmiyorum kies cd falan yok elimde
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hacıveli 7 yıl
Arkadaşlar kies den resmi olarak bada 2.0 ı yükledim gerçekten güzel oldu. kurulum yapmak biraz sorunlu ama olsun
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DH Misafiri 7 yıl
samsun wawe2 8530 2.0 nasıl yükseltcez biri anlatsın kafayı yicem
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DH Misafiri 7 yıl
arkadslar bende wave 1 vardı bada 2 attrdım telfcya atrken sarjı bıtmıs suan telefon acılmıyms telefon cokmus ne yapmam gerekır sızce
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erdor 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadslar bende wave 1 vardı bada 2 attrdım telfcya atrken sarjı bıtmıs suan telefon acılmıyms telefon cokmus ne yapmam gerekır sızce

İlginç.Bu kötü olmuş sizin için.Fakat bunun telefoncunun düşünmesi gerekirdi.Madem sürümü yükseltiyor bu işi düzgün yapması gerekliydi.Umarım fazla masraf açmadan halledersiniz bu sorunu.
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DH Misafiri 8 yıl
arkadslar ben wave 2 bada 1.2 kkullanıyorum ama bada 2.0 a cevırmek ıstıyorum cok yere gittim sordum olmuyo dedıler . siz nasıl yaptınız lutfen yardım edin bana sımdıden tesekkurlerımı ederım ama bırınız olsun dönüp bakarsa cok sevınırım ? :(
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DH Misafiri 8 yıl
Herkese merhabalar..Arkadaşlar sizden bir konuda yardım isteyecektim samsung wave 8500 telefonumun yazılım güncellemesini yapmak istiyorum ama telefonum orjinal değil nasıl yazılım güncellemesi yapabilirm bilgisi olan yardım edebilir mi lütfen
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T3RR1BL3WH1SP3R 8 yıl
arkadaşlar tamda samsung s8500 almayı düşünüyordum şu an symbian kullanıyorum e iğrenç desem yeridir android kullanıclıları hep bada da daha az uygulama oludğunu savunuyor öle ama içerik te önmeli şimdi sen bir oyun arıyorsun en popülerinden angry birds hilesi yamları fln hepsi çıkıyor ayrıca tronjande artıyor pc ye girse format atarsın çözülür ama bunda öle bir şansın yok at çöpe o yüzden bada daha kullanışlı geliyor tmm badadaki uygulamar paralı ama indirirsin prb etmez bende zaten bayramda apple ipod touch 4.nesil 32gb alıcam yüzde 90 eğer ailemi ika edebilrsem bu telide alıcam çok rahat kullanışlı
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Tosun911 8 yıl
Wave 2 almadan önce hiçbir samsung modelini kullanmamıştım ve samsung telefonlara karşı cidden bi antipatim vardı.Ta ki 8530 alana kadar. Hızlı mı hızlı kamerası da cebinde P A S M modlu makine aramayan benim gibi insanlar için gayet yeterli video çekimi ise cidden süper. Daha önce symbianlı nokialar kullandım oyun uygulama vs... çoktu hevesle yükler yükler kaldırırdım. Ama bunda öyle işime yarayacak uygulamaların birçoğu zaten tel de mevcut kafama göre oyunları da çekiyorum zaten store den. Arkadaşlar soruyoarlardı niye iphone falan almadın diye. Iphone tabiri caizse artık o kadar ayağa düştü ki herkesin elinde var. Hatta o kadar ki telefonu doğru düzgün kullanmasını bilmeyenler bile sırf baba bende de ios lu makine var diye alıyorlar. Hem durum böyle olunca hem de bir telefona 1000 tl ve üzeri para vermek istemediğim için f/p oranına güvenerek wave 2 aldım. Aldığıma pişman olmadığım ürünlerin ilk sırasında Logitech Z5500 ses sistemi var fakat yaklaşık 2,5 aydır kullandığım wave 2 de listenin ikinsi sırasına her an koyabilirim.
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a.f.y. 8 yıl
bada 3-4 sene önce çıksaydı şu an piyasadaki çoğu telefon bada kullanıyor olurdu.

zamanlama hatasıyla çıkan çok sağlam, kullanıcı dostu bir işletim sistemi.

nokia, bada ya geçsin, eski presti,jini geri kazanır.

o kadar iddalı konuşuyorum.

kullanıcısını 1 senede harcayan (samsung) bir telefon üreticisinin bile badaya hala destek vermesi beni şaşırtmıyor değil.
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DH Misafiri 8 yıl
Bir ürün alınırken fiyat performans karşılaştırması yapmakta fayda vardır.
Siz yada arkadasınız araba aldıgınızda ornegın ford focus,reno fluence vs. kimse size "abicim senin arabanın gidecek cok yolu var. audi vardı mercedes,ferrari vardı. onların elıne su bile dokemez senın ford focusun/reno fluence'in dese abes olmaz mı? (Turkiye'nin yüzde 1 bile sayılmayan zengin kısımda degilseniz eger)
Sonuc olarak, samsung olması gerektigi gibi piyasaya kendi isletim sistemini çıkardı.Sebep maliyetleri kısmak faaliyet alanını genişletmek.( IBM,HP,Samsung kendi Bilgisayar işletim sistemlerini çıkarabilseler Microsoft'a yuzde vermek zorunda kalmazlardı.Ama bu altyapıya ve cesarete henuz sahip olduklarını sanmıyorum.) Samsung bu piyasanın henüz doymadığını alternatiflere açık oldugunu gördü ve denemek için bada'yı yaptı. Bada yeni olmasına rağmen bana çok stabil bir işletim sistemi gibi geldi. Bir gun olsun kilitlenme,mavi ekran,reset yaşatmadi.Samsung bada'daki ışıgı gordu;dunya capında konferanslar,yarışmalar,sponsorluk antlaşmaları yaptı/yapıyor.
Benim işimi oldukça gören bir tel.(s8530) Bu telefonu neden aldım;
*Bir telefona 1.000 TL üzeri verecek durumda değilim.
*Populer kulturun,Tiki kızların simgesi; masaya BMW anahtarlığı,Marl**ro Light paketi ve "kalın bir cüzdan" olmadan koyulması haram olan iPhone 'a olan nefretim(Steve Jobs üzerinde Apple logolu gazoz açacağını piyasaya 258 $ 'dan sürse kapış kapış gideceği düşüncesiyle paralel olarak...)(Not:İos iyi hoş ancak bu telefonu alanların telefonun kabiliyetlerinden zerre kadar haberlerinin olmaması konusu...)
*Androitin gerekli,gereksiz yuzbinlerce uygulamaları.(Sanki millet telefonuna Allah ne verdiyse atıyor. İhtiyaçlar sınırsızdır ancak tuvalette geçirdiğim süreyi hesaplayan bir app pek umrumda olmayacaktır.)
*Telefonda bazı olmazsa olmaz uygulamalar zaten var.
*Androitin virus,trojan cenneti haline gelmesi.(Bilgisayara benzemez cep telefonu:online iletişim,rehber,mesajlar,ajanda,tel dinleme,lokasyon verileri hiçbiri güvende değil)
*Telefonun tasarımı.
*Sar değeri...(öyle demeyin kanser bu şakaya gelmez)
Kolay gelsin...
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DH Misafiri 8 yıl
skpe var mı geliomu bada 2 ile
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